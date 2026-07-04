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    Apple, kameralı AirPods Pro planlarını askıya almış olabilir

    Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yapay zeka destekli özelliklerle gelmesi beklenen kameralı AirPods Pro modeli ertelenmiş olabilir.                  

    Apple, kameralı AirPods Pro planlarını askıya almış olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekmesi beklenen kameralı AirPods Pro modeliyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Kosutami'ye göre proje şu an için askıya alındı.

    Apple'ın bu kulaklıkta, çevresini algılayabilen küçük kameralar kullanmayı planladığı öne sürülüyordu. Şirket, Temmuz 2025'te aldığı bir patentte Face ID sistemindeki nokta projektörüne benzer kamera teknolojilerinin yakınlık algılama ve 3D derinlik haritalama amacıyla kullanılabileceğini göstermişti.

    Kameralar Siri'ye veri sağlayacak

    Daha önce Bloomberg yazarı Mark Gurman, kameralı AirPods Pro'nun tasarım doğrulama aşamasına ulaştığını ve üretim öncesindeki son önemli süreçlerden geçtiğini bildirmişti. İddialara göre kulaklıklar, kullanıcının çevresinden topladığı görsel verileri yeni Siri'ye aktararak nesneleri tanımlama, daha gelişmiş hatırlatmalar sunma ve ayrıntılı navigasyon yönlendirmeleri sağlama gibi özellikler sunacaktı.

    Ayrıca gizlilik endişelerini azaltmak için, kameraların aktif olarak veri gönderdiği durumlarda bir LED göstergenin yanacağı belirtiliyordu. Tasarım tarafında ise ürünün AirPods Pro 3'e benzeyeceği ancak kameralar için daha büyük bir gövdeye sahip olacağı söyleniyordu.

    Ancak Kosutami'nin son paylaşımı, projenin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Sızıntı kaynağı yalnızca "askıya alındı" ifadesini kullanırken, kararın arkasındaki nedenlere dair herhangi bir detay paylaşmadı.

    Olası gecikme, Apple'ın yapay zeka çalışmalarındaki zorluklarla bağlantılı olabilir. Çünkü kameralı AirPods Pro'nun en önemli özelliği, çevresel bilgileri analiz ederek kullanıcılara anlamlı yanıtlar verebilecek gelişmiş yapay zeka yeteneklerine dayanıyor. Bu nedenle Apple'ın yeni Siri ve Visual Intelligence teknolojilerinin beklenen seviyeye ulaşamaması, ürünün ertelenmesine veya tamamen yeniden değerlendirilmesine yol açmış olabilir.

    Kaynakça https://wccftech.com/apple-reportedly-ices-its-camera-equipped-airpods-pro-that-were-supposed-to-change-the-world/ https://x.com/Kosutami_Ito/status/2072910827318047057
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