AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (3 Kasım 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberi OpenAI'dan gelirken, Meta ve xAI gbi şirketlerde de önemli gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Evlerde Kullanabilecek 20 Bin Dolarlık Robot: 1X Neo

Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, insansı hizmet robotlarının ortaya çıkışını da hızlandırdı. Nitekim bu hafta dikkat çekici bir robot daha tanıtıldı. 1X şirketi tarafından tanıtılan Neo, özellikle fiyatıyla dikkat çekiyor. Zira bu robot 20 bin dolara satın alınabiliyor ya da aylık 500 dolara kiralanabiliyor.

NEO, günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen, sözlü komutlarla veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bir ev robotu. Cihaz, kapı açma, eşyaları getirme ya da ışıkları açıp kapama gibi temel görevleri otonom şekilde yerine getirebilecek. Ancak kullanıcılar, robotun daha karmaşık veya özel görevleri yapmasını istediklerinde, bu işlemler uzaktan, bir insan operatör tarafından gerçekleştirilecek. Bu durum, operatörlerin robot kamerası aracılığıyla kullanıcıların evlerinin içini görebileceği anlamına geliyor ki Neo'ya dair soru işaretleri doğuran en önemli detaylardan biri de bu.

Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp için Meta AI Dönemi Başladı

Tam Boyutta Gör Meta, yapay zeka destekli asistanı Meta AI’ın artık Türkçe dil desteğiyle Türkiye’de kullanıma sunulmaya başlandığını duyurdu. Kademeli şekilde kullanıma açılan platform, zamanla herkesin erişimine açılmış olacak. Böylece Meta AI’ı Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi tüm Meta uygulamaları üzerinden kullanmak mümkün olacak. Kullanıcılar, uygulama içindeki mavi daire simgesine dokunarak veya bir grup sohbetinde “@Meta AI” yazarak asistanı aktif hâle getirebilecek. Ayrıca ürünün internet sürümüne de doğrudan www.meta.ai web sitesi aracılığıyla erişilebiliyor.

OpenAI Yeniden Yapılanma Sürecini Tamamladı; Microsoft ile Ortaklık Yenilendi

Tam Boyutta Gör OpenAI, uzun süredir devam eden tartışmalı yeniden yapılanma sürecini tamamlayarak hem yeni bir kurumsal yapıya geçti hem de Microsoft ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzaladı. OpenAI’ın kâr amaçlı kolu artık “OpenAI Group PBC” adıyla, kamu yararına çalışan bir şirket olarak faaliyet gösterecek. Bu yeniden yapılanmanın tamamlanmasının ardından gelen haberler, OpenAI için bir sonraki adımın halka arz olacağını gösteriyor. Aktarılan bilgilere göre şirket 1 trilyon dolar değerleme hedefiyle halka arz sürecine hazırlanıyor.

Bu yeniden yapılanma ile birlikte OpenAI, Microsoft ile ortaklığını da yeniledi. Bu yeni stratejik anlaşma ile birlikte iki şirketin 2019 yılındaki anlaşmalarında var olan önemli kısıtlamaları ortadan kaldırdı. Diğer ynadan yeni anlaşmayla birlikte, iki şirket arasındaki en büyük belirsizliklerden biri olan “AGI maddesi” netleştirildi. Artık AGI’nin geliştirildiği iddiası yalnızca OpenAI tarafından değil, bağımsız bir uzman paneli tarafından da doğrulanmak zorunda.

Çin'den Dikkat Çekici Bir Yapay Zeka Daha Geldi: MiniMax-M2

Tam Boyutta Gör Bu yılın başında çıkan DeepSeek-R1 ile birlikte Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışacak yapay zekalar çıkarabileceğini gösteren Çin'den dikkat çekici modeller gelmeye devam ediyor. Üstelik DeepSeek-R1 gibi bu yeni modeller de açık kaynak kodlu olarak kullanıma sunuluyor. Bunların son örneği de performansıyla dikkat çeken MiniMax-M2 oldu.

