Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin önümüzdeki ay tanıtacağı Mate 40 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Mate 40 Pro'nun Geekbench puanı belli oldu.
    1 hf.
    2,1b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonlar, öngörülere bakılırsa ABD yaptırımları nedeniyle gelecekte yenilerini yayınlayamayacağı için Huawei'nin son gerçek amiral gemileri olma riski altında. Cihazların lansman tarihleri geçtiğimiz gün onaylanmıştı. Mate 40, 22 Ekim'de Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ ile birlikte piyasaya sürülecek. Mate 40 Pro olarak kabul edilen Huawei NOH-NX9 modeli, Geekbench üzerinde görüldü ve bu da geleceğin amiral gemisinin temel özelliklerini ortaya çıkardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor

    Ayrıca Bkz. "ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, akıllı telefonlarının 5G desteği olduğunu sanıyor"

    Geekbench testine bakılırsa Mate 40 Pro, Kirin 9000 yonga seti üzerinde çalışacak. Raporda çipin adı belirtilmese de, kaynak kodlarda Kirin 9000 5nm yongasında kullanılan Mali-G78 grafik birimine bir bağlantı mevcut. Huawei'nin en yeni akıllı telefonu 5nm çözümü ve yerleşik bir 5G modeme sahip olacak. Test sitesi ayrıca Mate 40 Pro'nun 8GB RAM ile gönderileceğini de ortaya çıkardı. Bu temel model olabilir ve daha fazla RAM içeren varyantların olması da kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

    Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Hangi fiyatla geleceği merak konusu

    Geekbench'e göre Huawei Mate 40 Pro, Android 11 halihazırda piyasaya sürülmüş olmasına rağmen Android 10 tabanlı bir arayüz çalıştıracak. Google'ın Huawei ile ortaklığını sona erdirmesi ve Çinli şirketin mobil işletim sistemine yalnızca AOSP üzerinden erişimi olduğu göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. Cihazın Google hizmetlerini içermemesi ve önceden yüklenmiş kendi Huawei AppGallery uygulama mağazası ile gelmesi yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

    Telefon, tek çekirdek testinde 1020 puan ve çoklu çekirdek testinde ise 3710 puan aldı. Bu puanların amiral gemisi cihazlar için iyi olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Mate 40 Pro'nun fiyatı ve resmi özellikleri sunum sırasında açıklanacak. Daha önce sızdırılmış bir render, telefonun çift ön kameraya sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Cihaz aynı zamanda arka tarafında 108 megapiksel çözünürlük sunan ana sensör de dahil olmak üzere dört sensör barındıran büyük bir yuvarlak kamera modülüne sahip olacak. Son olarak Huawei Mate 40 serisinin 66W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/huawei-mate-40-pro-specifications-on-geekbench/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    59 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi
    4 gün
    Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak
    4 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    Iphone haricinde tüm telefonlar ince ve uzun olmaya devam ediyor. Bir tek akıllı Apple bu konuda haklı. Bu kadar ince uzun telefonların saçma olduğunu ne yazık ki sadece onlar görüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 1 hf.
    Google olmadıktan sonra benim için önemi yok, zaten bu huawei'nin son amiral cihazı olacak. Bu sebepten belki bir tane alır koleksiyonuma koyarım
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 1 hf. Türbülans Havayolları A.Ş
    Çoğu kişi için sıkıntı değil. Rehber ve takvim senkronizasyonu hariç gerisi boş normal kullanıcılar için. Play deki uygulamaların da çoğunu çektiler zaten çekmeye de devam ediyorlar. Yani uygulama sıkıntısı da birkaçı hariç sorun değil artık (whatsapp youtube vs). Zaten çoğuna tarayıcı üzerinden erişim de mümkün. (youtube, face vs). Googlenin sunduğu çoğu servisi Huawei de sunuyor zaten. İos gibi kendi sistemini oluşturdular sayılır.

    Sıkıntı androidden huawei ye değil, Huawei den androide geçişte olacak. Ios dan androide geçmeyenler gibi, Huaweiden de androide geçemeyen kullanıcılar olacak alışkanlıklardan ötürü. Huawei İlk üç büyük üretici içinde olduğudan android çok kan kaybedecek.

    Ben şuan Samsung kullanıyorum ve samsung un verdiği servisler için farklı bir markaya geçmek istemiyorum mesela, ki android ekosisteminde olmama rağmen. Siz birde Harmony OS u kullanacakları düşünün.

    Google sadece kendi ayağına sıkıyor. İleride çinde android kullanan kalmayacak, huawei oppo ve xiaomi ye de kendi yazılımını kullanması için anlaşma yapar bence çin içinde. Çünkü android azınlıkta kalacaktır huawei yüzünden.

    Çin gibi bir ülke olduktan sonra arkasında Huawei batmaz, batamaz. Bu sene en çok telefon üreten üretici olduğunu da gördük zaten. O yüzden kendinize masal okumayın. Sen kullanmazsın belki ama günlük kullanıcı için bu sorun teşkil etmeyecektir. Markaya bağlı, 2. 3. 4. telefonu da huawei olacak milyonlarca kullanıcısı olan bir şirket için hiç sorun edilecek bir durum değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WaylandIZMIR 1 hf. (düzenlendi)
    şu an iphone 11 ile aynı neredeyse. iphone 12 feci tokatlar bunu. iphone 12 alabilir miyiz? tabi ki hayır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. iPhone 12 Pro karşınızda 1 hf. iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi 1 hf. Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini 1 hf. Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu 1 hf. HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor 1 hf. Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02 1 hf. iPhone 12 etkinliği Canlı | Mesut Çevik ve Erdi Özüağ 1 hf. Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu 1 hf. ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor 1 hf. Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor 1 hf. Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi 1 hf. TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda 1 hf. RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor 1 hf. Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak 1 hf. Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı 1 hf. Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G 1 hf. ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme] 1 hf. Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor 1 hf. AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı Sonraki Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın 1 hf. Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor 1 hf. Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak 1 hf. Genç girişimci Emre Ergül; 1 milyon TL yatırım aldı 1 hf. Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu 1 hf. Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı 1 hf. Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar! 1 hf. Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü Bursa'da açılıyor 1 hf. Oppo Reno 4 nasıl bir telefon? video inceleme 1 hf. 2021 Honda Accord tanıtıldı: Manuel şanzımana veda 1 hf. RTÜK üyesi İlhan Taşçı: "Spotify'ın engellenmesi kaçınılmaz hale geliyor" 1 hf. Watch Dogs: Legion RTX sistem gereksinimleri yayınlandı 1 hf. Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu 1 hf. Galaxy Tab S7 ve S7 + kullanıcıları, Fortnite'ı artık 90 fps oynayabilecek 1 hf. Trickbot zararlı yazılım ağı çökertildi 1 hf. Yerli otomobil için önemli gelişme: Türkiye'de ilk kez lityum üretimi yapılacak 1 hf. ABD Savunma Bakanlığı, nükleer silah sevkiyatında kullanacağı yeni tır römorkunu test etti 1 hf. Windows Spotlight masaüstü duvar kağıdınızı otomatik değiştirecek 1 hf. Xiaomi yeni yakın alan iletişim teknolojisini gösterdi 1 hf. Ryzen 5000 işlemcileri Cinebench R20’de ortaya çıktı: Tek çekirdekte hepsi 600 puanın üzerinde Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız