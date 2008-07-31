Akasa Zen 450W PSU'lu Kasa video incelemesi

Genel Yayın Yönetmeni
Bilgisayar bileşenleri arasında kasalar en az yenilenen bileşenler arasında yer alıyor. Bu yüzden sistem toplarken veya yeni bir kasa alırken doğru seçim yapmak ve harcayacağımız para ile en iyisini almak çok önemli.
Bir kasa seçerken ihtiyaçları doğru belirleyip bu ihtiyaçları giderecek bir model seçmeliyiz. Bu videomuzda fiyat / performans oranı yüksek bir kasa modeli arayanların beğeneceklerini umduğumuz AKASA'nın 450W güç kaynaklı ZEN kasa modelini inceliyoruz.
http://www.akortek.com.tr Paylaş Tweetle
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şu kasayı satan kişiler üreticiye bildirsin böyle işmi olur......
beyaz rengini kuzene alabilirim
Bunu kullananlar bi nane olmaz diyor
inceleme için saol.
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