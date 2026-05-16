    Xiaomi'nin ilk klipsli kulaklığı ortaya çıktı: Şık tasarımıyla dikkat çekiyor

    Xiaomi, kablosuz kulaklık serisine farklı tarzda bir ürün eklemeye hazırlanıyor. Şirketin yaklaşan ürünü, klasik kulak içi tasarım yerine klipsli ve açık kulak yapısını tercih ederek hem konforu hem de çevre farkındalığını ön plana çıkarıyor.

    Xiaomi, kablosuz kulaklık serisine farklı tarzda bir ürün eklemeye hazırlanıyor. Şirketin yaklaşan ürünü, klasik kulak içi tasarım yerine klipsli ve açık kulak yapısını tercih ederek hem konforu hem de çevre farkındalığını ön plana çıkarıyor.

    Xiaomi'nin ilk klipsli ve açık tasarımlı kulaklığı olacak

    Yeni model, Xiaomi’nin mevcut OpenWear serisinden ayrı olarak geliştirdiği ilk gerçek klipsli ve açık kulak tasarımlı ses ürünü olma özelliğini taşıyor. Son dönemde açık kulak kulaklıklar, özellikle dış ortam seslerini tamamen izole etmek istemeyen kullanıcılar arasında giderek daha fazla tercih ediliyor.

    Ortaya çıkan görsellere göre Xiaomi, bu kulaklıkta alışılmışın dışında bir tasarım dili tercih ediyor. Parlak yüzeyli gövde yapısı, şeffaf ses iletim bölümü ve vinil plak görünümünü andıran metalik detaylar öne çıkıyor. 

    Ortaya çıkan kullanım kılavuzu görselleri, şarj kutusu hakkında da bazı detaylar sunuyor. Kutuda USB-C girişi, durum LED’leri, fiziksel bir kontrol tuşu ve dahili bir hoparlör bulunduğu görülüyor. Bu hoparlörün ileride konum bulma gibi özelliklerde kullanılabileceği öne sürülse de Xiaomi bu konuda henüz resmi bir doğrulama yapmış değil.

    Kulaklıkların kendisinde ise farklı noktalara yerleştirilmiş dokunmatik kontroller dikkat çekiyor. Köprü kısmı da dahil olmak üzere çeşitli alanlardan müzik oynatma, çağrı yönetimi ve ses ayarı gibi işlevlerin kontrol edilebileceği tahmin ediliyor.

    Şirket henüz teknik özelliklerin tamamını açıklamadı. Pil kapasitesi, sürücü boyutu, Bluetooth versiyonu ve fiyat gibi önemli detaylar şu an için belirsizliğini koruyor. Ürünün bu ay içinde, Xiaomi’nin diğer yeni cihazlarıyla birlikte tanıtılması bekleniyor.

    İlk bilgiler, Xiaomi’nin bu modelle birlikte sadece ses performansına değil, tasarım ve kullanım konforuna da önem veren bir kullanıcı kitlesini hedeflediğini gösteriyor. Kulaklığın ses kalitesinin tasarım kadar etkileyici olup olmayacağı ise lansmana yakın dönemde netleşecek.

