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    Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı

    Netflix'in CEO'su Reed Hastings, bir süredir gündemde olan bir söylentiyi resmi ağızdan yalanladı. Hastings oyun akış hizmeti sunmayacaklarını, TV şovları ve filmlere odaklanacaklarını belirtti.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı
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    Netflix CEO'su Reed Hastings, DealBook 2019 etkinliğinde yaptığı konuşmada, şirketin oyun akış hizmeti sunacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Netflix'in oyun akış pazarına girme planları olmadığını söyleyen Hastings, TV şovları ve filmlere odaklanacaklarını açıkladı.

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    Bu konuda çok iyi değiliz

    "Hayır. Gerçekten inanılmaz dizilerve filmler çekmeye ve daha önce yapılmamış projelere odaklandık. Fortnite dahil olmak üzere insanların kendilerini eğlendirmek için yaptıkları çok şey var. Fortnite ile HBO ile ettiğimizden daha fazla rekabet ediyoruz. Fortnite ile daha iyi bir şey yaparak (bir akış servisi) rekabet etmek istemiyoruz, çünkü bu konuda çok iyi değiliz.

    Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı
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    Şimdiye kadar gördüğünüz en şaşırtıcı TV şovlarını yaparak rekabet edeceğiz. Gün sonunda Fortnite bitecek ve insanlar bizim şovlarımızı izlemeye gelecekler." şeklinde konuşan Reed Hastings, böylece Netflix'in Google Stadia ve Microsoft Project xCloud'a rakip olmayacağını resmi ağızdan duyurmuş oldu.



    https://www.tweaktown.com/news/68605/netflix-ceo-confirms-working-game-streaming-service/index.html Yorum Yaz
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    QRocKfire 1 hf.
    Oyun akış servisi açmak ve rekabet yapmak kolay değildir.Netflix bildiği güçlü olduğu konuda yoluna devam edicem demiş .
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    The Hollow 2 hf.
    HBO'nun belirli bir çizgisi var. O çizgiden sapmıyor. Amaçları Netflix ile veya Disney ile rekabet etmek değil. En iyi dizileri ortaya koyuyorlar, yerlerine oturuyorlar. Netflix çöp yapımlarıyla belki daha fazla kar elde edebilir. Fakat yıllar geçmesine rağmen hala tek tek seyretmediğim HBO dizilerini arıyorum. İşte bunun adı kalite'dir.
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    BiqBrav3 2 hf.
    Fortnite çöpü ne alaka ap ayrı kulvarlar zaten hani google stadia desen anlarım da
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