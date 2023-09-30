Photoshop on the web, Creative Cloud üyeleri için kullanıma sunuldu

Photoshop üyeliği olmayan kişiler de kullanabilecek
2021 yılında beta sürümü yayınlanan Photoshop Web, an itibari ile tüm Creative Cloud üyelerine açıldı. Bu genişleme, henüz 40 ülkede kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki aylarda küresel olarak kullanıma sunulacaktır. Photoshop on the web ile Creative Cloud kullanıcıları, modern bir tarayıcıya sahip tüm cihazlardan Photoshop uygulamasının birçok özelliğini kullanabilecek ve projelerini düzenleyebilecek. Ayrıca bu uygulama ile, Photoshop üyeliği olmayanlar da bu servise erişebilecek. Creative Cloud kullanıcıları, kendi projelerine kişi davet edebilecek ve bu davet linkine sahip herkes, projeye destek olmak için Photoshop on the web servisini kullanabilecek.
Yapay zekâ araçları ile dikkat çekiyor
Ayrıca Adobe, servisin yeni sürümünde ciddi değişikliklere yer veriyor. Photoshop Web, artık masaüstü Photoshop sürümlerine benzer bir arayüz sunuyor ve kullanıcıların servisi kullanmasını kolaylaştırıyor. Photoshop’un web sürümü henüz standart uygulamada bulunan tüm özellikleri sunmuyor ancak Adobe, servisin yakında pathc tool, pen tool ve polygonal lasso gibi standart araçlar ile güncelleneceğini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.