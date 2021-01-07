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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Max'in daha uygun fiyatlı plastik versiyonu geliyor

    Apple kısa süre önce satışa sunduğu kablosuz kulak üstü kulaklığının ucuz versiyonunu hazırlıyor. Gelen bilgilere göre şirket yeni AirPods Max'te maliyeti düşürmek için plastik malzeme kullanacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    AirPods Max'in daha uygun fiyatlı plastik versiyonu geliyor
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    Apple geçtiğimiz yılın sonunda, 549 dolar fiyat etiketine sahip AirPods Max kablosuz kulak üstü kulaklığını piyasaya sürmüştü. Kulaklık ülkemizde 5.699 TL'den satışa sunuldu.

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    Cupertinolu şirket şimdi de premium kulaklığın daha ucuz versiyonunu hazırlıyor. Yeni modelin AirPods Max'teki aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve uzun pil ömrü gibi bazı temel özellikleri koruması bekleniyor.

    AirPods Max'in daha uygun fiyatlı plastik versiyonu geliyor
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    Muhtemel fiyatı da sızdı

    İnternete sızdırılan bilgilere göre yeni kulaklığın fiyatı 349 dolar olacak. Böylelikle Sony WH-1000XM4 ve Bose QuietComfort 35 II gibi modellerle rekabet edebilecek. Şirket kulaklığı daha ucuz hale getirmek için bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

    Uygun fiyatlı AirPods Max tamamen plastik bir yapıya sahip olabilir. Malzemeden ödün verilmesi sadece yüksek maliyet sorununu değil aynı zamanda ağırlık problemini de çözecek. Zira satıştaki AirPods Max alüminyum ve paslanmaz çelik kullandığı için oldukça ağır.



    https://twitter.com/LeaksApplePro/status/1346106365471813637 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    aydinsukru (Aydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    boyun egzersizi niyetine paslanmaz çelik kulaklıkları takabilirsiniz
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    aliceqper 2 gün ( Mesaj Silindi )
    uygun derken?? düşse düşse max 100 $ düşer bence...
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    V4LKyR 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hahahah şaka gibi ya... Ulan dünyayla oynuyor adamlar, paraya da para demiyor, millet almak için ölüyor.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çelik kasa kulaklık mı olur apple
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    Teknolojist_44 (**** ****) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu çıktıktan sonra Antep plastiğinden yapılmış çok daha ucuz modelini bekliyoruz hayal edebilmek için
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    the most important thing 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple yeni sloganı şu olmalı: Fiyatlarımıza katma değer (vergi değil kazık olan) dahildir.
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    boşyapanlaratepki 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Baya düşmüş ya valla
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    drjacob (... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bize ucuz yok sadece 3-4 sene sonra alınır duruma düşer
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    SaB0 (M KSKN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde 1$ = 100₺ (zibilyon tane keyfi vergi ile) olduğu sürece ülkemizde uygun fiyatlı birşey düşünmek hayal. Bu üründe 3500den aşağı gelmez..
    Yanıtla +3
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    Moueson 3 gün ( Mesaj Silindi )
    5 bin TL mi

    Bu Apple bazenleri fiyatları çok abartıyor.
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    igetsky 3 gün ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Yoo normal fiyat 550 kaymeye aliyoruz biz siz fakirsiniz
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Bro ben ₺5.700'e alıp Starbucks'ta takılabilirim AirPods Max kulaklığım ile kimse de karışamaz
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    2101 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Apple, airpods max ve
    5 etiket daha kulak üstü kulaklık plastik ucuz uygun fiyatlı Mobil Teknolojiler
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