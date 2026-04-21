Redmi Buds 8 tanıtıldı: Uzun pil ömrü, yüksek ses kalitesi ve uygun fiyat bir arada

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni bütçe dostu kablosuz kulaklığı Redmi Buds 8'i tanıttı. Yaklaşık 229 yuan (34 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulan model, Ocak ayında tanıtılan Redmi Buds 8 Pro’nun daha uygun fiyatlı bir alternatifi konumunda. Kulaklık, Lime White, Cyan ve Dusk Black olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor.

Redmi Buds 8 özellikleri

Donanım tarafında kulaklık, daha iyi kablosuz ses kalitesi sunmayı hedefleyen LHDC codec desteğine sahip 11 mm dinamik sürücü kullanıyor. Ayrıca kulaklıkta aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunuyor. Bu sayade ortalama 24.9 dB, maksimumda ise 50 dB’e kadar gürültü azaltma sağlayabildiği belirtiliyor. Gürültü engelleme sistemi 4 kHz frekans aralığına kadar çalışabiliyor ve üç farklı seviye ile ortam koşullarına göre otomatik ayar yapan bir mod sunuyor.

Tam Boyutta Gör Görüşmeler için üç mikrofonlu bir sistem ve Xiaomi’nin kendi geliştirdiği yapay zeka destekli gürültü azaltma algoritması yer alıyor. Ayrıca kullanıcılar için beş kademeli EQ ayarı ve kişiselleştirilmiş ses profilleri de mevcut.

Redmi Buds 8, ANC kapalıyken tek şarjla 11 saate kadar, açıkken ise yaklaşık 6.5 saat kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 44 saate (ANC açıkken 28 saat) kadar çıkabiliyor. USB-C üzerinden şarj olan kutunun batarya kapasitesi 475 mAh.

Bağlantı tarafında Bluetooth 5.4 desteği sunulurken, SBC, AAC ve LHDC codec’leri destekleniyor. Açık alanda yaklaşık 10 metre menzil sağlıyor. Kulaklıklar IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklılık sunuyor.

Ayrıca Xiaomi’nin ekosistem özellikleri de bu modelde yer alıyor. Smart Connect sayesinde uyumlu cihazlar arasında hızlı geçiş, ses aktarımı ve bildirim oynatma gibi işlevler destekleniyor.

