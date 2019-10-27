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    AirPods Pro 8 farklı renk seçeneği ile gelecek

    Yakın zamanda tanıtılması beklenen AirPods Pro'nun tasarımı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Öyle ki AirPods Pro, 8 farklı renk seçeneğiyle birlikte gelebilir.
    21 sa.
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    Cep Telefonu Diğer
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    AirPods Pro 8 farklı renk seçeneği ile gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın yeni nesil tam kablosuz kulaklığı AirPods Pro hakkındaki sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce prototip görselleri paylaşılan AirPods Pro'nun şimdi de renk seçenekleri ortaya çıktı. 

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    AirPods Pro rengarenk olacak

    Yeni nesil kablosuz kulaklıklar, tıpkı Beats kulaklıklarda olduğu gibi birçok renk opsiyonuna sahip olacak. Siyah, beyaz, gece yeşili vb. olmak üzere 8 farklı renk kombinasyonuyla geleceği söylenen kulaklığın iPhone 11 modelleriyle renk uyumluluğu olacak.

    260 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen AirPods Pro'nun şimdiye kadar sızan özellikleri ise şöyle:

    • Aktif gürültü önleme
    • Yeni kompakt tasarım
    • Daha gelişmiş Bluetooth bağlantısı
    • Yeni H2 ses yongası
    • Suya dayanıklılık

    AirPods Pro'nun önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Analistler eğer Kasım ayının sonuna kadar bir duyuru olmazsa yeni kulaklığın Mart ayında duyurulabilceğine işaret ediyor. 



    https://www.macrumors.com/2019/10/26/airpods-pro-black-midnight-green-rumor/ Yorum Yaz
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    Kerim5100 18 sa. en beğenilen
    Bu level atlamış artık Hobbit'lerin fön makinesi olmuş XD
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    onboardx 7 sa.
    Bundan önce active noise cancelling yoktu
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    antoffensive 8 sa.
    Gelen yeni bilgilere göre AirPods Pro önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü duyurulacak.
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    Xloud 11 sa.
    World first Active Noise Canceling Headphones...
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    AribyAriana 14 sa.
    O fiyatı verecek olsam AKG N700NC alırım.
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    X-Slim 14 sa.
    Her zaman böyle söyleniyor söyleniyor sonra nedense herkes açlıktaymış gibi saldırıp alıyor
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    bogaban 14 sa.
    Bu tasarımı Steve Jobs görse mezarında takla atar.
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    Rachsuchtig 15 sa.
    Aydınlatayim bu haberde kullanılan resimlerin airpods pro ile alakası yok. Bunlar birilerinin yaptığı 3d render görüntüsü.



    Hani şu her sene çıkan iPhone gibi

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    gun 16 sa.
    Farklı renkler güzel olmuş yoksa AirPods’lar birbiri ile karışmaya başladı. Senin mi benim mi hepside beyaz, ekran desen yok hiç bir ibare yok problem oluyor.
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    efe.77 17 sa.
    kulak içi mi o yanlış mı görüyorum ?
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    sankii 17 sa.
    Bı pro modası almış gidiyor. Bundan sonraki tanimlanacak kelimeyi merak etmiyor değilim.
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