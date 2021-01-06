Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı

Xiaomi 28 Aralık'ta Mi 11 isimli yeni amiral gemisi telefonunu duyurmuştu. Şimdi de cihazın daha ucuz versiyonu hakkında bazı bilgiler var. Mi 11 Lite olarak adlandırılması beklenen modelin yüksek kaliteli görüntüleri ortaya çıktı.İlginizi Çekebilir iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı
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Söz konusu görseller Vietnamlı YouTube kanalı The Pixel tarafından yayınlandı. Videoda cihazın teknik özellikleri konusunda da bazı detaylar veriliyor. Aktarılan bilgilere göre Mi 11 Lite, Snapdragon 732G yonga setinden güç alacak.
120 Hz ekran taşıyacak
Ayrıca akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Arka panelinde 64, 8 ve 5 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ne yazık ki pil kapasitesi konusunda bir bilgi yok.
The Pixel'in istihbaratlarına göre Xiaomi Mi 11 Lite, 120 Hz ekranla piyasaya sürülecek. Fiyat etiketi ise 325 dolar seviyesinde olacak. Çinli şirket yeni akıllı telefonunu Mart ayı sonunda duyurmayı planlanıyor.
Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=Mk57Jf1Cji0 https://www.techradar.com/news/xiaomi-mi-11-lite-might-launch-in-march-without-a-key-mi-11-feature Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
[color=#2b2b2b]Snapdragon 768, 765, 750 bunlara ne oldu öldü mü [color=#2b2b2b]
[color=#2b2b2b]Dimensity 1000+, 800
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