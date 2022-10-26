Akbank’tan bankacılık sektöründe ilk: Yazarkasa POS özelliği taşıyan Cebe POS

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Akbank, yazarkasa posları dijitalleştiriyor. Akbank Cebe POS ile cep telefonları yazarkasa POS cihazına dönüşüyor ve fiziksel POS cihazı ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Yazarkasa POS cihazı kullanma zorunluluğu bulunan tüm işyerleri, Akbank Cebe POS uygulaması sayesinde fiziksel POS cihazı satın almadan, cep telefonlarından ödeme alabiliyor. Bu özellikle birlikte satış belgeleri e-fatura sistemiyle müşterilere dijital olarak iletilebiliyor. Aynı zamanda iş yerleri uygun maliyetle, pratik bir şekilde POS ihtiyacını giderecek. Bankacılıkta ilk kez bu özellikte bir ödeme çözümü sunan Akbank, ilk işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

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Akbank Cebe POS uygulaması basit usül vergi mükelleflerinden sonra yazarkasa POS mükellefi olan tüm üye işyerlerinde kullanılabilecek. Yazarkasa pos mükelleflerinin kullanımına sunmak için Cebe POS’a ürün tanımlama, ürün listeleme, barkod okutma, sepet oluşturma, nakit, temassız ya da karekod ile peşin ve/veya taksitli ödeme alma, işlem raporlarını saklama ve e-arşiv/e-fatura üretme özellikleri de ekleniyor. Yeni özelliklerle beraber satış ve e-belge uygulamalarını da içeren Cebe POS, tüm satış, faturalama ve tahsilat işlemlerini elektronik ortama aktarma imkanı sunuyor.

NFC özellikli Android cihazlar veya QR kodla ödeme alınıyor

Akbank Cebe POS’un bir ödeme aracıyken eklenen yeni özelliklerle dijital yazarkasa POS fonksiyonlarına sahip olduğunun altını çizen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce yeni ürünle ilgili şu açıklamada bulundu:

“Akbank olarak hız kesmeden üye işyerlerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Yazarkasa POS mükellefi olan işyerlerlerinin de kullanabilmesi için yenilediğimiz ve geliştirdiğimiz Akbank Cebe POS da bu ürünlerden biri. NFC özellikli android mobil cihazlar aracılığıyla temassız ya da QR ödeme alınmasını sağlayan Cebe POS uygulamasına, bu işletmelerin kullanımına sunmak için ürün tanımlama, ürün listeleme, barkod okutma, sepet oluşturma, nakit, temassız ya da karekod ile peşin ve/veya taksitli ödeme alma, işlem raporlarını saklama ve e-arşiv/e-fatura üretme özellikleri ekleniyor. Yeni özelliklerle beraber satış ve e-belge uygulamalarını da içeren Cebe POS, tüm satış, faturalama ve tahsilat işlemlerini elektronik ortama aktarma imkanı sunuyor.

Bunu tek bir platform üzerinden kullanma avantajı sağlayacak olan Cebe POS ile üye işyerleri Yazarkasa POS cihazlarına yatırım yapmak yerine kendi Android tabanlı mobil cihazlarını kullanmayı tercih ederek daha düşük maliyetli çözümler kullanabilecek.

Üstelik lansman ve sonrasındaki yaygınlaşma süresince işyerlerine özel ayrıcalıklı kampanyalarımız da olacak.”

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Akbank cep telefonlarını POS'a dönüştürüyor: Akbank Cebe POS