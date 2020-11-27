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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı kumaşların üretiminde kullanılabilecek iletken lif yapısı geliştirildi

    MIT kurumundan Prof. Polina Anikeeva önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi ışığa duyarlı tiyol-epoksi/tiyol-en polimeri adı verilen polimer üzerine yoğunlaştı.
    31 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Akıllı kumaşların üretiminde kullanılabilecek iletken lif yapısı geliştirildi
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    Gelişen teknoloji birçok alana yansımış ve çeşitli hastalıklar ile durumların monitörizasyonu ( takibi ) için çeşitli akıllı giysiler ve elektrotlar geliştirilmişti ancak elektrotların yerleşimiyle kumaş liflerinin dizilimi araştırmacıların karşısına çıkan sorunların başında geliyor.

    Yukarıdaki durumu daha da iyileştirmek amacıyla MIT kurumundan Prof. Polina Anikeeva önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi ışığa duyarlı tiyol-epoksi/tiyol-en polimeri adı verilen polimer üzerine yoğunlaştı. Bahsi geçen polimerlerin ultraviyole ışık altında genel çözücülere karşı geçirgen olmayan bir tür yapı kazandığı belirtiliyor.

    MIT

    Akıllı kumaşların üretiminde kullanılabilecek iletken lif yapısı geliştirildi

    Araştırma ekibi polimer yapıyı bir tür ilekten filamanı kaplamak için kullandı ve fotolitografi adı verilen bir dizi yöntemle filaman boyunca aralıklı olarak opak ( ışığı geçirmeyen ) maddeler eklendi. Böylece bazı alanların UV ( ultraviyole ) ışığı geçirirken bazı alanların ışıktan korunması sağlandı.

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    Araştırma ekibi flamanı aseton ile muamele etti ve böylece filamanın dışındaki polimer yapı yerleştirilen opak maddeler sebebiyle aralıklı olarak çözündü böylece iletken filamanın bazı bölümleri açığa çıkarken bazı bölümlerinin üzerinde polimer yapı korunmuş oldu.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre yaşam tarzı değişiklikleri üst yaş gruplarında da obezite mücadelesinde etkili"

    Yeni araştırma daha da geliştirilirse çeşitli akıllı kumaşların ve elektrotların geliştirilmesinde kullanılabilecek gibi görünüyor.

    Yeni araştırma ACS Central Science adlı dergide yayımlandı.



    https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.0c01188# Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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