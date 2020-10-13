AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı

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Xiaomi, tasarım olarak AirPods Pro'yu andıran Mi Air 2 Pro isimli kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli şirket lansman öncesinde cihaz için ön siparişleri kabul etmeye başladı. Mi Air 2 Pro'nun satışları 15 Ekim itibarıyla başlayacak.

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Xiaomi ön siparişe açtığı yeni kablosuz kulaklığı için 699 yuan (104 dolar) gibi bir ücret talep ediyor. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Apple AirPods Pro'nun 250 dolar, kısa süre önce tanıtılan Realme Buds Air Pro'nun ise 68 dolara satıldığını hatırlatalım.

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28 saate kadar pil ömrü

Kulaklıklar 6.5 gram ağırlığında. Her biri 12 mm sürücü içeriyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisinin yanında ses iletimi ve gürültü azaltma işlevi için üç mikrofonla donatıldıklarını belirtelim. Xiaomi Mi Air 2 Pro'nun kutusundan dört farklı boyutta kulaklık ucu çıkıyor.

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Şirketin açıklamasına göre kablosuz kulaklıklar tek şarjla 7 saate kadar pil ömrü vadediyor. Şarj kutusunun desteğiyle bu süreyi 28 saate kadar çıkarmak mümkün. USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebilen Mi Air 2 Pro aynı zamanda Qi kablosuz şarj desteği de sunuyor.

https://www.gizmochina.com/2020/10/13/xiaomi-mi-air-2-pro-pre-sale-china

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