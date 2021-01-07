AirPods Max'in daha uygun fiyatlı plastik versiyonu geliyor

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Apple geçtiğimiz yılın sonunda, 549 dolar fiyat etiketine sahip AirPods Max kablosuz kulak üstü kulaklığını piyasaya sürmüştü. Kulaklık ülkemizde 5.699 TL'den satışa sunuldu.

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Cupertinolu şirket şimdi de premium kulaklığın daha ucuz versiyonunu hazırlıyor. Yeni modelin AirPods Max'teki aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve uzun pil ömrü gibi bazı temel özellikleri koruması bekleniyor.

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Muhtemel fiyatı da sızdı

İnternete sızdırılan bilgilere göre yeni kulaklığın fiyatı 349 dolar olacak. Böylelikle Sony WH-1000XM4 ve Bose QuietComfort 35 II gibi modellerle rekabet edebilecek. Şirket kulaklığı daha ucuz hale getirmek için bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Uygun fiyatlı AirPods Max tamamen plastik bir yapıya sahip olabilir. Malzemeden ödün verilmesi sadece yüksek maliyet sorununu değil aynı zamanda ağırlık problemini de çözecek. Zira satıştaki AirPods Max alüminyum ve paslanmaz çelik kullandığı için oldukça ağır.

https://twitter.com/LeaksApplePro/status/1346106365471813637

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