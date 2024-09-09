2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör AirPods 4 ve AirPod Max 2 kulaklıklar, Apple’ın bugünkü Glowtime etkinliğinde tanıtacağı yeni cihazlar arasında olacak gibi görünüyor. iPhone 16 lansmanına saatler kala yeni AirPods Max’in kilit özellikleri ortaya çıktı.

AirPods 4 geliyor: İşte beklenen özellikleri 5 gün önce eklendi

AirPods Max 2 beklenen özellikleri

AirPods Max 2, daha iyi gürültü engelleme, uyarlanabilir ses ve USB-C bağlantı noktası gibi iyileştirmelerle gelecek. Kulaklığın tasarımı değişecek mi, yeni renk seçenekleri gelecek mi henüz belli değil.

AirPods Max, Aralık 2020’de tanıtıldı. Aktif gürültü engelleme, adaptif EQ ve uzamsal ses özellikleriyle öne çıkarılan kulak üstü kulaklık, Apple’ın Lightning bağlantısını sürdüren az sayıda cihazından biri. Kulaklık ayrıca uzun süredir güncellenmediğinden AirPods Pro’nun birçok özelliği bulunmuyor.

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AirPods Max 2, iPhone 16 etkinliğinde tanıtılabilir