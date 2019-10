Apple Pay, ABD'nin en çok kullanılan mobil ödeme platformu oldu

Tam Boyutta Gör

Apple Pay, hizmete sunulmasının beşinci yılında, mağaza içi alışverişlerde ABD'nin en çok kullanılan mobil ödeme platformu olma rekorunu kırdı. EMarketer'in raporuna göre şirketin en yakın takipçisi ise Starbucks mobil uygulaması oldu.

Apple rakiplerine fark attı

Yayınlanan raporda Apple Pay'in 30.3 milyon kullanıcısı olduğu ve ardından gelen Starbucks mobil ödeme platformunun ise kullanıcı sayısının 25.2 milyon olduğu belirtiliyor. Ayrıca Google Pay'in 12.1 milyon ve Samsung Pay'in ise 10.8 milyon kullanıcı sayısıyla Apple Pay ve Starbucks'ın çok gerisinde kaldıkları görülüyor. Apple Pay'in başarısının ardında ABD'deki birçok mağaza tarafından kabul görmesi yatıyor diyebiliriz.

2020 yılına kadar ülkedeki tüm perakendecilerin yüzde 70'inin, Apple Pay ödeme şeklini kabul edeceği tahmin ediliyor. EMarketer ayrıca önümüzdeki yıl ABD'deki akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 30'unun, mobil ödeme platformy kullanacağını öngörüyor. Apple Pay mobil ödeme sisteminin ülkemizde henüz kullanıma sunulmadığını da belirtmeden geçmeyelim.

