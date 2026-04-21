Redmi Buds 8 tanıtıldı: Uzun pil ömrü, yüksek ses kalitesi ve uygun fiyat bir arada

Redmi Buds 8 özellikleri
Donanım tarafında kulaklık, daha iyi kablosuz ses kalitesi sunmayı hedefleyen LHDC codec desteğine sahip 11 mm dinamik sürücü kullanıyor. Ayrıca kulaklıkta aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunuyor. Bu sayade ortalama 24.9 dB, maksimumda ise 50 dB’e kadar gürültü azaltma sağlayabildiği belirtiliyor. Gürültü engelleme sistemi 4 kHz frekans aralığına kadar çalışabiliyor ve üç farklı seviye ile ortam koşullarına göre otomatik ayar yapan bir mod sunuyor.
Redmi Buds 8, ANC kapalıyken tek şarjla 11 saate kadar, açıkken ise yaklaşık 6.5 saat kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 44 saate (ANC açıkken 28 saat) kadar çıkabiliyor. USB-C üzerinden şarj olan kutunun batarya kapasitesi 475 mAh.
Bağlantı tarafında Bluetooth 5.4 desteği sunulurken, SBC, AAC ve LHDC codec’leri destekleniyor. Açık alanda yaklaşık 10 metre menzil sağlıyor. Kulaklıklar IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklılık sunuyor.
Ayrıca Xiaomi'nin ekosistem özellikleri de bu modelde yer alıyor. Smart Connect sayesinde uyumlu cihazlar arasında hızlı geçiş, ses aktarımı ve bildirim oynatma gibi işlevler destekleniyor.