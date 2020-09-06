AirPods Pro'nun yeni rakibi ortaya çıktı: İşte Huawei FreeBuds Pro

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Huawei, 10 Eylül tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Çinli şirket etkinlik kapsamında FreeBuds Pro olarak adlandırılan yeni tam kablosuz kulaklığını da sahneye çıkaracak.

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Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro

AirPods Pro'ya doğrudan rakip olarak gelecek FreeBuds Pro tasarım açısından Apple'ın kulaklığına benziyor. Aynı zamanda aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim.

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Çıkış tarihi ve fiyatı da netleşti

Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığının basın görselleri yayınlandı. Buna ek olarak bazı teknik özellikleri açığa çıktı. Kirin A1 yonga setinden güç alan cihaz Bluetooth 5.2 bağlantısını destekliyor. Her iki kulaklıkta da üç mikrofon ve 52.5 mAh pil mevcut.

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Huawei FreeBuds Pro siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte sunulacak. Kabosuz kulaklık Ekim ayı başlarında Avrupa'da satışa çıkacak. Fiyat etiketinin ise 150 euro olacağı bildiriliyor.

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