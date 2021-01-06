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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı

    Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisinin daha uygun fiyatlı modeli geliyor. Mi 11 Lite olarak adlandırılan cihazın görüntüleri internete düştü.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    5b
    1
    11
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı
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    Xiaomi 28 Aralık'ta Mi 11 isimli yeni amiral gemisi telefonunu duyurmuştu. Şimdi de cihazın daha ucuz versiyonu hakkında bazı bilgiler var. Mi 11 Lite olarak adlandırılması beklenen modelin yüksek kaliteli görüntüleri ortaya çıktı.

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    Söz konusu görseller Vietnamlı YouTube kanalı The Pixel tarafından yayınlandı. Videoda cihazın teknik özellikleri konusunda da bazı detaylar veriliyor. Aktarılan bilgilere göre Mi 11 Lite, Snapdragon 732G yonga setinden güç alacak.

    Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı
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    120 Hz ekran taşıyacak

    Ayrıca akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Arka panelinde 64, 8 ve 5 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ne yazık ki pil kapasitesi konusunda bir bilgi yok.

    Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı
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    The Pixel'in istihbaratlarına göre Xiaomi Mi 11 Lite, 120 Hz ekranla piyasaya sürülecek. Fiyat etiketi ise 325 dolar seviyesinde olacak. Çinli şirket yeni akıllı telefonunu Mart ayı sonunda duyurmayı planlanıyor.



    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=Mk57Jf1Cji0 https://www.techradar.com/news/xiaomi-mi-11-lite-might-launch-in-march-without-a-key-mi-11-feature Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Askaparta 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lite'çı olduk çıktık. Bizim için iyi ki lite var, haberde lite yoksa bakmaz olduk. Şu anda da lite kullanıyorum. Lite'sız günlere...
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    1
    bjkyener 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    firma batana kadar 72x, 73x işlemcileri çıkaracak

    [color=#2b2b2b]Snapdragon 768, 765, 750 bunlara ne oldu öldü mü [color=#2b2b2b]

    [color=#2b2b2b]Dimensity 1000+, 800


    Daha ucuza bu telefonları getirsinler

    Xiaomi Redmi K30 Ultra

    [color=#000000]Realme X7 Pro
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    from softwave 2 gün ( Mesaj Silindi )
    7** serisi kayniyor etraf valla biktim
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    volcy123 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şayomi yine apple dan arak dizay yapmis :)
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    SeniorGrandMaster 3 gün ( Mesaj Silindi )
    mi 11 kaç para göremedik ki daha ucuzunu çıkarttılar. mi 11 pahali mi olacak demek bu.
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    marsk35 (mehmet kaya) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha global pazarda çıkmadan yenisinin haberleri geliyor nasıl hızdır anlayamıyorum ya resmen Çöplük yapıyorlar telefon piyasasına sonları birgün nokia gibi olcak
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    dugers (syt dgr) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Poco x3 nfc nin kamera sensörünü değiştirip piyasaya mı sürdünüz. Birde 325 $ fiyat çekmişler. Be yuh kardeşim. Sen kendinle anlaşamamışsın. Bilinçli tüketici ile nasıl anlaşıcaksın.
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    haktan24 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yeter be kardeşim onu cıkar bunu cıkar alt modelini cıkar orta diregini cıkar üst segmentini cıkar yap adam gibi bir cihaz uygun fiyata ver herkes yararlansın nerede eski f/p cihazları üst orta alt segment oldu cıktı piyasa zıvanadan cıktı xiaomi artık....
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    anilk91 (ANIL KARA) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Lite mı olur yoksa mi 10da ki gibi mi note 10 mu yaparlar orası muamma bence
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    Askaparta 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lite'çı olduk çıktık. Bizim için iyi ki lite var, haberde lite yoksa bakmaz olduk. Şu anda da lite kullanıyorum. Lite'sız günlere...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    the most important thing 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Askaparta
    kimi fakirler de 'mini' kullanıyor...
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