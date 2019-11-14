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    Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor

    HTC Desire 19s akıllı telefon modeli giriş seviyesinde 3 arka kamera, 3850mAh kapasiteli batarya, çentikli ekran gibi özellikler sunuyor. HTC Desire 19s özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor
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    Uzun zamandır mali açıdan diplerde gezinen ve yıllık zarar bilançosunu azaltmaya çalışan HTC şimdilik alt seviyede akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. HTC Desire 19s modeli giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak.

    HTC Desire 19s özellikleri ve fiyatı

    HTC Desire 19s modeli 6.2 inçlik IPS LCD ekranında 1520x720 piksel çözünürlük sunuyor. Su damlası tasarımında çentiğe sahip olan ekran 19:9 görüntü oranı sunuyor. Google Pixel serisinden hatırlayacağımız üzere arka kapağın üst kısmı parlak bir malzeme ile kaplı iken alt kısmı ise desenli bir tasarımda.

    Ayrıca Bkz. "Intel bulut yapay zekâ sistemleri için ilk yongalarını tanıttı"

    Telefona 12nm sürecinde geliştirilen 8 çekirdekli Helio P22 yonga seti güç verirken 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. 3850mAh kapasiteli batarya 10W şarj adaptörü ile geliyor.

    Arka kısmında 13MP çözünürlüğündeki f/1.85 aralıklı ana kameranın yanında 5MP çözünürlüğünde geniş açılı lens ve 5MP çözünürlüğünde derinlik algılama kamerası yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Kameralar yapay zekâ ile optimize ediliyor. Parmak izi okuyucunun es geçilmediği HTC Desire 19s modeli 196$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/14/htc-desire-19s-launched-in-taiwan-specifications-features-and-price/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    psicik96 1 hf.
    200$ fiyat he .. :) millet mi note 8 alıyor o fiyata 4 / 64 .. Güncelleme ve arayüz bakımından kat kat iyi .baştan kaybettin HTC bey .
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    Whippoorwill 1 hf.
    M8 tasarımını kamera ve işlemci güncelleyerek piyasaya sunsa eminim bundan çok satar.
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    Ussuz 1 hf.
    Giriş seviyesine orta seviye fiyat? Daha çoook beklersin iflastan kurtulmayı htc bey
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    Çağdaş 1 hf.
    Şu saatten sonra 32 gb emmc'li cihazlardan uzak durmak lazım diye düşünüyorum.
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    sfgsfgsfg 1 hf.
    Su helio p22yi koymayin artık lgde htcde ne pimpirikli chipset konusunda. En azindan snap 439 koyun yani.
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    mustafabarakli23 1 hf.
    Vah vah yazık. Bir zamanlar piyasaya yön veren ve her modelini heyacanla beklediğimiz htc ne hallerde. Üzülmemek elde değil:(
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