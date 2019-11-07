AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi

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Apple geçtiğimiz ayın sonlarında AirPods Pro olarak adlandırılan yeni kablosuz kulaklığını piyasaya sürmüştü. Merakla beklenen cihaz aktif gürültü engelleme teknolojisi ve suya dayanıklılık gibi özellikler ile geldi.

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Ancak şirketin yeni kablosuz kulaklığı ile ilgili bazı şikayetler var. AirPods Pro'yu satın alan kullanıcılar, kablosuz kulaklığın "baş ağrısına" neden olduğunu söylüyorlar. Aynı sorunu yaşayan çok sayıda kişi var.

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Sorunun nedeni ne?

Kullanıcıların bir kısmına göre bu problem aktif gürültü engelleme özelliğinden kaynaklanıyor. Zira bu özellik devre dışı bırakılınca baş ağrısınında ortadan kalktığı iddia ediliyor.

Ancak bu noktada aktif gürültü engelleme teknolojisinden kaynaklanan baş ağrılarının sadece AirPods Pro'ya özgü olmadığını vurgulamak gerekir. Zira bu özellğe sahip diğer kulaklıklarda da benzer şikayetler otaya çıkabiliyor.

https://www.reddit.com/r/airpods/comments/dpx69j/anybody_else_having_pressure_issues_with_airpods