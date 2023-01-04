7 uluslararası ödül alan akıllı köpek tasması satışta

Tam Boyutta Gör Invoxia, CES 2023 fuarında insan elektrokardiyogramlarına eş değer gelişmiş kalp izleme teknolojisine sahip akıllı köpek tasmasını duyurdu. Smart Dog Collar, sensörler ve yapay zekanın yardımıyla, köpeğin ne kadar sağlıklı, mutlu olduğu ve nerede olduğu hakkında genel bilgi sağlamak için hayati önem taşıyan solunu ve kalp aktivitesini izleyebiliyor.

Uzman veterinerlerin katkılarıyla

Uzman veterinerlerin katkısıyla geliştirilen akıllı tasma, köpeği rahatsız etmeden sağlık verilerini kaydedip işlemek adına hareket, solunum ve kalp atış hızlarını ölçmek için minyatür radar sensörler ve ivmeölçerler içeriyor.

Tescilli teknoloji

Tescilli Heartprint teknolojisiyle, sürekli ölçümler yoluyla köpeğin kardiyo-pulmoner sisteminin iki boyutlu görsel bir temsilini çıkarıyor. Köpeğiniz ne kadar stresli, ağrısı var mı, kalp hastalıklarına davetiye çıkaracak bir rahatsızlığı var mı, detaylı bilgiler içeriyor. Heartprint, EKG gibi her bir kalp atışının zamanlamalı hakkında bilgi sağlıyor ve ritmik bozukluklar ve diğer anormalliklerin algılanıp analiz edilmesine yardımcı oluyor.

Güvenlik özellikleri

Smart Dog Collar, hayati belirtileri ölçmenin yanı sıra 7/24 konum, davranış ve aktivite takibi yapabiliyor. Akıllı kaçış uyarıları ve buzzer gibi hareketli köpekleri gezdirirken yaşanan sorunlara çözüm getiren yerleşik güvenlik özellikleriyle geliyor.

149 dolarla satışta

Akıllı köpek tasması, 149 dolar fiyat etiketiyle (+sağlık verileri için aylık 8 dolar abonelik ücreti) 2023’ün üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

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Akıllı köpek tasması Smart Dog Collar satışta: İşte özellikleri