Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı

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Netflix CEO'su Reed Hastings, DealBook 2019 etkinliğinde yaptığı konuşmada, şirketin oyun akış hizmeti sunacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Netflix'in oyun akış pazarına girme planları olmadığını söyleyen Hastings, TV şovları ve filmlere odaklanacaklarını açıkladı.

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Bu konuda çok iyi değiliz

"Hayır. Gerçekten inanılmaz dizilerve filmler çekmeye ve daha önce yapılmamış projelere odaklandık. Fortnite dahil olmak üzere insanların kendilerini eğlendirmek için yaptıkları çok şey var. Fortnite ile HBO ile ettiğimizden daha fazla rekabet ediyoruz. Fortnite ile daha iyi bir şey yaparak (bir akış servisi) rekabet etmek istemiyoruz, çünkü bu konuda çok iyi değiliz.

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Şimdiye kadar gördüğünüz en şaşırtıcı TV şovlarını yaparak rekabet edeceğiz. Gün sonunda Fortnite bitecek ve insanlar bizim şovlarımızı izlemeye gelecekler." şeklinde konuşan Reed Hastings, böylece Netflix'in Google Stadia ve Microsoft Project xCloud'a rakip olmayacağını resmi ağızdan duyurmuş oldu.

https://www.tweaktown.com/news/68605/netflix-ceo-confirms-working-game-streaming-service/index.html