Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın sevilen kulaklıkları işlevsellik adın önemli bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Apple, AirPods'a canlı çeviri özelliğini getirmeyi planlıyor. Kullanıcıların yüz yüze konuşmalarını gerçek zamanlı olarak çevirmesine olanak tanıyacak olan özelliğin yakında çıkacak olan iOS 19'a “bağlı” olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Apple, bu alanda rakiplerinin biraz gerisinde kalmış durumda. Google, 2017 yılında ilk Pixel Buds modeline canlı çeviri desteği eklemiş ve 2022’de Pixel Buds Pro ile bu özelliği daha da geliştirmişti. Meta ve Humane gibi şirketler de benzer denemeler yapmış olsa da sonuçlar pek tatmin edici olmamıştı.

AirPods için canlı çeviri adımı

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, Apple’ın canlı çeviri özelliği şu şekilde çalışacak: Örneğin, bir kişi İspanyolca konuştuğunda, AirPods kullanıcısı kulaklığı aracılığıyla İngilizce çeviriyi duyacak. İngilizce konuşan kişi yanıt verdiğinde ise iPhone, bu yanıtı İspanyolcaya çevirerek hoparlöründen seslendirecek. Buradaki süreç iOS 19’daki Çeviri uygulamasına dayanacak.

iOS 18.3.2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler 1 gün önce eklendi

Apple’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak şirketin son dönemde yapay zeka destekli Siri güncellemelerini ertelemesi ve iOS, iPadOS ve macOS için büyük bir tasarım değişikliği planladığı göz önüne alındığında, bu özellik de Apple ekosistemindeki önemli yeniliklerden biri olabilir. Canlı çeviri özelliğinin kullanıcı deneyimine nasıl yansıyacağı ve Google’ın Pixel Buds çeviri sistemine kıyasla nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple AirPods için canlı çeviri özelliği üzerinde çalışıyor