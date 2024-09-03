AirPods 4, iPhone 16 birlikte tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

AirPods 4 beklenen özellikleri
AirPods 4, hem AirPods 3 hem de AirPods Pro’nun görünümünü birleştiren yeni bir tasarımla gelecek. Başka bir deyişle, tüm AirPods 4 modelleri daha modern AirPods’larda görülen yeni, daha kısa saplı görünümde olacak. AirPods 2’nin tasarımını artık görmeyeceğiz. AirPods Pro gibi değiştirilebilir uçlar sunmayacak ancak daha fazla kullanıcıyı yakalamak için Apple tasarımda ince ayarlar yapacaktır.
AirPods 4 premium model tasarımıyla değil, özellikleriyle ayırt edilebilecek. Örneğin; daha üst seviye AirPods 4 modelinin aktif gürültü engelleme özelliği olacak. Bu özellik AirPods Pro ve AirPods Max’te bulunuyor. Şeffaflık modu da olacaktır ancak uyarlanabilir ses özelliği AirPods Pro’ya özel kalmaya devam edecek. Daha pahalı AirPods 4’ün şarj kutusu MagSafe’i destekleyecek ve Bul desteği için yerleşik hoparlöre sahip olacak.
AirPods 4’ün her iki model de şarj için USB-C sunacak. Mevcut AirPods 2 ve AirPods 3. nesil, Lightning portlu şarj kutusuyla geliyor.
AirPods 4 beklenen fiyatı
Giriş seviye AirPods 4’ün 129 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Gürültü engelleme, şeffaflık modu ve daha iyi şarj kutusuyla gelecek üst düzey AirPods 4’ün fiyatının ise 179 dolar olacağı söyleniyor. Yeni AirPods’lar, muhtemelen etkinlik sonrası veya iPhone 16 ön siparişlerinin başlayacağı tarihte (13 Eylül) satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.