AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (3 Kasım 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberi OpenAI'dan gelirken, Meta ve xAI gbi şirketlerde de önemli gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Evlerde Kullanabilecek 20 Bin Dolarlık Robot: 1X Neo
Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, insansı hizmet robotlarının ortaya çıkışını da hızlandırdı. Nitekim bu hafta dikkat çekici bir robot daha tanıtıldı. 1X şirketi tarafından tanıtılan Neo, özellikle fiyatıyla dikkat çekiyor. Zira bu robot 20 bin dolara satın alınabiliyor ya da aylık 500 dolara kiralanabiliyor.
NEO, günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen, sözlü komutlarla veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bir ev robotu. Cihaz, kapı açma, eşyaları getirme ya da ışıkları açıp kapama gibi temel görevleri otonom şekilde yerine getirebilecek. Ancak kullanıcılar, robotun daha karmaşık veya özel görevleri yapmasını istediklerinde, bu işlemler uzaktan, bir insan operatör tarafından gerçekleştirilecek. Bu durum, operatörlerin robot kamerası aracılığıyla kullanıcıların evlerinin içini görebileceği anlamına geliyor ki Neo'ya dair soru işaretleri doğuran en önemli detaylardan biri de bu.
Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp için Meta AI Dönemi Başladı
OpenAI Yeniden Yapılanma Sürecini Tamamladı; Microsoft ile Ortaklık Yenilendi
Bu yeniden yapılanma ile birlikte OpenAI, Microsoft ile ortaklığını da yeniledi. Bu yeni stratejik anlaşma ile birlikte iki şirketin 2019 yılındaki anlaşmalarında var olan önemli kısıtlamaları ortadan kaldırdı. Diğer ynadan yeni anlaşmayla birlikte, iki şirket arasındaki en büyük belirsizliklerden biri olan “AGI maddesi” netleştirildi. Artık AGI’nin geliştirildiği iddiası yalnızca OpenAI tarafından değil, bağımsız bir uzman paneli tarafından da doğrulanmak zorunda.
Çin'den Dikkat Çekici Bir Yapay Zeka Daha Geldi: MiniMax-M2
Yapay zeka analiz platformu Artificial Analysis tarafından yayımlanan Intelligence Index sıralamasında 61 puan alan MiniMax-M2, açık kaynaklı modeller arasında en yüksek skoru elde ederken, genel sıralamada da dünya beşinciliğine yükseldi. GPT-5 ve Grok 4 gibi kapalı sistemlerin hemen arkasına yerleşen model, Gemini 2.5 Pro ve DeepSeek-R1 gibi popüler modellerin ise önünde yer alıyor.
Elon Musk’ın Wikipedia Rakibi Grokipedia Yayına Başladı
Ana sayfada yer alan bilgilere göre proje şu anda “v0.1” sürümünde ve platformda 885.279 makale bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Wikipedia’nın yalnızca İngilizce sürümünde 7 milyondan fazla (7.081.705) makale yer alıyor. Elon Musk ise yaptığı açıklamada “Grokipedia 1.0 sürümü 10 kat daha iyi olacak ama bence 0.1'de bile Wikipedia'dan daha iyi.” İfadelerini kullandı.
Google Gemini, ChatGPT ile Arayı Kapatıyor
Adobe, Yapay Zeka Destekli Yeni Kurgu Sistemi Project Frame Forward'ı Tanıttı
Araştırmacılar 3 Boyutlu Sonsuz Dünyalar Yaratan Yapay Zeka Sistemi Geliştirdi
Huawei ve Çinli araştırmacılar, Star Trek’in Holodeck’ini andıran WorldGrow adlı yapay zeka tabanlı üretim sistemini tanıttı. WorldGrow, fotogerçekçi, yapısal olarak tutarlı ve sonsuz genişleyebilen 3B dünyalar oluşturabiliyor. WorldGrow’un üretim hattı, sahneleri blok blok inşa eden modüler bir yapıya dayanıyor. Yüksek kaliteli sahne blokları seçiliyor, ardından 3B bağlamın tutarlılığı korunarak sahne sürekli olarak genişletiliyor. Bu yaklaşım, sistemin teorik olarak sınırsız uzamsal boyuta sahip, yapısal olarak bütün ve gerçekçi dünyalar oluşturmasını sağlıyor.
Qualcomm, Kendi AI Çipleriyle Nvidia ve AMD'ye Rakip Oluyor
Yeni çiplerle birlikte Qualcomm, Nvidia ve AMD’nin sunduğu full-raf sistemleriyle rekabet edebilecek. Bu sistemler, 72’ye kadar çipi tek bir bilgisayar gibi çalıştırabiliyor ve böylece ileri seviye yapay zekâ modellerinin işletilmesi için gereken yoğun hesaplama gücünü sağlıyor. Her çip, yüksek bant genişliği sunan bellek arabirimleri sayesinde 768 GB’a kadar RAM desteği sağlayabiliyor.
Çinli Araştırmacılar, Mini Buzdolabı Boyutunda Süper Bilgisayar Geliştirdi: BIE-1
BIE-1, 1152 CPU çekirdeği, 4,8 TB DDR5 bellek ve 204 TB depolama alanını kompakt bir gövdede bir araya getiriyor. Sistem; metin, konuşma ve görüntü verilerini aynı anda işleyebiliyor ve karmaşık modelleri son derece yüksek hızlarda eğitebiliyor. Cihazın saniyede 100.000 token eğitim, 500.000 token çıkarım hızına ulaşabildiği belirtiliyor. Bu performans, normalde birden fazla üst düzey GPU’dan oluşan küme mimarilerini gerektiren iş yüklerinin, kompakt bir cihazda çalıştırılmasına imkân tanıyor.
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:
- Yapay zeka alanında yaşanan patlamayla değerine değer katan Nvidia, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan tarihteki ilk şirket oldu.
- OpenAI, her hafta 1 milyondan fazla ChatGPT kullanıcısının yapay zekayla intihar eğilimi hakkında konuştuğunu açıkladı.
- Samsung, 50.000 Nvidia GPU ile dev yapay zeka fabrikası kuruyor. Şirket 50.000 Nvidia GPU’dan oluşan dev “AI Megafactory” ile yapay zeka destekli çip üretimini güçlendirmeyi hedefliyor.
- ABD Enerji Bakanlığı, AMD ile 1 milyar dolarlık anlaşma yaparak Lux ve Discovery adında iki yeni süper bilgisayar geliştiriyor. Sistemler AMD’nin en yeni yapay zeka çipleriyle rekor sürede kurulacak.
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa