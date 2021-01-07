AirPods Max'in daha uygun fiyatlı plastik versiyonu geliyor

Apple geçtiğimiz yılın sonunda, 549 dolar fiyat etiketine sahip AirPods Max kablosuz kulak üstü kulaklığını piyasaya sürmüştü. Kulaklık ülkemizde 5.699 TL'den satışa sunuldu.İlginizi Çekebilir AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor
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Cupertinolu şirket şimdi de premium kulaklığın daha ucuz versiyonunu hazırlıyor. Yeni modelin AirPods Max'teki aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve uzun pil ömrü gibi bazı temel özellikleri koruması bekleniyor.
Muhtemel fiyatı da sızdı
İnternete sızdırılan bilgilere göre yeni kulaklığın fiyatı 349 dolar olacak. Böylelikle Sony WH-1000XM4 ve Bose QuietComfort 35 II gibi modellerle rekabet edebilecek. Şirket kulaklığı daha ucuz hale getirmek için bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.
Uygun fiyatlı AirPods Max tamamen plastik bir yapıya sahip olabilir. Malzemeden ödün verilmesi sadece yüksek maliyet sorununu değil aynı zamanda ağırlık problemini de çözecek. Zira satıştaki AirPods Max alüminyum ve paslanmaz çelik kullandığı için oldukça ağır.
https://twitter.com/LeaksApplePro/status/1346106365471813637 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bu Apple bazenleri fiyatları çok abartıyor.