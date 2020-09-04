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    Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor

    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirkete ait test laboratuvarının görüntülerini paylaştı. TikTok'ta yayınlanan video şirketin 1.800 akıllı telefonu aynı anda test ettiğini gösteriyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor
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    Her akıllı telefon üreticisinin kendine ait test laboratuvarı vardır. Ar-Ge çalışmaları için büyük önem teşkil eden bu mekanlara erişim "kısıtlı" olduğu için kapalı kapılar ardından neler olup bittiğini öğrenmek pek mümkün olmaz.

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    Ancak Xiaomi, yeni ürünleri test etme sürecini gizli tutmuyor. Şirket kurucusu ve CEO'su Lei Jun bu laboratuvarın görüntülerini herkesle paylaştı. TikTok'ta yayınlanan video, Çinli markanın şu anda yüzlerce cihaz test ettiğini gösteriyor.

    Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor
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    9 yeni model yolda

    Şirketin patronu Xiaomi'nin aynı anda 1.800 akıllı telefon test ettiğini söyledi. Her yeni model için 200 test cihazı var. Bu telefonlar bir ay boyunca 7/24 kesintisiz şekilde çalıştırılarak kalite kontrol sürecine tabi tutuluyor.

    Bu veriler ışığında Xiaomi'nin şu anda 9 yeni akıllı telefon hazırladığını söyleyebiliriz. Lei Jun'a göre bu testler sadece akıllı telefonlarının kalitesinin iyileştirilmesine değil, aynı zamanda garanti sürelerinin uzatılmasını da olanak sağlıyor.



    https://news.mydrivers.com/1/711/711420.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 1 hf. en beğenilen
    Burada kaliteden yoksun vs. denmiş. Redmi Note 4 zamanından beri Xiaomi kullanırım. Etrafıma aldırdığım abartısız 100'ü aşkın Xiaomi'den 1 tanesi bile garantiye ihtiyaç duymadı, kendiliğinden bozulmadı. Apple ve Samsung amiral gemilerinin en az %20'sinin garantilik duruma düştüğünü, yani kendiliğinden bozulduğunu düşünürsek gerçek ortaya çıkıyor.
    Burada kaliteden yoksun vs. denmiş. Redmi Note 4 zamanından beri Xiaomi kullanırım. Etrafıma aldırdığım abartısız 100'ü aşkın Xiaomi'den 1 tanesi bile garantiye...
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    4 Yanıt Yanıtla +16
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    profcan11 1 hf.
    Kaliteden yoksun mu dalga mı geçiyorsunuz ?Samsung apple ın yarı fiyatıns gidiyor ürünleri.Orts segmentte alabilinecek en iyi marka Xiaomi.
    Yanıtla +12
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    shade_boi (Ali G) 6 gün Bloodin
    Redmi note 5 vardı 1 seneyi göremeden bozuldu. Bu da böyle bir anıdır.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    asyagrafik (ali ceylan) 4 gün
    o 200 Test cihazı Note 9 pro nun arka kameraya toz geçirip geçirmediğini bulamamış. Yalıtım sorunu olduğunu görememişler.
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    CrazyBean 5 gün
    mi a2 lite var mı acaba orda. google ile olan ortaklığın en kötü ürünü olabilir
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    chatlax67 6 gün
    Bunların test cihazları bozuk o zaman
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    V4LKyR 6 gün
    Redmi Note 5 kullanıyorum, üçüncü seneye girecek, yapmadığım eziyet kalmadı ki ben aynı zamanda geliştiriciyim, kernel rom vs. Yılan gibi. Zamanında 900 TL'ye almıştım.
    Yanıtla +1
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    Bloodin 1 hf. en beğenilen
    Burada kaliteden yoksun vs. denmiş. Redmi Note 4 zamanından beri Xiaomi kullanırım. Etrafıma aldırdığım abartısız 100'ü aşkın Xiaomi'den 1 tanesi bile garantiye ihtiyaç duymadı, kendiliğinden bozulmadı. Apple ve Samsung amiral gemilerinin en az %20'sinin garantilik duruma düştüğünü, yani kendiliğinden bozulduğunu düşünürsek gerçek ortaya çıkıyor.
    4 Yanıt Yanıtla +16
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    shade_boi (Ali G) 6 gün Bloodin
    Redmi note 5 vardı 1 seneyi göremeden bozuldu. Bu da böyle bir anıdır.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 gün Bloodin
    Garanti olayı kullanıma bağlı. Bende 7 senelik İPhone 5S var 1 kere bile garantiye gitmedi herkes tuşunu, parmak izini falan bozar bende ki ilk günki gibi çalışıyor. Ha açıkcası ben hor kullanmadım hiç bir cihazımı hor kullanmam hala İPhone 3GS’im bile küçük çizikler dışında sapasağlam (11 yıllık cihaz) Ama bazıları var adamlar ne yapıyorsa cihazı 1 seneye bozuyor. Ki Apple için geçerli değil her telefonda var bu durum. Mesela geçen sene bir tanıdığım Xiaomi Mi 6 aldı 1 seneye bozdu. Düzgün kullanılırsa bozulmaz telefonlar.
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    asertyu 6 gün Bloodin
    benim mi5s im rezalet durumdaydı.kendi kendine ekran oynuyordu. parmak izi sensörü de doğru düzgün çalışmıyordu.sıfır almıştım.servis bir şey yok dedi geri yolladı.
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    ByGalaxyS3 1 hf.
    adamlar 16 bin civarı fiyatı olan iphone a benzer özellikte telefonu 3500 civarına getiriyor tabi ki kalitesi dandik olacak iphone 1100 dolar

    xiaomi 250 dolar civarı burda sorun ülkede paramız değersiz ve vergiler çok
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    profcan11 1 hf.
    Kaliteden yoksun mu dalga mı geçiyorsunuz ?Samsung apple ın yarı fiyatıns gidiyor ürünleri.Orts segmentte alabilinecek en iyi marka Xiaomi.
    Yanıtla +12
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 hf. (düzenlendi)
    Altı üstü test farm

    Uygulamaları otomasyon testine sokuyorlar. Mobil yazılım ile uğraşıp bunu yapmayan teknoloji şirketini dövüyorlar.

    Haber niteliği yok
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    VaporWave (Emre ) 1 hf.
    Peki neden bu kadar kaliteden yoksun ürünler tasarlıyorlar ve üretiyorlar o halde?
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    ismailciloglu (ismail çiloğlu) 1 hf. VaporWave
    Arkadaşa katılıyorum ve ekliyorum aldığım note 10 lite yeni bı cihaz özellikleri iyi ancak MIUI 12de gereksiz özellikleri getirmişler MIUI 12 i 12 yapan özelliklerden yoksun
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