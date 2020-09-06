Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Pro'nun yeni rakibi ortaya çıktı: İşte Huawei FreeBuds Pro

    Huawei önümüzdeki günlerde Apple AirPods Pro'ya rakip olacak yeni bir tam kablosuz kulaklık çıkaracak. FreeBuds Pro isimli modelin basın görselleri ve teknik özellikleri internete düştü.
    5 gün
    6b
    1
    14
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AirPods Pro'nun yeni rakibi ortaya çıktı: İşte Huawei FreeBuds Pro
    Tam Boyutta Gör

    Huawei, 10 Eylül tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Çinli şirket etkinlik kapsamında FreeBuds Pro olarak adlandırılan yeni tam kablosuz kulaklığını da sahneye çıkaracak.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro

    AirPods Pro'ya doğrudan rakip olarak gelecek FreeBuds Pro tasarım açısından Apple'ın kulaklığına benziyor. Aynı zamanda aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim.

    AirPods Pro'nun yeni rakibi ortaya çıktı: İşte Huawei FreeBuds Pro
    Tam Boyutta Gör

    Çıkış tarihi ve fiyatı da netleşti

    Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığının basın görselleri yayınlandı. Buna ek olarak bazı teknik özellikleri açığa çıktı. Kirin A1 yonga setinden güç alan cihaz Bluetooth 5.2 bağlantısını destekliyor. Her iki kulaklıkta da üç mikrofon ve 52.5 mAh pil mevcut.

    AirPods Pro'nun yeni rakibi ortaya çıktı: İşte Huawei FreeBuds Pro
    Tam Boyutta Gör

    Huawei FreeBuds Pro siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte sunulacak. Kabosuz kulaklık Ekim ayı başlarında Avrupa'da satışa çıkacak. Fiyat etiketinin ise 150 euro olacağı bildiriliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 5 gün en beğenilen
    Huawei kopyalamaktan fazlasını yapmalı.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dr.oguz (oguz kaya) 5 gün
    Apple olmasa ne yapacak bunlar çok merak ediyorum bu kadar kopya da çekilmez ayıptır yani
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dreandes (Ahmet Bey) 4 gün
    Macbook Pro - Matebook Pro
    iPad Pro- Matepad Pro
    Airpods Pro - Freebuds Pro

    gerçekten isimde ve tasarımda çok yaratıcısınız Huawei. Tebrikler.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Davul Kafa (Davul Kafa) 3 gün (düzenlendi)
    Ürün başlıkları hep Apple ile başlıyor ürünün firması ile devam ediyor. Tüm firmalar yatsın kalksın Apple'ın billurlarını sabah akşam öpsün. Apple olmasa sadece hiç'ler, hiç bir faydaları yok teknolojiye, sadece araklasınlar...Onun orasını bunun burası araklayıp ürün yaptık desinler. Baya yükseldim yalnız, iyi bir fanboyum demek ki 😂
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    435 3 gün
    Ekonomi piyasasında dolar ne ise maalesef elma da donanımda öyle. Ben AirPods Pro kullanıyorum, Apple ecosystem içinde olduğum için tercih ettim ama ses kalitesinden hele noise canceling rezalet. Senhaiser Sony gibi ses konusunda uzmanlar varken Apple tercih etmezdim. Huawei fiyat konusundan çok rekabetçi teknolojik olarak üstün olmak zorunda satabilmek için. Başka türlü kendi piyasasını kuramaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 4 gün
    elma bir şey yapıyor bakıyorlar aaa bu güzelmiş şunun neresine kıl eklersem kopyalarım diye düşünüyorlar. özgün olamadıkları sürece asla elma olamazlar olsalar bile aylarca dalda bekleyen dökülecek elma olurlar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erkanberk (Ali Günel) 4 gün
    Arkadaşlar belki bu söylediğim şu an komik gelecek ama Apple ın ekosistemine darbeyi Huawei vuracak. Gördüğüm kadarıyla ciddi yatırım yapıyolar kendi ekosistemlerini geliştirmek için. Ürünlerde de özgünlüğü yakalarlar yakın zamanda.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 4 gün
    Apple ile aynı fiyat veya yüksek olduğu sürece rakip olamaz.

