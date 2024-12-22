Çinli Agibot, Tesla'dan önce insansı robotların seri üretimine başladı

Kendi üretim hatlarında çalışıyorlar
Robotların üretildiği Şanghay'daki Lingang Fengxian fabrikasından fotoğraflar internete düştü bile. Şu anda 962 insansı robotun montajı tamamlanmış durumda. Böylece Agibot, şirketin kişisel ihtiyaçları için Optimus'un seri üretimine sadece önümüzdeki yıl başlamayı planlayan Tesla'nın önüne geçmeyi başardı. Tüketiciler ise 2026 yılını bekleyecekler.
İlginç bir şekilde, robotlar üretim hattının kendisinde de çalışıyor. Parçaların yerleştirilmesi ve test edilmesinde insanlara yardımcı oluyorlar. Robotlar ayrıca temizlik ve yıkama gibi çeşitli beceriler konusunda da eğitiliyor. Agibot robotlarının ne kadara mal olacağı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.