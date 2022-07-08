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    Anlık Bildirim

    Akbank çöktü mü? Akbank erişim sorununa ilişkin ilk açıklama geldi

    An itibarıyla Akbank mobil uygulamasına giriş yapılamıyor. Kullanıcılar mobil internet bankacılık hizmetini kullanamıyor. Hala devam etmekte olan erişim sorununa ilişkin Akbank’tan açıklama geldi.
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    Akbank erişim sorunu açıklama

    Bir süredir Akbank mobil uygulamasına giriş ekranında sorun yaşanıyor. Müşteriler, mobil internet bankacılık işlemlerini gerçekleştiremiyor, online bankacılık ve mobil girişe ilişkin yoğun bir hata bildirimi var. Uzun süreli kesintinin ardından Akbank’tan açıklama gelmesi bekleniyordu ve sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.

    Akbank erişim sorunu devam ediyor

    Şu anda müşteriler Akbank mobil uygulamasına giriş ekranında takılıyor, internet bankacılığı işlemlerini gerçekleştiremiyor. Akbank’tan gelen ilk açıklama “Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup, sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz.” şeklinde oldu.

    Çalışma saatleri uzatıldı

    Akbank, ayrıca şube çalışma saatleri ve EFT işlem süresinin 15.00’a kadar uzatıldığını belirtti.

    İlk değil!

    Akbank’ta geçtiğimiz sene hafızalara kazınan bir kesinti sorunu yaşanmıştı. Müşteriler, mobil uygulama dışında internet bankacılığına girişte sorun yaşamış, ATM’ler belirli süreliğine çalışmamış ve hatta POS cihazlarında işlem yapılamamıştı.

    Büyük yankı uyandıran bu olayın tekrar yaşanmaması için önemler alındığını belirten banka, uzun süreli kesintinin ardından Akbank internet, Akbank mobil ile birlikte tüm kanalları hizmete açmıştı. Müşteri mağduriyetlerinin giderilmesine adına belirli tarihler arasında müşterilere tüm Akbank kartlarıyla diğer banka ATM’lerinden para çekme-yatırma, kredi kartı borcu ödeme ve görüntüleme işlemlerinin ücretsiz yapabilecekleri ve belli işlemler için alınan ücretlerin iadesinin gerçekleştireceği söylenmişti.

    Tekrarlanmaması adına önlemler alındığı söylenmesine rağmen aynı dönemde olay tekrar yaşandı. Akbank'tan gelecek açıklamalar doğrultusunda güncel bilgiyi sunacağız.

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