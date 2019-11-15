AirPods Pro kulaklıklar satışa başladı

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Apple’ın aktif gürültü engelleme ve optimize edilmiş bir tasarımla biraz daha yüksek fiyat etiketiyle tanıttığı AirPods Pro kablosuz kulaklıklar resmî sitesi üzerinden de satışa başladı.

AirPods Pro özellikleri ve fiyatı

Daha önce de sızdırıldığı üzere AirPods Pro kulaklık modelinin tasarımı kulağa biraz daha rahat oturacak şekilde ve yeni gürültü engelleme özelliği göz önüne alınarak tasarlanmış. Uca doğru küçülen bir tasarım yerine uç kısmında silikon entegre edilmiş yuvarlak bir tasarım görüyoruz. Suya dayanıklı olan AirPods Pro modeli yeni havalandırma sistemi ile basıncı eşitlemeyi amaçlıyor.

Yeni kulaklığın en önemli özelliği aktif gürültü engelleme sisteminin olması. Her kulaklık parçasındaki iki mikrofondan elde edilen veriler yazılım üzerinden sürekli olarak analiz ediliyor ve arka plandaki gürültü engelleniyor. Sistemin saniyede 200 kere ses sinyallerini analiz ettiği belirtiliyor.

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Şeffaf mod ise dışarıdaki gürültüyü rahatsızlık oluşturmayacak şekilde kulağa veriyor. Böylece müzik dinlerken aynı anda dışarıda olan biteni de takip edebiliyorsunuz. Dış kısımdaki yüzeye baskı uygulayarak gürültü engelleme ve şeffaf mod arasında geçiş yapılabiliyor.

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AirPods Pro bünyesinde 10 adet ses çekirdeğine sahip H1 yongası yer alıyor. Gürültü engelleme özelliğinde önemli rol oynayan yonga ayrıca sürekli Siri komutlarınızı da dinliyor. Adaptif ekolayzır özelliği kulağınızın yapısına göre müziğin düşük ve orta frekanslarını ayarlayabiliyor. Yüksek aralıklı özel bir amplifikatör ise hem verimlilik sağlıyor hem de berrak sesler üretiyor.

Enerji verimliliği sayesinde tek şarj ile 5 saate kadar dinleme ve 3.5 saate kadar konuşma mümkün. Gürültü engelleme açıkken 4.5 saat dinleme yapılabiliyor. Kablosuz şarj olabilen kılıf ise ekstradan 19 saate yakın süre ekliyor. Son olarak hangi silikon boyutunun kulağınıza uygun olduğunu anlayabilen bir test modülü de uygulama içerisinde yer alıyor.

En düşük iOS 13.2, iPadOS 13.2, watchOS 6.1, tvOS 13.2, macOS Catalina 10.15.1 sürümü gerektiren AirPods Pro modeli 1899TL fiyat etiketi ile resmi sitede satışa çıktı. Normalde kablosuz şarj özelliği olmayan bir kılıf seçeneği de mevcut ancak şimdilik ülkemizde satılmayacak gibi görünüyor.