AirPods Max 2, iPhone 16 etkinliğinde tanıtılabilir

AirPods Max 2 beklenen özellikleri
AirPods Max 2, daha iyi gürültü engelleme, uyarlanabilir ses ve USB-C bağlantı noktası gibi iyileştirmelerle gelecek. Kulaklığın tasarımı değişecek mi, yeni renk seçenekleri gelecek mi henüz belli değil.
AirPods Max, Aralık 2020’de tanıtıldı. Aktif gürültü engelleme, adaptif EQ ve uzamsal ses özellikleriyle öne çıkarılan kulak üstü kulaklık, Apple’ın Lightning bağlantısını sürdüren az sayıda cihazından biri. Kulaklık ayrıca uzun süredir güncellenmediğinden AirPods Pro’nun birçok özelliği bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.