Yapay zeka analiz platformu Artificial Analysis tarafından yayımlanan Intelligence Index sıralamasında 61 puan alan MiniMax-M2, açık kaynaklı modeller arasında en yüksek skoru elde ederken, genel sıralamada da dünya beşinciliğine yükseldi. GPT-5 ve Grok 4 gibi kapalı sistemlerin hemen arkasına yerleşen model, Gemini 2.5 Pro ve DeepSeek-R1 gibi popüler modellerin ise önünde yer alıyor.

Elon Musk’ın Wikipedia Rakibi Grokipedia Yayına Başladı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen yeni bilgi platformu Grokipedia resmen erişime açıldı. Musk'ın “Wikipedia’nın yerini alabilecek” tarafsız bir alternatif olarak sunduğu Grokipedia, daha ilk günden eleştirierle gündeme geldi. Çünkü Grokipedia'nın pek çok sayfayı Wikipedia’dan kopyaladığı iddia edidi. Sosyal medyada hızla yayılan örnekler, bu iddiaların boşuna olmadığını gösteriyor.

Ana sayfada yer alan bilgilere göre proje şu anda “v0.1” sürümünde ve platformda 885.279 makale bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Wikipedia’nın yalnızca İngilizce sürümünde 7 milyondan fazla (7.081.705) makale yer alıyor. Elon Musk ise yaptığı açıklamada “Grokipedia 1.0 sürümü 10 kat daha iyi olacak ama bence 0.1'de bile Wikipedia'dan daha iyi.” İfadelerini kullandı.

Google Gemini, ChatGPT ile Arayı Kapatıyor

Tam Boyutta Gör Google, Gemini'ın aylık 650 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Google tarafından paylaşılan bu sayı, Gemini'ın ChatGPT ile arasındaki farkı giderek erittiğini gösteriyor. OpenAI, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin haftalık 800 milyon aktif kullanıcısı olduğunu söylemişti. Üst üste gelen bu paylaşımlar, çıktığı ilk dönemde pazarı domine eden ChatGPT'nin artık son derece ciddi rakiplere sahip olduğunu gösteriyor.

Adobe, Yapay Zeka Destekli Yeni Kurgu Sistemi Project Frame Forward'ı Tanıttı

Tam Boyutta Gör Adobe, video düzenleme konusunda kurgucuların işini epey kolaylaştırabilecek Project Frame Forward'ı tanıttı. Project Frame Forward, gelenesek kare-kare düzenleme anlayışını değiştirmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli bu yeni sistem, yalnızca tek bir kare üzerinde yapılan düzenlemeyi analiz ederek bu değişiklikleri tüm videoya uygulayabiliyor. Kullanıcı, örneğin bir sahnedeki dumanı kaldırmak veya ışık tonlarını değiştirmek istediğinde, bunu yalnızca bir karede belirtiyor; sistem geri kalan tüm sahneleri otomatik olarak buna uyarlıyor. Adobe, bu sistemin prodüksiyon süresini dramatik biçimde kısaltırken görsel kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini söylüyor.

Araştırmacılar 3 Boyutlu Sonsuz Dünyalar Yaratan Yapay Zeka Sistemi Geliştirdi

Huawei ve Çinli araştırmacılar, Star Trek’in Holodeck’ini andıran WorldGrow adlı yapay zeka tabanlı üretim sistemini tanıttı. WorldGrow, fotogerçekçi, yapısal olarak tutarlı ve sonsuz genişleyebilen 3B dünyalar oluşturabiliyor. WorldGrow’un üretim hattı, sahneleri blok blok inşa eden modüler bir yapıya dayanıyor. Yüksek kaliteli sahne blokları seçiliyor, ardından 3B bağlamın tutarlılığı korunarak sahne sürekli olarak genişletiliyor. Bu yaklaşım, sistemin teorik olarak sınırsız uzamsal boyuta sahip, yapısal olarak bütün ve gerçekçi dünyalar oluşturmasını sağlıyor.

