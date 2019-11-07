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    AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi

    Apple'ın yeni kablosuz kulanlığını satın alan kullanıcılar baş ağrısından şikeyet etmeye başladı. AirPods Pro'daki aktif gürültü engelleme teknolojisinin buna neden olduğu söyleniyor.
    2 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi
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    Apple geçtiğimiz ayın sonlarında AirPods Pro olarak adlandırılan yeni kablosuz kulaklığını piyasaya sürmüştü. Merakla beklenen cihaz aktif gürültü engelleme teknolojisi ve suya dayanıklılık gibi özellikler ile geldi.

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    Ancak şirketin yeni kablosuz kulaklığı ile ilgili bazı şikayetler var. AirPods Pro'yu satın alan kullanıcılar, kablosuz kulaklığın "baş ağrısına" neden olduğunu söylüyorlar. Aynı sorunu yaşayan çok sayıda kişi var.

    AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi
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    Sorunun nedeni ne?

    Kullanıcıların bir kısmına göre bu problem aktif gürültü engelleme özelliğinden kaynaklanıyor. Zira bu özellik devre dışı bırakılınca baş ağrısınında ortadan kalktığı iddia ediliyor.

    Ancak bu noktada aktif gürültü engelleme teknolojisinden kaynaklanan baş ağrılarının sadece AirPods Pro'ya özgü olmadığını vurgulamak gerekir. Zira bu özellğe sahip diğer kulaklıklarda da benzer şikayetler otaya çıkabiliyor.



    https://www.reddit.com/r/airpods/comments/dpx69j/anybody_else_having_pressure_issues_with_airpods Yorum Yaz
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    koyunsavar 2 hf. en beğenilen
    Verdikleri boşa para akıllarına geliyordur.
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    fastmustaine 2 hf.
    Siz kulağınıza takmayı bilmiyorsunuz
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    DH Misafiri 2 hf.
    Apple'den açıklama geldi.

    "Olur öyle"

    ??????
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    Akbaba89 2 hf.
    Apple: Sizin kulağınız düzgün duymuyor.
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    Rasyonelizm 2 hf.
    Şaka mısınız bilader? Vitesi D ye takıp gaza basarsanız tabiki patlar o şanzıman.
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    1BilimAdamı 2 hf.
    Sanırım fazla gürültü engelleme yapıldığı için baş ağrısı yapıyor. Kulak biyolojik olarak azda olsa sürekli titreşimd frekansa alışkındır.
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    Shatteredthings 2 hf.
    Güncelleme ile hallolur. Dert etmesinler.
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    muticoo 2 hf.
    baş ağrısının sebebi kullanıcı hatası :D:D:D:D

    yaw herkes bilir aktif gürültü engelleyicisi baş ağrısı yapar. o değil apple yapınca haber olması :D:D
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    cabriyo 2 hf.
    daha iyi teknoloji daha ucuz gıda için insan sağlığını mahvediyorlar.
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    interwap 2 hf.
    Başlarında sıkıntı vardır. Bilmiyorlardır nasıl dinleneceğini.
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    Askaparta 2 hf.
    Afyon pahalı, kaliteli ve sağlıklıdır. Olmaz öyle şey. İnsan o kadar para verirse numara yapıp belli etmemeli. Baş ağrısı geçer ama ayfon sınırsız kalite sunar dedi aga.
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    canavan06 2 hf.
    Bence pro yerine AirPods 2 almak daha mantıklı. 2. Nesil olanı rahatlıkla 900 bandında bulabiliyoruz pro olan 1899
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    Apple, kablosuz kulaklık ve
    8 etiket daha airpods pro baş ağrısı aktif gürültü engelleme Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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