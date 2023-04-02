Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi IDC tarafından hazırlanan rapora göre, küresel akıllı ev cihazları sevkiyatı geçen yıl %2.6 oranında düşerek 871.8 milyon cihaza geriledi. Bu segmentteki en büyük kategoriyi temsil eden akıllı TV'ler 2022 yılında %4.3'lük bir düşüş yaşadı.

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Söz konusu düşüş 2021'de Covid kısıtlamaları nedeniyle akıllı TV'lere yönelik talebin artmasının ardından geldi. Bu yıl, akıllı TV kategorisindeki satışların düşmeye devam edeceği, kameralar, kapı zilleri ve akıllı ekranlar gibi kategorilerinin ise büyüyeceği tahmin ediliyor.

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Gidişat nasıl olacak?

Küresel ekonominin toparlanmasıyla birlikte 2023 yılında akıllı ev cihazı sevkiyatlarında %2.2'lik mütevazı bir artış yaşanacağı öngörülüyor. Rapora göre bu yükseliş 2027 yılına kadar devam edecek ve 2027'de akıllı ev cihazlarının toplam satışı 1.23 milyar adede ulaşacak.

IDC araştırma müdürü Adam Wright "Tedarik zinciri sorunları, enflasyon ve dünya genelindeki dengesiz ekonomilerden kaynaklanan aksaklıklar, pazarın 2022'deki büyümesini etkiledi ancak tüm bunlara rağmen, akıllı ev kavramı artık dünyanın birçok yerinde ana akım haline geldi ve tüketiciler giderek daha fazla bu cihazlara yöneliyor" dedi.

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Akıllı ev cihazı sevkiyatları düşüşte: 871.8 milyona geriledi