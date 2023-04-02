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Gazeteci Tom Henderson son YouTube yayınında Sony'nin PlayStation markası altında yeni bir cihaz çıkaracağını söyledi. Henderson ne tür bir cihazdan bahsettiğini açıklamadı ancak PlayStation 5 Pro'dan önce piyasaya sürüleceğini ifade etti.

PlayStation 5 Pro yerine ikinci nesil PS5 geliyor 2 ay önce eklendi

İşte sızıntılarıyla ünlü kaynağın cihazla ilgili söyledikleri:

"Sony yeni bir şey hazırlıyor. PS5 Pro'nun çıkışından önce piyasaya sürülecek. Muhtemelen yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağım. Takipte kalın. Ve evet, bu bir 1 Nisan şakası falan değil."

Taşınabilir konsol mu geliyor?

Sony'nin yeni bir taşınabilir oyun konsolu çıkaracağına dair spekülasyonlar var. Ancak şu anda el konsolu söylentilerini destekleyecek somut bir kanıt yok. Daha fazlası için Henderson'un konuyla ilgili bir sonraki açıklamalarını beklememiz gerekecek.

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PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonlarında mağaza raflarına çıkacağı söyleniyor. Bu arada Sony'nin çıkarılabilir sürücüye sahip güncellenmiş bir PS5 duyurmaya hazırlandığını hatırlatalım. Cihazın ilkbaharda tanıtılması, sonbaharda ise satışa çıkması bekleniyor.

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Sony, PlayStation markası altında yeni bir cihaz çıkarabilir