Qualcomm, Kendi AI Çipleriyle Nvidia ve AMD'ye Rakip Oluyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka odaklı sunucu sistemleri, teknoloji sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından biri hâline gelmiş durumda. Bu yüzden bu alandaki yatırımlarını arttıran şirketler de çoğalıyor. Nvidia ve AMD'nin ciddi yatırımlar yaptığı bu alana son olarak Qualcomm da girdi. Şirket, veri merkezleri için geliştirdiği AI200 ve AI250 çiplerini tanıttı. Bunlardan ilki 2026, ikincisi ise 2027'de çıkacak. Her iki AI çipi de şirketin akıllı telefonlar için geliştirdiği Hexagon nöral işleme birimlerine (NPU) dayanıyor.

Yeni çiplerle birlikte Qualcomm, Nvidia ve AMD’nin sunduğu full-raf sistemleriyle rekabet edebilecek. Bu sistemler, 72’ye kadar çipi tek bir bilgisayar gibi çalıştırabiliyor ve böylece ileri seviye yapay zekâ modellerinin işletilmesi için gereken yoğun hesaplama gücünü sağlıyor. Her çip, yüksek bant genişliği sunan bellek arabirimleri sayesinde 768 GB’a kadar RAM desteği sağlayabiliyor.

Çinli Araştırmacılar, Mini Buzdolabı Boyutunda Süper Bilgisayar Geliştirdi: BIE-1

Tam Boyutta Gör Gelişmiş yapay zeka programlarını eğitebilecek ve çalıştırabilecek süper bilgisayarlar giderek küçülüyor. Çinli araştırmacılar, mini buzdolabı boyutundaki BIE-1 süper bilgisayarı tanıttı. BIE-1, geleneksel süper bilgisayarlara kıyasla yüzde 90 daha az enerji tüketiyor. Buna rağmen, ileri seviye yapay zeka eğitimi ve çıkarım görevlerinde bir süper bilgisayarın sunduğu performansa yaklaşabiliyor.

BIE-1, 1152 CPU çekirdeği, 4,8 TB DDR5 bellek ve 204 TB depolama alanını kompakt bir gövdede bir araya getiriyor. Sistem; metin, konuşma ve görüntü verilerini aynı anda işleyebiliyor ve karmaşık modelleri son derece yüksek hızlarda eğitebiliyor. Cihazın saniyede 100.000 token eğitim, 500.000 token çıkarım hızına ulaşabildiği belirtiliyor. Bu performans, normalde birden fazla üst düzey GPU’dan oluşan küme mimarilerini gerektiren iş yüklerinin, kompakt bir cihazda çalıştırılmasına imkân tanıyor.

Nvidia Omniverse, füzyon reaktörlerini dijitalde simüle ediyor 5 gün önce eklendi

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

Yapay zeka alanında yaşanan patlamayla değerine değer katan Nvidia , 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan tarihteki ilk şirket oldu.

, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan tarihteki ilk şirket oldu. OpenAI, her hafta 1 milyondan fazla ChatGPT kullanıcısının yapay zekayla intihar eğilimi hakkında konuştuğunu açıkladı.

kullanıcısının yapay zekayla intihar eğilimi hakkında konuştuğunu açıkladı. Samsung , 50.000 Nvidia GPU ile dev yapay zeka fabrikası kuruyor. Şirket 50.000 Nvidia GPU’dan oluşan dev “AI Megafactory” ile yapay zeka destekli çip üretimini güçlendirmeyi hedefliyor.

, 50.000 Nvidia GPU ile dev yapay zeka fabrikası kuruyor. Şirket 50.000 Nvidia GPU’dan oluşan dev “AI Megafactory” ile yapay zeka destekli çip üretimini güçlendirmeyi hedefliyor. ABD Enerji Bakanlığı, AMD ile 1 milyar dolarlık anlaşma yaparak Lux ve Discovery adında iki yeni süper bilgisayar geliştiriyor. Sistemler AMD’nin en yeni yapay zeka çipleriyle rekor sürede kurulacak.

