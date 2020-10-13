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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı

    Xiaomi, tasarım olarak Apple'ın üst sınıf kablosuz kulaklığını andıran Mi Air 2 Pro'yu ön siparişe açtı. Cihaz, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi ve 28 saate kadar pil ömrü ile geliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı
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    Xiaomi, tasarım olarak AirPods Pro'yu andıran Mi Air 2 Pro isimli kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli şirket lansman öncesinde cihaz için ön siparişleri kabul etmeye başladı. Mi Air 2 Pro'nun satışları 15 Ekim itibarıyla başlayacak.

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    Xiaomi ön siparişe açtığı yeni kablosuz kulaklığı için 699 yuan (104 dolar) gibi bir ücret talep ediyor. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Apple AirPods Pro'nun 250 dolar, kısa süre önce tanıtılan Realme Buds Air Pro'nun ise 68 dolara satıldığını hatırlatalım.

    AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    28 saate kadar pil ömrü

    Kulaklıklar 6.5 gram ağırlığında. Her biri 12 mm sürücü içeriyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisinin yanında ses iletimi ve gürültü azaltma işlevi için üç mikrofonla donatıldıklarını belirtelim. Xiaomi Mi Air 2 Pro'nun kutusundan dört farklı boyutta kulaklık ucu çıkıyor.

    AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Şirketin açıklamasına göre kablosuz kulaklıklar tek şarjla 7 saate kadar pil ömrü vadediyor. Şarj kutusunun desteğiyle bu süreyi 28 saate kadar çıkarmak mümkün. USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebilen Mi Air 2 Pro aynı zamanda Qi kablosuz şarj desteği de sunuyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/13/xiaomi-mi-air-2-pro-pre-sale-china Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    39 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf. en beğenilen
    Hep bakiyorum Apple firmasini inanilmaz derecede taklit ediyorlar ozellikle Huawei firmasi Apple firmasinin baslica dusmani oldugu icin gicikligina mi deriz artik bilmiyorum ama urettikleri her bir urun Apple urunlerinin benzerleri diyebiliriz. Birileri sizi taklit ediyorsa ve arkanizdan konusuyorsa dogru yoldasiniz demektir.
    Hep bakiyorum Apple firmasini inanilmaz derecede taklit ediyorlar ozellikle Huawei firmasi Apple firmasinin baslica dusmani oldugu icin gicikligina mi deriz art...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf. en beğenilen
    Hep bakiyorum Apple firmasini inanilmaz derecede taklit ediyorlar ozellikle Huawei firmasi Apple firmasinin baslica dusmani oldugu icin gicikligina mi deriz artik bilmiyorum ama urettikleri her bir urun Apple urunlerinin benzerleri diyebiliriz. Birileri sizi taklit ediyorsa ve arkanizdan konusuyorsa dogru yoldasiniz demektir.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oguzpol (Oğuz Çelik) 1 hf.
    Türkiye de 899-999 liradan satışa çıkar
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Silikonlu bütün kablosuz kulaklıklar airpods proya benzetiliyor artık çünkü yoktu tabi daha önce böyle bişey... ANC'yide Apple buldu bu arada. Akşamada dünyanın ilk kafaüstü kulaklığı geliyor :)
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf.
    AirPods Pro esintileri mi taşıyor?!?! Ne alakası var hacı, düz baktım, yan baktım, amuda kalkarak baktım, yok yani benzerlik falan, tek benzerlik tws olması, bu mu esinti? Allah aşkına clickbait başlık açmayın ya.
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    Ceqa (Güray ) 1 hf. Guhong01
    Baya baya aynısı. Apple bu işte o kadar başarılı olmuş ki bir kulakiçi bluetooth kulaklık böyle olmalı algısı yaratmışlar sizde. Halbuki bose,sennheiser ve samsung kulaklıklara bakarsanız farklı tasarımlar görebilirsiniz.
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