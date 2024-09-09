Gürültü engelleme özellikli AirPods 4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

AirPods 4 özellikleri neler?
- 6.5 batarya süresi (Üst versiyonda 6 saat)
- Bluetooth 5.3
- Apple H2 ses yongası
- Yazılımsal gürültü engelleme (Üst versiyonda ANC)
- USB-C girişli şarj kutusu
- Yenilenen tasarım
- Üst versiyon için kutuda MagSafe desteği
- Uzamsal ses özelliği
AirPods 4. nesil tasarım tarafında biraz daha modern çizgilere sahip. Kısa saplı görünüm yanında artık değiştirilebilir silikon uçlar yer almıyor. Versiyonlar arasında ise keskin bir tasarım ayrımı bulunmuyor.
Her iki Apple AirPods 4 modelinin USB Tip-C muhafaza ile geleceğini belirtelim. Üst seviye AirPods 4 modelinde kutunun minik bir hoparlörü bulunuyor ve Bul desteği için kullanılıyor. Ayrıca MagSafe desteği de mevcut.
Apple H2 yongası ile AirPods 4 daha hızlı eşleşme, iyileştirilmiş uzamsal ses deneyimi ve cihazlar arasında daha hızlı geçiş şeklinde özellikler kazanmış. Pahalı olan AirPods 4 modelinde güçlü bir gürültü engelleme olduğunu belirtelim. Kulaklık dış ortama göre engelleme seviyesini ayarlayabiliyor.
Her iki modelde Bluetooth 5.3 desteği sayesinde gecikmeler de azalıyor. Siri ile iletişim kurarken kafanızı eğerek ya da kaldırarak komut verebiliyorsunuz. Apple bunu makine öğrenme ile gerçekleştiriyor.
AirPods 2024 orijinal modelinde kullanım süresi 6.5 saate kadar çıkabiliyor. Kutusu ile birlikte bu süre 30 saat oluyor. Premium seviyedeki AirPods 4 ise ANC açıkken 5.5-6 saat arasında süre sunuyor. Kutusu ile 25 saati buluyor.
AirPods 4 fiyatı
Orijinal AirPods 4 tam kablosuz kulaklık modeli 129$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Premium seviyedeki AirPods 4 modeli ise 179$ fiyat etiketine sahip.
AirPods 4 çıkış tarihi
AirPods 4 kulaklık modeli 20 Eylül itibariyle satışlara başlayacak.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.