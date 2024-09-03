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    AirPods 4, iPhone 16 birlikte tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

    Apple Eylül etkinliğine sayılı günler kaldı. Yeni iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılacak cihazlardan biri de AirPods 4 olacak. Peki, 4. nesil AirPods özellikleriyle neler sunacak?
    apple airpods 4 beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 9 Eylül’de iPhone 16 ve 16 Pro serisi, Apple Watch Series 10 ve Watch Ultra 3’ün yanı sıra AirPods 4 kulaklığını tanıtması bekleniyor. İşte yeni AirPods 4 hakkında bilmeniz gerekenler:

    AirPods 4 beklenen özellikleri

    AirPods 4. nesil beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, AirPods 4’ün iki versiyonunu çıkarmayı planlıyor. Biri daha uygun fiyatlı, daha az özellikli olurken, diğeri biraz daha pahalı ancak daha fazla özellik sunacak. AirPods 4, hâlâ satışta olan AirPods 2 modelinin yerini alırken, daha pahalı AirPods 4 versiyonu da AirPods 3’ün yerini alacak. İki model tasarım olarak birbirinden ayrılamayacak.

    AirPods 4, hem AirPods 3 hem de AirPods Pro’nun görünümünü birleştiren yeni bir tasarımla gelecek. Başka bir deyişle, tüm AirPods 4 modelleri daha modern AirPods’larda görülen yeni, daha kısa saplı görünümde olacak. AirPods 2’nin tasarımını artık görmeyeceğiz. AirPods Pro gibi değiştirilebilir uçlar sunmayacak ancak daha fazla kullanıcıyı yakalamak için Apple tasarımda ince ayarlar yapacaktır.

    AirPods 4 premium model tasarımıyla değil, özellikleriyle ayırt edilebilecek. Örneğin; daha üst seviye AirPods 4 modelinin aktif gürültü engelleme özelliği olacak. Bu özellik AirPods Pro ve AirPods Max’te bulunuyor. Şeffaflık modu da olacaktır ancak uyarlanabilir ses özelliği AirPods Pro’ya özel kalmaya devam edecek. Daha pahalı AirPods 4’ün şarj kutusu MagSafe’i destekleyecek ve Bul desteği için yerleşik hoparlöre sahip olacak.

    AirPods 4’ün her iki model de şarj için USB-C sunacak. Mevcut AirPods 2 ve AirPods 3. nesil, Lightning portlu şarj kutusuyla geliyor.

    AirPods 4 beklenen fiyatı

    Giriş seviye AirPods 4’ün 129 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Gürültü engelleme, şeffaflık modu ve daha iyi şarj kutusuyla gelecek üst düzey AirPods 4’ün fiyatının ise 179 dolar olacağı söyleniyor. Yeni AirPods’lar, muhtemelen etkinlik sonrası veya iPhone 16 ön siparişlerinin başlayacağı tarihte (13 Eylül) satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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