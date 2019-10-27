AirPods Pro 8 farklı renk seçeneği ile gelecek

Tam Boyutta Gör

Apple'ın yeni nesil tam kablosuz kulaklığı AirPods Pro hakkındaki sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce prototip görselleri paylaşılan AirPods Pro'nun şimdi de renk seçenekleri ortaya çıktı.

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AirPods Pro rengarenk olacak

Yeni nesil kablosuz kulaklıklar, tıpkı Beats kulaklıklarda olduğu gibi birçok renk opsiyonuna sahip olacak. Siyah, beyaz, gece yeşili vb. olmak üzere 8 farklı renk kombinasyonuyla geleceği söylenen kulaklığın iPhone 11 modelleriyle renk uyumluluğu olacak.

260 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen AirPods Pro'nun şimdiye kadar sızan özellikleri ise şöyle:

Aktif gürültü önleme

Yeni kompakt tasarım

Daha gelişmiş Bluetooth bağlantısı

Yeni H2 ses yongası

Suya dayanıklılık

AirPods Pro'nun önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Analistler eğer Kasım ayının sonuna kadar bir duyuru olmazsa yeni kulaklığın Mart ayında duyurulabilceğine işaret ediyor.

https://www.macrumors.com/2019/10/26/airpods-pro-black-midnight-green-rumor/