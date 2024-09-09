Gürültü engelleme özellikli AirPods 4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yıllardır belirli bir segmente hitap eden tam kablosuz kulaklığı Apple AirPods, dördüncü nesil ile birlikte önemli bir ayrıma gidiyor. Özelliklerine göre AirPods 4 tam kablosuz kulaklık modeli iki versiyona ayrılıyor.AirPods 4. jenerasyon aslında iki modeli bir araya getiriyor. Uygun fiyatlı AirPods 4 modeli serinin alıştığımız dördüncü modeli olacak ve ucuz AirPods 2 modelinin yerini alacak. Premium seviyedeki AirPods 4 modeli ise AirPods Pro modelinden esintiler taşıyacak ve AirPods 3 modelinin yerini alacak.

AirPods 4 özellikleri neler?

6.5 batarya süresi (Üst versiyonda 6 saat)

Bluetooth 5.3

Apple H2 ses yongası

Yazılımsal gürültü engelleme (Üst versiyonda ANC)

USB-C girişli şarj kutusu

Yenilenen tasarım

Üst versiyon için kutuda MagSafe desteği

Uzamsal ses özelliği

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AirPods 4. nesil tasarım tarafında biraz daha modern çizgilere sahip. Kısa saplı görünüm yanında artık değiştirilebilir silikon uçlar yer almıyor. Versiyonlar arasında ise keskin bir tasarım ayrımı bulunmuyor.

Her iki Apple AirPods 4 modelinin USB Tip-C muhafaza ile geleceğini belirtelim. Üst seviye AirPods 4 modelinde kutunun minik bir hoparlörü bulunuyor ve Bul desteği için kullanılıyor. Ayrıca MagSafe desteği de mevcut.

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Apple H2 yongası ile AirPods 4 daha hızlı eşleşme, iyileştirilmiş uzamsal ses deneyimi ve cihazlar arasında daha hızlı geçiş şeklinde özellikler kazanmış. Pahalı olan AirPods 4 modelinde güçlü bir gürültü engelleme olduğunu belirtelim. Kulaklık dış ortama göre engelleme seviyesini ayarlayabiliyor.

Her iki modelde Bluetooth 5.3 desteği sayesinde gecikmeler de azalıyor. Siri ile iletişim kurarken kafanızı eğerek ya da kaldırarak komut verebiliyorsunuz. Apple bunu makine öğrenme ile gerçekleştiriyor.

AirPods 2024 orijinal modelinde kullanım süresi 6.5 saate kadar çıkabiliyor. Kutusu ile birlikte bu süre 30 saat oluyor. Premium seviyedeki AirPods 4 ise ANC açıkken 5.5-6 saat arasında süre sunuyor. Kutusu ile 25 saati buluyor.

AirPods 4 fiyatı

Orijinal AirPods 4 tam kablosuz kulaklık modeli 129$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Premium seviyedeki AirPods 4 modeli ise 179$ fiyat etiketine sahip.

AirPods 4 çıkış tarihi

AirPods 4 kulaklık modeli 20 Eylül itibariyle satışlara başlayacak.

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