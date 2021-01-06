Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı

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Xiaomi 28 Aralık'ta Mi 11 isimli yeni amiral gemisi telefonunu duyurmuştu. Şimdi de cihazın daha ucuz versiyonu hakkında bazı bilgiler var. Mi 11 Lite olarak adlandırılması beklenen modelin yüksek kaliteli görüntüleri ortaya çıktı.

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Söz konusu görseller Vietnamlı YouTube kanalı The Pixel tarafından yayınlandı. Videoda cihazın teknik özellikleri konusunda da bazı detaylar veriliyor. Aktarılan bilgilere göre Mi 11 Lite, Snapdragon 732G yonga setinden güç alacak.

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120 Hz ekran taşıyacak

Ayrıca akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Arka panelinde 64, 8 ve 5 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ne yazık ki pil kapasitesi konusunda bir bilgi yok.

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The Pixel'in istihbaratlarına göre Xiaomi Mi 11 Lite, 120 Hz ekranla piyasaya sürülecek. Fiyat etiketi ise 325 dolar seviyesinde olacak. Çinli şirket yeni akıllı telefonunu Mart ayı sonunda duyurmayı planlanıyor.

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