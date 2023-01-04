Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    7 uluslararası ödül alan akıllı köpek tasması satışta

    Invoxia, CES 2023 fuarında köpeklerin sağlık durumunu ve yerini takip edebilen akıllı köpek tasması Smart Dog Collar'ı tanıttı. Köpek için akıllı tasma özellikleri ile sunuyor?
    Oy Ver
    smart dog collar akıllı tasma ces 2023 Tam Boyutta Gör
    Invoxia, CES 2023 fuarında insan elektrokardiyogramlarına eş değer gelişmiş kalp izleme teknolojisine sahip akıllı köpek tasmasını duyurdu. Smart Dog Collar, sensörler ve yapay zekanın yardımıyla, köpeğin ne kadar sağlıklı, mutlu olduğu ve nerede olduğu hakkında genel bilgi sağlamak için hayati önem taşıyan solunu ve kalp aktivitesini izleyebiliyor.

    Uzman veterinerlerin katkılarıyla

    Uzman veterinerlerin katkısıyla geliştirilen akıllı tasma, köpeği rahatsız etmeden sağlık verilerini kaydedip işlemek adına hareket, solunum ve kalp atış hızlarını ölçmek için minyatür radar sensörler ve ivmeölçerler içeriyor.

    Tescilli teknoloji

    Tescilli Heartprint teknolojisiyle, sürekli ölçümler yoluyla köpeğin kardiyo-pulmoner sisteminin iki boyutlu görsel bir temsilini çıkarıyor. Köpeğiniz ne kadar stresli, ağrısı var mı, kalp hastalıklarına davetiye çıkaracak bir rahatsızlığı var mı, detaylı bilgiler içeriyor. Heartprint, EKG gibi her bir kalp atışının zamanlamalı hakkında bilgi sağlıyor ve ritmik bozukluklar ve diğer anormalliklerin algılanıp analiz edilmesine yardımcı oluyor.

    Güvenlik özellikleri

    Smart Dog Collar, hayati belirtileri ölçmenin yanı sıra 7/24 konum, davranış ve aktivite takibi yapabiliyor. Akıllı kaçış uyarıları ve buzzer gibi hareketli köpekleri gezdirirken yaşanan sorunlara çözüm getiren yerleşik güvenlik özellikleriyle geliyor.

    149 dolarla satışta

    Akıllı köpek tasması, 149 dolar fiyat etiketiyle (+sağlık verileri için aylık 8 dolar abonelik ücreti) 2023’ün üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız