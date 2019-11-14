Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor

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Uzun zamandır mali açıdan diplerde gezinen ve yıllık zarar bilançosunu azaltmaya çalışan HTC şimdilik alt seviyede akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. HTC Desire 19s modeli giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak.

HTC Desire 19s özellikleri ve fiyatı

HTC Desire 19s modeli 6.2 inçlik IPS LCD ekranında 1520x720 piksel çözünürlük sunuyor. Su damlası tasarımında çentiğe sahip olan ekran 19:9 görüntü oranı sunuyor. Google Pixel serisinden hatırlayacağımız üzere arka kapağın üst kısmı parlak bir malzeme ile kaplı iken alt kısmı ise desenli bir tasarımda.

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Telefona 12nm sürecinde geliştirilen 8 çekirdekli Helio P22 yonga seti güç verirken 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. 3850mAh kapasiteli batarya 10W şarj adaptörü ile geliyor.

Arka kısmında 13MP çözünürlüğündeki f/1.85 aralıklı ana kameranın yanında 5MP çözünürlüğünde geniş açılı lens ve 5MP çözünürlüğünde derinlik algılama kamerası yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Kameralar yapay zekâ ile optimize ediliyor. Parmak izi okuyucunun es geçilmediği HTC Desire 19s modeli 196$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2019/11/14/htc-desire-19s-launched-in-taiwan-specifications-features-and-price/