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Akasa Zen 450W PSU'lu Kasa video incelemesi

10 yıl
61,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bilgisayar bileşenleri arasında kasalar en az yenilenen bileşenler arasında yer alıyor. Bu yüzden sistem toplarken veya yeni bir kasa alırken doğru seçim yapmak ve harcayacağımız para ile en iyisini almak çok önemli.

Bir kasa seçerken ihtiyaçları doğru belirleyip bu ihtiyaçları giderecek bir model seçmeliyiz. Bu videomuzda fiyat / performans oranı yüksek bir kasa modeli arayanların beğeneceklerini umduğumuz AKASA'nın 450W güç kaynaklı ZEN kasa modelini inceliyoruz.


http://www.akortek.com.tr
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litmus 10 yıl
Bu kasanın 520W olanından bugün satın aldım, fiyat 150 ytl. Kutuyu açıp saca ilk dokunduğumda kalitesiz bir ürün hissi verdi. Sırf power'ı için tercih ettiğim bu kasa bence malzeme kalitesi bakımından orta sınıf bile değil. Umarım sistemimi kurduğumda da güç sorunu yaşamam, ki eğer bu olursa aldığıma pişmanım diyebilirim. Power butonu ise hakkatten Mesut beyin dediği gibi dokunduğunuzda parmağınız HDD lere kadar girecekmiş gibi tuhaf bir his uyandırıyor. Resmen sallanıyor.
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litmus 10 yıl
Evet arkadaşlar sistemi kurdum. Kurarken kasayı daha yakından tanıdım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki malzeme kalitesi berbat (10 üzerinden 3) sac çok ince olduğu için kapaklar hemen yamulmaya çok müsait, hatta kasanın kedisi bile feci halde esniyor. Hafif bir zorlamayla topal bir kasanız olması kuwetle muhtemel. Sac üzerinde uygulanmış olan boya standart. Ayrıca kasanın tasarımı da kötü (10 üzerinden 3), genişliği dışında hiç bir yenilik (yaratıcı fikir) yok denilebilir. Ön taraftaki plastik çerçeve çatlamaya müsait (hatta benimkisi kutundan çıktığında çatlaktı). Optik okuyucu kilit sistemi başarısız, hafif bir zorlamayla sürücü kayabiliyor. Okuyucu için yapılmış olan yaylı sistemi hiç kullanmamanızı öneririm yoksa sürücüyü elle iterek kapatmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü açıldığında açma/kapama düğmesi hareketli kapağın altında kalıyor. İç hacim ise tatmin edici 8800 gt gibi uzun bir ekran kartını dahi taksanız yine de boşluk kalıyor. Ön paneli sökmek ise bir hayli zor. Kabloları saran kaplama güzel düşünülmüş fakat yeni bir şey değil. Unutmadan kartların kasaya bağlantı noktlari kilitli değil vida ile montaj ediyorsunuz. Ön panelde kullanılan plastik malzemenin kötü bir cnc tezgahından çıkma kalıpta üretildiğini önkapağı açınca hemen farkediyorsunuz. Yuvarlatılmış köşeler sadece sürücü takılan bölgelerde göze çarpıyor. Kasa estetik açıdan da tatmin edici değil (10 üzerinden 4) hemen her parça sıradan. Maliyet açısından bakarsak 170 lira gibi bir fiyatla satılan bu kasayı ufak bir pazarlıkla 130-150 lira civarında almanız muhtemel, piyasadaki diğer rakiplerine bakılacak olursa iyi sarılabilir (10 üzerinden 6). (Bence) kasanın tek özelliği gücü (10 üzerinden 7) 520W'lık power odukça tatmin edici, piyasada power+kasa şeklinde alabileceğiniz en iyi kasa şuanda. Ancak harici power almayı düşünen arkadaşların KESİNLİKLE bu kasayı tercih etmemelerini öneririm. En fecisi, bu kadarı da olmaz diyeceğiniz ise şudur; kasanın ön panel kontollerini anakarta bağlayan switch'lerden ikisi ters! Şöyle ki, üzerinde "power" yazan switch aslında "reset", "reset" yazan ise "power", en az 7-8 defa kontrol ettim fakat ne yazık ki bu şekilde bir acemilik yapılmış. Sistemi ilk kurduğumda power'a bastım çalışmadı, bağlantı noktalarını kontol edip tekrar bastım yine çalışmadı. Anakartın (abit ip35) kitapçığına bakıp herhangi bir hata var mı diye kontrol ettim, sorun yoktu. Sonra defalarca söküp taktım olmadı. En son bağladığımda reset e bastım ve çalıştı
kısaca "ucuz etin yahnisi" olan bir ürünü bizlere sunmuş ve pazarda yok satan bir mal olmuş durumunda (eminim ki şefaf yan kapakla gelseydi talep 3-4 katına çıkardı), tek tutunduğu dal ise sahip olduğu psu'dur. Umarım kısa vade de o da sukoyuvermez. Eğer düzgün bir kasa alayım diye yola çıktıysanız (bence) piyasada kalitesiyle tanınmış ürünleri tercih edin...Saygılar...
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Barış. 10 yıl

Orjinalden alıntı: WeNoM

kalite iyi görünüyo yalnz bana iç genişliği yetersiz geldi

inceleme için saol.

+1907
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JCB 10 yıl
Acaba Gigabyte GZ-X6 model kasanında tanıtımı olacak mı? Akasa Zen almak isterken şanssızlık eseri Gigabyte'a kaldım
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bekotechno 10 yıl
bu kasayı dün aldım ama cd romun kapağı açıldığı zaman ön kapak eject tuşunu kapatıyor ve ve tuşa basamıyorum illaki tepsiye elimizle gerimi iteceğiz dvd rom kapansın diye

şu kasayı satan kişiler üreticiye bildirsin böyle işmi olur......
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DarkPlayer00 10 yıl
kasayı beğendim.

beyaz rengini kuzene alabilirim
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MertcanE. 10 yıl
Güzel Kasa
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Hobo. 10 yıl
Bana hitap etmio. Ama hitap eden kesimler vardır mutlaka
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man utd 10 yıl
Bırakın saç baş muhabbetini ona ayrı başlık açın
kasa alıcam Coolermaster Elite 333 diyor bir arkadaş başka önerisi olan var mı?

Bunu kullananlar bi nane olmaz diyor
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
incelencek kasamı kalmadı ya bende var bunun beyazından 5 para etmez
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seylem 10 yıl
kasa içerisinde gelen 450 w psu hd 4850 için yeterlimidir.ayrıca sistemdeki işlemci q6600 2gb ram olcak
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WeNoM 10 yıl
kalite iyi görünüyo yalnz bana iç genişliği yetersiz geldi

inceleme için saol.
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viper17 10 yıl

Orjinalden alıntı: WeNoM

kalite iyi görünüyo yalnz bana iç genişliği yetersiz geldi

inceleme için saol.

+1
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max975 10 yıl
aopendeki panel yapılmış o çok kötü birşey o bir süre sonra çalışmıyor veya cıkıyor görüntü berbat oluyor
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