Dünyanın ilk kablosuz televizyonu ile tanışın

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarının merakla beklenen ürünlerinden birisi tamamen kablosuz olduğunu iddia eden Displace TV konseptiydi. Geçtiğimiz ay gizemli bir tanıtım yapan Displace TV dikkatleri üzerine çekmişti. Fuarda kanlı canlı ziyaretçi karşısına çıktı.

Displace TV nedir?

Dünyanın ilk kablosuz televizyonu olduğunu iddia eden 55 inçlik Displace TV dahili bir bataryaya sahip. Günde 6 saatlik kullanım ile bir aya kadar süre sunabiliyor. Özel vakum teknolojisi ile herhangi bir odanızda kolayca pencerelere bile yerleştirebiliyorsunuz.

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Detaylar net olmamakla birlikte televizyona Wi-Fi 6E üzerinden görüntü aktarımı yapan bir baz ünitesi var. Bu ünitede tercihe göre AMD işlemci ve Nvidia ekran kartları yer alacak. Ayrıca gelecekte Wi-Fi 7 destekli modüller de satışa çıkacak.

Fuarda firma görevlilerinin televizyonu kucaklayarak farklı noktalara götürdüğü ve görüntünün kesilmediği belirtiliyor. Bununla birlikte televizyonda bir işletim sistemi var mı bilinmiyor zira diğer türlü sadece baz ünitesine bağlı çalışmak zorunda. Yarın itibariyle televizyona ön başvurular alınmaya başlayacak.

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