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    AGON by AOC, gaming monitör pazarında liderliğini sürdürüyor

    AGON by AOC, IDC'nin 2022 dördüncü çeyrek raporuna göre bir numaralı gaming monitör markası oldu. Önceki çeyrekte de birinci sırada yer almıştı.                 
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    AGON by AOC, gaming monitör pazarında liderliğini sürdürüyor Tam Boyutta Gör
    IDC araştırma şirketinin Quarterly Gaming Tracker 2022 Dördüncü Çeyrek raporuna göre dünya genelinde monitör satışlarında AGON by AOC bir numarada yer aldı. AGON by AOC, önceki çeyreklerdeki birinciliğini sürdürdü.

    AOC’nin oyun odaklı alt markası AGON by AOC, fiyat/performans odaklı monitörlerin yanı sıra MiniLED ve Display HDR 1400 gibi yeni teknolojilere sahip monitörleriyle de dikkat çekiyor.

    IDC raporu hakkında değerlendirmelerde bulunan AOC Küresel Pazarlama Başkanı Anna Stefańczyk, şunları söyledi:

    "Dünyanın bir numaralı oyun monitörü markası olduğumuz için büyük bir heyecan duyuyoruz. Oyun topluluğunun inanılmaz desteği ve sıradışı ürünleri  muhteşem bir değerde sunma uzmanlığımıza her zaman güvenen, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz olmasaydı bu mümkün olmazdı. Biz büyümeye devam ettikçe, çeşitlilik gösteren oyun topluluğumuzun tercihlerini karşılamaya yönelik yenilikçi ve son teknoloji ürünleri piyasaya sunmaya devam edeceğiz.”

    AGON by AOC, müşterilerine üç farklı alt kategoride gaming monitörler sunuyor.

    • AOC GAMİNG: Zevk için oyun oynayanlar için tasarlanan bu monitörler AGON’un en uygun fiyatlı monitörleri olarak dikkat çekiyor. 144 Hz, 165 Hz ve 240 Hz tazeleme hızı gibi seçenekler sunuluyor.
    • AGON: Rekabetçi oyunlar oynayanları ve e-sporcuları hedefliyor. FPS shooter ve MOBA gibi oyunları e-spor seviyesinde oynayan kullanıcılara yüksek performans vaat ediyor.
    • AGON PRO: Markanın en üst düzey özelliklere sahip monitörleri AGON PRO ismiyle satışa sunuluyor. Bu monitörler içerik üreticiler, influencerlar ve profesyonel espor takımlarına yönelik üretiliyor. 100 nit tepe parlaklık, MiniLED, 360 Hz, NVIDIA Reflex Analyzer gibi özellikler sunuluyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 4 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    mekik çekemiyorum prozac nasıl bırakılır imo da engellendiğimi nasıl anlarım kullanılmayan oylar ne oluyor cisco leap module nedir

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