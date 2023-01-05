Seagull Pro dünyanın ilk 4 motorlu havuz temizleme robotu

Tam Boyutta Gör Uzun yıllar önce hayatımıza giren robot süpürgeler sektörde de pek çok şeyi değiştirdi. Robot süpürgelerden sonra robot paspas hatta robot çim biçme makinası gibi pek çok örnek gördük. Robot havuz temizleme aracı da bunlardan birisi.

Aiper Seagull Pro özellikleri ve fiyatı

Aiper Seagull Pro firmanın ve sektörün en gelişmiş havuz temizleme robotu olarak dikkat çekiyor. CES 2023 İnovasyon Onur Ödülü'nü alan Aiper Seagull Pro modeli 4 motoru ile derinlemesine temizlik yapıyor.

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Seagull Pro'nun dört motorlu sistemi, robotu havuzun etrafında suyu çekerek hızlı bir şekilde püskürtmesi ile hareket ettiriyor. Böylece diğer robotlardan çok daha verimli bir şekilde kirleri temizleyebiliyor. Hem zemini temizleyen robot duvarlara tırmanarak duvarları da temizleyebiliyor.

Robotik algoritma benzersiz bir dalga şekli çizerek hareket ediyor. 1 kilometre karelik alanı tek şarj ile yaklaşık 3 saatte temizleyebiliyor. Sonrasında ise toz haznesini çıkarmak yeterli. Aiper Seagull Pro robot modeli 800$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

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