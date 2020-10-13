Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı

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Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonlar, öngörülere bakılırsa ABD yaptırımları nedeniyle gelecekte yenilerini yayınlayamayacağı için Huawei'nin son gerçek amiral gemileri olma riski altında. Cihazların lansman tarihleri geçtiğimiz gün onaylanmıştı. Mate 40, 22 Ekim'de Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ ile birlikte piyasaya sürülecek. Mate 40 Pro olarak kabul edilen Huawei NOH-NX9 modeli, Geekbench üzerinde görüldü ve bu da geleceğin amiral gemisinin temel özelliklerini ortaya çıkardı.

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Geekbench testine bakılırsa Mate 40 Pro, Kirin 9000 yonga seti üzerinde çalışacak. Raporda çipin adı belirtilmese de, kaynak kodlarda Kirin 9000 5nm yongasında kullanılan Mali-G78 grafik birimine bir bağlantı mevcut. Huawei'nin en yeni akıllı telefonu 5nm çözümü ve yerleşik bir 5G modeme sahip olacak. Test sitesi ayrıca Mate 40 Pro'nun 8GB RAM ile gönderileceğini de ortaya çıkardı. Bu temel model olabilir ve daha fazla RAM içeren varyantların olması da kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

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Hangi fiyatla geleceği merak konusu

Geekbench'e göre Huawei Mate 40 Pro, Android 11 halihazırda piyasaya sürülmüş olmasına rağmen Android 10 tabanlı bir arayüz çalıştıracak. Google'ın Huawei ile ortaklığını sona erdirmesi ve Çinli şirketin mobil işletim sistemine yalnızca AOSP üzerinden erişimi olduğu göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. Cihazın Google hizmetlerini içermemesi ve önceden yüklenmiş kendi Huawei AppGallery uygulama mağazası ile gelmesi yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

Telefon, tek çekirdek testinde 1020 puan ve çoklu çekirdek testinde ise 3710 puan aldı. Bu puanların amiral gemisi cihazlar için iyi olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Mate 40 Pro'nun fiyatı ve resmi özellikleri sunum sırasında açıklanacak. Daha önce sızdırılmış bir render, telefonun çift ön kameraya sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Cihaz aynı zamanda arka tarafında 108 megapiksel çözünürlük sunan ana sensör de dahil olmak üzere dört sensör barındıran büyük bir yuvarlak kamera modülüne sahip olacak. Son olarak Huawei Mate 40 serisinin 66W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/huawei-mate-40-pro-specifications-on-geekbench/

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