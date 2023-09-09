Otokar AKREP II R Keşif ve Gözetleme Aracı IDEF'23'te görücüye çıktı

Otokar'ın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı AKREP II'nin yeni konfigürasyonu AKREP II R Keşif ve Gözetleme Aracı'na yakından bakıyoruz. AKREP II R özellikleri neler?

Geliştirdiği zırhlı araçları 5 kıtada 40'ı aşkın ülkeye ihraç eden Otokar'ın IDEF'23 standını ziyaret ettik. IDEF'21'de tanıtılan Akrep II'nin yeni konfigürasyonu AKREP II R Keşif ve Gözetleme Aracı ilk kez IDEF'23'te sergilendi. Otokar Araç Sistemleri Süreç Yöneticisi Furkan Bayav, AKREP II R'yi Cem Sünbül'e anlattı.

AKREP II R Keşif ve Gözetleme Aracı özellikleri

İleri keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılması için tasarlanan AKREP II R, düşük silueti ile muharebe sahasına yakın bölgede keşif ve gözetleme faaliyetlerini kolaylıkla icra edebilecek. Elde ettiği bilgiyi muharebe sahası yönetim sistemi ile üzerindeki uydu haberleşme sistemi sayesinde bir komuta kontrol merkezine gönderecek.

Aracın keşif ve gözetleme sistemi, gövde içerisine gömülebilen direğe entegre edildi. Bu sayede görevini tamamladıktan sonra keşif sistemi aracın içine gizlenebiliyor. Aracın üzerindeki uzaktan komutalı silah sistemi sayesinde yakın muharebe sahasında kendini koruma ve tespit edilen hedefleri imha görevlerini yerine getirebiliyor.

Üç personel kapasitesine sahip araca eklenebilecek KBRN koruma donanımı, yardımcı güç grubu ve diğer destek ekipmanları sayesinde, araç personeli muharebe sahasında günlerce görev yapma kabiliyetine sahip oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.