Siemens'in TOGG için ürettiği şarj cihazları hazır: 300 kW güce sahip

Tam Boyutta Gör TOGG, ilk modeli C-SUV'un bu yıl sonuna doğru seri üretimine, 2023'ün ilk çeyreği gibi de satışına hazırlanıyor. Bir yandan da bunun için gerekli elektrikli araç şarj istasyon ağının kurulumu için çalışılıyor. TOGG'un şarj istasyon ağı işletmeci lisansına sahip TruGo markasından bu konuda yeni bir paylaşım geldi.

TruGo markası ilk duyurulduğunda, yerli firmaların şarj istasyonlarına ağırlık verileceği ancak yabancı şirketlerden de alım yapılacağı açıklanmıştı. Bu noktada ilk önce Vestel'in TruGo'ya özel ürettiği 180 kW'lık şarj ünitelerinin kuruluma hazır olduğunu gördük. Ardından bir başka şirket Star Charge'ın 180 kW'lık şarj ünitelerinin kuruluma hazır olduğu haberi geldi.

Siemens'in şarj cihazları 300 kW güce sahip

Bugün ise TruGo, iş ortaklarından Siemens'in ürettiği şarj cihazlarının fotoğraflarını paylaştı ve cihazların kuruluma hazır olduğunu duyurdu. Bu cihazların tasarımı daha farklı. Soket sayısı ise (2 soket) diğerleriyle aynı. Siemens'in cihazlarını farklı kılan asıl detay ise tasarımı değil gücü. Zira paylaşıma baktığımızda bu şarj cihazlarının 300 kW gücünde olduğunu görüyoruz.

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TruGo markası temmuz ayında EPDK'dan şarj istasyonu ağı işletmeci lisansı almış ve 81 ili kapsayacak şekilde kurulumunu yapacağı şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın 25 dakika içerisinde yüzde 80 doluma ulaşmasının hedeflendiği açıklanmıştı.

2023'ün ortasına kadar 1000 adet cihaz kurulacak

Bu kapsamda, 2023'ün ortasına kadar 600'den fazla lokasyonda, fotoğraflarda gördüğünüz cihazlar da dahil olmak üzere toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj cihazının kurulumu yapılacak. Şarj noktaları trafik yoğunluğuna bağlı olarak 25 veya 50 kilometre aralıklarla konumlandırılacak.

Kısa süre önce TruGo'nun Bolu'da şarj istasyonlarını kurmaya başladığı ortaya çıktı. TruGo şarj istasyonları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin muhtelif illerde yapacağı 1000 elektrikli araç şarj ünitesi için 750 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlenmişti.

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Siemens'in TOGG için ürettiği 300 kW'lık şarj cihazları hazır