    Elma daima aldırır.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TulparHAN (5 4) 4 gün
    Bu bildiğin çakma airpods pro olmuş ABD boşuna Huawei'yi teknoloji çalmak ve veri çalmak ile suçlamıyor
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hassanaydn (Hasan AYDIN) 4 gün
    Daha fazlası çalmak olur. O zaman direkt çalsın...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Imarex (Imarex ) 4 gün
    Tasarımı ve adını Biraz değiştirip piyasaya sürüyorlar biraz özgün tasarım yapmayı deneseler keşke.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YASHUKAWA (Mister Can ) 4 gün
    Bu kopyacı mantıktan çıkmaları lazım
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cnozgur (Özgür Can) 4 gün
    Almıyorum hacı
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5955 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Huawei FreeBuds Pro, kablosuz kulaklık ve
    5 etiket daha sızıntı görsel özellik Mobil Teknolojiler Galeri
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Huawei’ye kötü haber: SMIC de kara listeye giriyor 4 gün Netflix'in Aşk 101 dizisinin çekimlerinde iki oyuncuya koronavirüs bulaştı 4 gün TCL ilk tablet modellerini duyurdu 4 gün Rollme Hero Pro ilk çerçevesiz ekranlı ve Snapdragon Wear 4100+ yongalı akıllı saat oldu 4 gün TCL MOVEAUDIO S200 tam kablosuz kulaklık modeli tanıtıldı 4 gün Dimensity 1000C yonga seti tanıtıldı 4 gün Güney Kore, 5.nesil milli savaş uçağı KF-X’in ilk prototip üretimine başladı 4 gün Vestel kullanılmış maskeleri akıllı bastona dönüştürüyor 4 gün Ekim ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek 4 gün Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler 4 gün Windows 10 kurulu sistemleri sonraki yapıya hazırlayacak bir yama yayınlandı 4 gün GoPro Hero 9 Black detaylandı: 5K desteği ve daha büyük bataryayla geliyor 4 gün RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı 4 gün OnePlus, telefonlara yüklediği "kaldırılamayan" uygulamalarla kullanıcıları bezdiriyor 5 gün Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj 5 gün Microsoft yıl sonuna kadar tüm tarayıcılarından Adobe Flash desteğini kaldıracak 5 gün Yeni vaka sayısı 1600'ün altında (6 Eylül) 5 gün Oyun odaklı Honor Hunter için geri sayım başladı 5 gün LG K52'nin render görüntüleri ve detayları ortaya çıktı 5 gün Tam simulatörlük istasyon "xDrive Bayraktar'ı denedik" 5 gün GÖRÜNTÜLENEN AirPods Pro'nun yeni rakibi ortaya çıktı: İşte Huawei FreeBuds Pro Sonraki Taşınabilir ozon tedavi cihazı geliştirildi 5 gün Crunchyroll ve Adult Swim’den Shenmue animesi geliyor 5 gün Acıya insan cildi gibi tepki verebilen elektronik cilt geliştirildi 5 gün Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 5 II, sızdırılmış tanıtım videosunda görüntülendi 5 gün MediaTek ağ ekipmanları için yeni 5G yongasını duyurdu 5 gün Pebble akıllı saatlerine hayat öpücüğü 5 gün Tuşlara basınca şarj olan ilginç konsol projesi 5 gün AMD ve MediaTek özelleştirilmiş 5G yongaları için iş birliği yapıyor 5 gün Realme aktif gürültü engelleme yapan kulaklıklarını tanıttı 5 gün Tesla, kendi video oyunlarını geliştirmek için yazılım mühendisleri arıyor 5 gün Piyasaya sürülmeye hazırlanan Poco M2, 6GB RAM ile gelecek 5 gün Windows Defender zararlı yazılım indirmek için kullanılabilir 5 gün COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz 5 gün Galaxy S20 FE tüm özellikleriyle karşımızda: Samsung'un yeni F/P telefonu olabilir 5 gün AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi 5 gün Almanların koronavirüs aşısı Türkiye’de bin kişi üzerinde test edilecek 5 gün Redmi Note 10'un tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı 6 gün Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor 6 gün Microsoft Surface Duo, 2021 yılından önce ABD dışında satılmayacak 6 gün Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül) Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız