Photoshop on the web, Creative Cloud üyeleri için kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör İçerik üreticilerine yönelik Photoshop, Illustrator ve After Effects gibi uygulamaları ile bilinen Adobe, daha geniş bir kitleye hitap etme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda beta olarak kullanıma sunulan “Web üzerinde Photoshop” artık tüm Creative Cloud üyeleri tarafından kullanılabilecek.

Photoshop üyeliği olmayan kişiler de kullanabilecek

2021 yılında beta sürümü yayınlanan Photoshop Web, an itibari ile tüm Creative Cloud üyelerine açıldı. Bu genişleme, henüz 40 ülkede kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki aylarda küresel olarak kullanıma sunulacaktır. Photoshop on the web ile Creative Cloud kullanıcıları, modern bir tarayıcıya sahip tüm cihazlardan Photoshop uygulamasının birçok özelliğini kullanabilecek ve projelerini düzenleyebilecek. Ayrıca bu uygulama ile, Photoshop üyeliği olmayanlar da bu servise erişebilecek. Creative Cloud kullanıcıları, kendi projelerine kişi davet edebilecek ve bu davet linkine sahip herkes, projeye destek olmak için Photoshop on the web servisini kullanabilecek.

Yapay zekâ araçları ile dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Son yıllarda yapay zeka araçlarına ciddi yatırımlar yapan Adobe, yeni uygulamasında da bu araçlara yer veriyor. Photoshop Web, yeni Photoshop sürümlerinde bulunan Generative Fill, Generative Expand ve akıllı seçim gibi özelliklere erişebilecek. Generative Fill ve Generative Expand ile kullanıcılar, Photoshop’a belirli metinler yazarak görsel üretebilecek.

Ayrıca Adobe, servisin yeni sürümünde ciddi değişikliklere yer veriyor. Photoshop Web, artık masaüstü Photoshop sürümlerine benzer bir arayüz sunuyor ve kullanıcıların servisi kullanmasını kolaylaştırıyor. Photoshop’un web sürümü henüz standart uygulamada bulunan tüm özellikleri sunmuyor ancak Adobe, servisin yakında pathc tool, pen tool ve polygonal lasso gibi standart araçlar ile güncelleneceğini duyurdu.

