Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg’a yeni uygulamalar eklenmeye davam ediyor. Akbank’ın mobil uygulaması Togg için yayınlandı. Togg sahipleri, Togg’un uygulama marketi Tru.Store’dan Akbank uygulamasını indirerek aracın ekranından bankacılık işlemlerini kolaylıkla halledebilecek.

Dünyada Yılın Otomobili 2024 ödülünün kazananı belli oldu 1 gün önce eklendi

Togg kullanıcıları Akbank uygulamasıyla para transferi ve ödeme işlemlerini yapabilecek. Kart bilgilerini ve kart detayını görüntüleyebilecek. Ayrıca HGS ödemeleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Blokzincir teknolojilerinin kullanılması için çalışmalar başladı

Uygulamanın Togg’a eklenmesinden daha önemli gelişme ise Togg’a blokzincir teknolojilerinin eklenmesi olacak. Togg ile Akbank arasında yapılan iş birliği kapsamında blokzincir kullanıcı senaryosu çalışmaları, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu sayesinde Togg akıllı cihazlarının dijital değer olarak kullanılmasını mümkün kılacak çözümlerin testi ile başlatıldı. Togg ile ödemeler yapılması ve araç kiralama, ikinci el satış gibi finansal hizmetlerin önünün açılması bekleniyor. Akbank ile Togg arasında yapılan bu iş birliği ile Togg’a finansal hizmetler eklenmesi için çalışmalar yapılacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Togg'a Akbank uygulaması eklendi: Blokzincir entegrasyonu yolda