AirPods Pro 8 farklı renk seçeneği ile gelecek

Apple'ın yeni nesil tam kablosuz kulaklığı AirPods Pro hakkındaki sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce prototip görselleri paylaşılan AirPods Pro'nun şimdi de renk seçenekleri ortaya çıktı.
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AirPods Pro rengarenk olacak
Yeni nesil kablosuz kulaklıklar, tıpkı Beats kulaklıklarda olduğu gibi birçok renk opsiyonuna sahip olacak. Siyah, beyaz, gece yeşili vb. olmak üzere 8 farklı renk kombinasyonuyla geleceği söylenen kulaklığın iPhone 11 modelleriyle renk uyumluluğu olacak.
260 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen AirPods Pro'nun şimdiye kadar sızan özellikleri ise şöyle:
- Aktif gürültü önleme
- Yeni kompakt tasarım
- Daha gelişmiş Bluetooth bağlantısı
- Yeni H2 ses yongası
- Suya dayanıklılık
AirPods Pro'nun önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Analistler eğer Kasım ayının sonuna kadar bir duyuru olmazsa yeni kulaklığın Mart ayında duyurulabilceğine işaret ediyor.
https://www.macrumors.com/2019/10/26/airpods-pro-black-midnight-green-rumor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hani şu her sene çıkan iPhone gibi
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