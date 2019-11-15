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    AirPods Pro kulaklıklar satışa başladı

    Apple’ın biraz daha üst seviyeye konumlanan yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro ülkemizde de satışa başladı. AirPods Pro modeli aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde yoğun bir tecrübe sunuyor.
    1 hf.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods Pro kulaklıklar satışa başladı
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    Apple’ın aktif gürültü engelleme ve optimize edilmiş bir tasarımla biraz daha yüksek fiyat etiketiyle tanıttığı AirPods Pro kablosuz kulaklıklar resmî sitesi üzerinden de satışa başladı.

    AirPods Pro özellikleri ve fiyatı

    Daha önce de sızdırıldığı üzere AirPods Pro kulaklık modelinin tasarımı kulağa biraz daha rahat oturacak şekilde ve yeni gürültü engelleme özelliği göz önüne alınarak tasarlanmış. Uca doğru küçülen bir tasarım yerine uç kısmında silikon entegre edilmiş yuvarlak bir tasarım görüyoruz. Suya dayanıklı olan AirPods Pro modeli yeni havalandırma sistemi ile basıncı eşitlemeyi amaçlıyor.

    Yeni kulaklığın en önemli özelliği aktif gürültü engelleme sisteminin olması. Her kulaklık parçasındaki iki mikrofondan elde edilen veriler yazılım üzerinden sürekli olarak analiz ediliyor ve arka plandaki gürültü engelleniyor. Sistemin saniyede 200 kere ses sinyallerini analiz ettiği belirtiliyor.

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    Şeffaf mod ise dışarıdaki gürültüyü rahatsızlık oluşturmayacak şekilde kulağa veriyor. Böylece müzik dinlerken aynı anda dışarıda olan biteni de takip edebiliyorsunuz. Dış kısımdaki yüzeye baskı uygulayarak gürültü engelleme ve şeffaf mod arasında geçiş yapılabiliyor.

    AirPods Pro kulaklıklar satışa başladı
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    AirPods Pro bünyesinde 10 adet ses çekirdeğine sahip H1 yongası yer alıyor. Gürültü engelleme özelliğinde önemli rol oynayan yonga ayrıca sürekli Siri komutlarınızı da dinliyor. Adaptif ekolayzır özelliği kulağınızın yapısına göre müziğin düşük ve orta frekanslarını ayarlayabiliyor. Yüksek aralıklı özel bir amplifikatör ise hem verimlilik sağlıyor hem de berrak sesler üretiyor.

    Enerji verimliliği sayesinde tek şarj ile 5 saate kadar dinleme ve 3.5 saate kadar konuşma mümkün. Gürültü engelleme açıkken 4.5 saat dinleme yapılabiliyor. Kablosuz şarj olabilen kılıf ise ekstradan 19 saate yakın süre ekliyor. Son olarak hangi silikon boyutunun kulağınıza uygun olduğunu anlayabilen bir test modülü de uygulama içerisinde yer alıyor.

    En düşük iOS 13.2, iPadOS 13.2, watchOS 6.1, tvOS 13.2, macOS Catalina 10.15.1 sürümü gerektiren AirPods Pro modeli 1899TL fiyat etiketi ile resmi sitede satışa çıktı. Normalde kablosuz şarj özelliği olmayan bir kılıf seçeneği de mevcut ancak şimdilik ülkemizde satılmayacak gibi görünüyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    barsahin 1 hf. en beğenilen
    AirPods bir kulaklıktan fazlası da olsa günümüz şartlarında kulaklık için verilecek 1899 TL bana çok geliyor. Hatta "bunu sadece kulağımıza mı sokuyoruz" diye sorası geliyor insanın
    AirPods bir kulaklıktan fazlası da olsa günümüz şartlarında kulaklık için verilecek 1899 TL bana çok geliyor. Hatta "bunu sadece kulağımıza mı sokuyoruz" diye s...
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    1 Yanıt Yanıtla +27
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    koyunsayar 1 hf.
    Bahse girerim İlk alanlar Ekrem ve hakkı dır.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    blank42 1 hf. FlyingUnderpants
    hangisi mesala ? Sözde airpods'a herkes laf atıyordu, çok pahalı daha ucuza daha iyi kulaklıkar var denildi.Freebuds,galaxy buds,xiaomi airdots hepsini denedim bir airpods kesinlikle etmedi.
    hangisi mesala ? Sözde airpods'a herkes laf atıyordu, çok pahalı daha ucuza daha iyi kulaklıkar var denildi.Freebuds,galaxy buds,xiaomi airdots hepsini denedim ...
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    Thathurts 2 gün
    Trenin gürültüsünü bile yok ediyor “anc” sayesinde kafa dinler oldum..
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    castigatetr 2 gün
    Airpods 2 bana yetiyor gayet güzel..
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    sericik 4 gün
    Çok mu zor şu zımbırtıdan alıp ses kalitesi ergonomisi ve gürültü önleme başarısını bizlerle paylaşmak
    hoş bu küçüklükte bir kulaklıktan gürültü engelleme dışında ses kalitesi yönünde airpods 1 den fazla bir şey beklememek lazım
    ayrıca
    kablosuz şarj pratikliği varken bu cihazların kablo ve girişleri üzerinde çok durmamak gerekir
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    bodysolid 6 gün
    Lightning to USB c kablosu çıkıyormuş . Duvar prizi yok buna uygun kutuda.



    Ne yapmak lazım?

    Kablosuz şarj aparatı mı almalı. Onu da yazımızda taşıyamayız. Mecburen usb c duvar prizi alacağız anlaşılan
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    Thathurts 6 gün bodysolid
    Kulaklık kutusu normal iphone şarj girişiyle şarj oluyor ben kutunun girişini usb-c zannedip gereksiz yere kablosuz şarj cihazı da aldım 15 euroya: /
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    -tayfun- 1 hf.
    Kablosuz şarj özelliği olmayan bir kılıf seçeneği de mevcut denmiş haberde ama öyle bir seçenek yok tek model.
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    drkayzer 1 hf.
    Laptop'a bluetooth ile bağlanabiliyor mu acaba bu kulaklık bilgisi olan var mı arkadaşlar? Yoksa sadece ios ve mac cihazlara mı uyumlu
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    MAICO 1 hf. drkayzer
    1. Nesil AirPods’u windows 10 dizüstü bilgisayarımda kullanıyorum. Airpods Pro da muhtemelen sorunsuz bağlanacaktır.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    stormloader 1 hf.
    Akasya veya Zorlu'da deneme imkanı var mı acaba? Bir de bu iki mağazadaki stok durumundan haberi olan var mı?
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    o8 1 hf.
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    erci501 1 hf.
    Bi Kaç yıl önce amiral gemisi telefon alınıyordu bu fiyatlara
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    ALPEREN A. 1 hf.
    Para birimimiz daha ne kadar değersizleşecek acaba... 4 TL olsa dolar ona da razıyım ama imkansız gibi umudum kalmadı. Alıştırdılar iyice...
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