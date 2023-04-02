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    Sony, PlayStation markası altında yeni bir cihaz çıkarabilir

    Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız gazeteci Tom Henderson, Sony'nin PlayStation 5 Pro'dan önce piyasaya sürülecek bir cihaz üzerinde çalıştığını açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar.
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    Sony, PlayStation markası altında yeni bir cihaz çıkarabilir Tam Boyutta Gör

    Gazeteci Tom Henderson son YouTube yayınında Sony'nin PlayStation markası altında yeni bir cihaz çıkaracağını söyledi. Henderson ne tür bir cihazdan bahsettiğini açıklamadı ancak PlayStation 5 Pro'dan önce piyasaya sürüleceğini ifade etti.

    İşte sızıntılarıyla ünlü kaynağın cihazla ilgili söyledikleri:

    "Sony yeni bir şey hazırlıyor. PS5 Pro'nun çıkışından önce piyasaya sürülecek. Muhtemelen yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağım. Takipte kalın. Ve evet, bu bir 1 Nisan şakası falan değil."

    Taşınabilir konsol mu geliyor?

    Sony'nin yeni bir taşınabilir oyun konsolu çıkaracağına dair spekülasyonlar var. Ancak şu anda el konsolu söylentilerini destekleyecek somut bir kanıt yok. Daha fazlası için Henderson'un konuyla ilgili bir sonraki açıklamalarını beklememiz gerekecek.

    Sony, PlayStation markası altında yeni bir cihaz çıkarabilir Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonlarında mağaza raflarına çıkacağı söyleniyor. Bu arada Sony'nin çıkarılabilir sürücüye sahip güncellenmiş bir PS5 duyurmaya hazırlandığını hatırlatalım. Cihazın ilkbaharda tanıtılması, sonbaharda ise satışa çıkması bekleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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