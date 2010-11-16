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Aigo'nun Tegra 2 tabanlı 7 inçlik tableti satışa sunuldu

8 yıl
6,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Aigo'nun Tegra 2 tabanlı 7 inçlik tableti satışa sunuldu
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iPad, Galaxy Tab, Blackberry Playbook derken; Aigo'nun 7 inçlik tableti de sonunda Çin'de kullanıcıların karşısına çıkıyor. İlk defa yılın ilk yarısında gün yüzüne çıkan Aigo'nun N700 isimli tableti gücün Nvidia'nın Tegra 2 platformundan alıyor.

WVGA çözünürlüğünü destekleyen 7 inçlik ekranı bulunan N700, yukarıda dediğimiz gibi Tegra 2 platformunda gücünü alıyor ve 512MB'lık bellekle geliyor. 32GB'a kadar arttırıabilir depolama alanı sunan N700'de işletim sistemi olarak Android 2.2 Froyo'ya rağmen Android 2.1 tercih edilmiş.

Kablosuz iletişimini 3.Nesil iletişim ağı, Wi-Fi ve Bluetooth 2.1 üzerinden gerçekleştiren tablette; USB portu, ses girişi çıkışının yanı sıra dock bağlantısına yer verilmiş. Arka yüzünde kamerası bulunmayan tabletin ön yüzeyinde görüntülü görüşmeler için 1.3 megapiksellik kamera konumlandırılırken; cihaz üzerinde artık standart sayılabilecek ivmeölçer ve dijital pusula unutulmamış.

Satış fiyatı yaklaşık 452 dolar olarak belirlenen N700'ün diğer pazarlardaki geleceği şimdili belirsizliğini koruyor.

Aigo'nun Tegra 2 tabanlı 7 inçlik tableti satışa sunuldu
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Aigo'nun Tegra 2 tabanlı 7 inçlik tableti satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör
Aigo'nun Tegra 2 tabanlı 7 inçlik tableti satışa sunuldu
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