Dünyanın ilk kablosuz televizyonu ile tanışın

Displace TV nedir?
Dünyanın ilk kablosuz televizyonu olduğunu iddia eden 55 inçlik Displace TV dahili bir bataryaya sahip. Günde 6 saatlik kullanım ile bir aya kadar süre sunabiliyor. Özel vakum teknolojisi ile herhangi bir odanızda kolayca pencerelere bile yerleştirebiliyorsunuz.
Detaylar net olmamakla birlikte televizyona Wi-Fi 6E üzerinden görüntü aktarımı yapan bir baz ünitesi var. Bu ünitede tercihe göre AMD işlemci ve Nvidia ekran kartları yer alacak. Ayrıca gelecekte Wi-Fi 7 destekli modüller de satışa çıkacak.
Fuarda firma görevlilerinin televizyonu kucaklayarak farklı noktalara götürdüğü ve görüntünün kesilmediği belirtiliyor. Bununla birlikte televizyonda bir işletim sistemi var mı bilinmiyor zira diğer türlü sadece baz ünitesine bağlı çalışmak zorunda. Yarın itibariyle televizyona ön başvurular alınmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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