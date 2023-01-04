7 uluslararası ödül alan akıllı köpek tasması satışta

- Uzman veterinerlerin katkılarıyla
- Tescilli teknoloji
- Güvenlik özellikleri
- 149 dolarla satışta
- Yorumlar
Uzman veterinerlerin katkılarıyla
Uzman veterinerlerin katkısıyla geliştirilen akıllı tasma, köpeği rahatsız etmeden sağlık verilerini kaydedip işlemek adına hareket, solunum ve kalp atış hızlarını ölçmek için minyatür radar sensörler ve ivmeölçerler içeriyor.
Tescilli teknoloji
Tescilli Heartprint teknolojisiyle, sürekli ölçümler yoluyla köpeğin kardiyo-pulmoner sisteminin iki boyutlu görsel bir temsilini çıkarıyor. Köpeğiniz ne kadar stresli, ağrısı var mı, kalp hastalıklarına davetiye çıkaracak bir rahatsızlığı var mı, detaylı bilgiler içeriyor. Heartprint, EKG gibi her bir kalp atışının zamanlamalı hakkında bilgi sağlıyor ve ritmik bozukluklar ve diğer anormalliklerin algılanıp analiz edilmesine yardımcı oluyor.
Güvenlik özellikleri
Smart Dog Collar, hayati belirtileri ölçmenin yanı sıra 7/24 konum, davranış ve aktivite takibi yapabiliyor. Akıllı kaçış uyarıları ve buzzer gibi hareketli köpekleri gezdirirken yaşanan sorunlara çözüm getiren yerleşik güvenlik özellikleriyle geliyor.
149 dolarla satışta
Akıllı köpek tasması, 149 dolar fiyat etiketiyle (+sağlık verileri için aylık 8 dolar abonelik ücreti) 2023’ün üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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