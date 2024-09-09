Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gürültü engelleme özellikli AirPods 4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

    Apple, gürültü engelleme özelliğine sahip yeni kablosuz kulaklığı AirPods 4 modelini tanıttı! Yenilenen tasarımıyla AirPods 4. nesil özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    airpods 4 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yıllardır belirli bir segmente hitap eden tam kablosuz kulaklığı Apple AirPods, dördüncü nesil ile birlikte önemli bir ayrıma gidiyor. Özelliklerine göre AirPods 4 tam kablosuz kulaklık modeli iki versiyona ayrılıyor.AirPods 4. jenerasyon aslında iki modeli bir araya getiriyor. Uygun fiyatlı AirPods 4 modeli serinin alıştığımız dördüncü modeli olacak ve ucuz AirPods 2 modelinin yerini alacak. Premium seviyedeki AirPods 4 modeli ise AirPods Pro modelinden esintiler taşıyacak ve AirPods 3 modelinin yerini alacak.

    AirPods 4 özellikleri neler?

    • 6.5 batarya süresi (Üst versiyonda 6 saat)
    • Bluetooth 5.3
    • Apple H2 ses yongası
    • Yazılımsal gürültü engelleme (Üst versiyonda ANC)
    • USB-C girişli şarj kutusu
    • Yenilenen tasarım
    • Üst versiyon için kutuda MagSafe desteği
    • Uzamsal ses özelliği

    AirPods 4. nesil tasarım tarafında biraz daha modern çizgilere sahip. Kısa saplı görünüm yanında artık değiştirilebilir silikon uçlar yer almıyor. Versiyonlar arasında ise keskin bir tasarım ayrımı bulunmuyor.

    Her iki Apple AirPods 4 modelinin USB Tip-C muhafaza ile geleceğini belirtelim. Üst seviye AirPods 4 modelinde kutunun minik bir hoparlörü bulunuyor ve Bul desteği için kullanılıyor. Ayrıca MagSafe desteği de mevcut.

    AirPods 4 kablosuz kulaklık tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Apple H2 yongası ile AirPods 4 daha hızlı eşleşme, iyileştirilmiş uzamsal ses deneyimi ve cihazlar arasında daha hızlı geçiş şeklinde özellikler kazanmış. Pahalı olan AirPods 4 modelinde güçlü bir gürültü engelleme olduğunu belirtelim. Kulaklık dış ortama göre engelleme seviyesini ayarlayabiliyor.

    Her iki modelde Bluetooth 5.3 desteği sayesinde gecikmeler de azalıyor. Siri ile iletişim kurarken kafanızı eğerek ya da kaldırarak komut verebiliyorsunuz. Apple bunu makine öğrenme ile gerçekleştiriyor. 

    AirPods 2024 orijinal modelinde kullanım süresi 6.5 saate kadar çıkabiliyor. Kutusu ile birlikte bu süre 30 saat oluyor. Premium seviyedeki AirPods 4 ise ANC açıkken 5.5-6 saat arasında süre sunuyor. Kutusu ile 25 saati buluyor.

    AirPods 4 fiyatı

    Orijinal AirPods 4 tam kablosuz kulaklık modeli 129$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Premium seviyedeki AirPods 4 modeli ise 179$ fiyat etiketine sahip.

    AirPods 4 çıkış tarihi

    AirPods 4 kulaklık modeli 20 Eylül itibariyle satışlara başlayacak.

    *Bu bir son dakika haberidir. İçerik güncellenmektedir. Değişiklikler için sayfayı yenileyin.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 50 dakika önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    odtü mü itü mü arabanın yağına ne zaman bakılır reboot and select proper boot device sons of anarchy yorumları hepsiburada eskiyi yenile

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Omix X3
    Omix X3
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız