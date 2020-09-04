Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor

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Her akıllı telefon üreticisinin kendine ait test laboratuvarı vardır. Ar-Ge çalışmaları için büyük önem teşkil eden bu mekanlara erişim "kısıtlı" olduğu için kapalı kapılar ardından neler olup bittiğini öğrenmek pek mümkün olmaz.

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Ancak Xiaomi, yeni ürünleri test etme sürecini gizli tutmuyor. Şirket kurucusu ve CEO'su Lei Jun bu laboratuvarın görüntülerini herkesle paylaştı. TikTok'ta yayınlanan video, Çinli markanın şu anda yüzlerce cihaz test ettiğini gösteriyor.

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9 yeni model yolda

Şirketin patronu Xiaomi'nin aynı anda 1.800 akıllı telefon test ettiğini söyledi. Her yeni model için 200 test cihazı var. Bu telefonlar bir ay boyunca 7/24 kesintisiz şekilde çalıştırılarak kalite kontrol sürecine tabi tutuluyor.

Bu veriler ışığında Xiaomi'nin şu anda 9 yeni akıllı telefon hazırladığını söyleyebiliriz. Lei Jun'a göre bu testler sadece akıllı telefonlarının kalitesinin iyileştirilmesine değil, aynı zamanda garanti sürelerinin uzatılmasını da olanak sağlıyor.

https://news.mydrivers.com/1/711/711420.htm

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