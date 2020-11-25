Araştırmalara göre yaşam tarzı değişiklikleri üst yaş gruplarında da obezite mücadelesinde etkili

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Gelişen endüstri gıda sektörüne de yansımakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmiş toplumlarda gıda endüstrisi tamamen işlenmiş yiyeceklere yönelmiş durumda bulunuyor. Bu durum da obeziteye ve diyabetes mellitus ( halk arasında şeker hastalığı )gibi çeşitili kronik sorunlara yol açmakla birlikte yeni araştırmalara göre 60 yaşından sonra yapılan yaşam tarzı değişiklikleri obeziteyi kontrol altına alma konusunda tıpkı genç yaşlarda olduğu gibi çok etkili.

Araştırma ekibi yaşam tarzı değişikliklerinin obezite üzerindeki etkisini incelemek amacıyla hastanelerde bulunan obezite servislerine ait 242 hastanın verilerini retrospektif ( geriye dönük ) olarak incelemekle birlikte incelenen hastaların 2 gruba ayrıldığı; ilk grubun 60 yaşın altındaki kişilerden oluşmakla birlikte kişilerin hastanenin önerdiği programa ortalama 41,5 ay uyduğu, 2. grubun ise 60 ila 78 yaş arasındaki kişileri içermekle birlikte hastane programına ortalama olarak 33,6 ay uyduğu belirtiliyor.

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Obezite ve diyabetis mellitus

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Hastane tarafından yürütülen programın egzersiz, diyet ve psikolojik destek gibi alanları içerdiği belirtilmekle birlikte hastaların program öncesinde ve sonrasındaki kiloları verilerin incelenmesi amacıyla kayıt altına alınmış.

Yapılan çalışmalar neticesinde genç grup ile yaşlı grubun sonuçlarının birbirine oldukça yakın olduğu gözlenmiş zira 60 yaş ve üzerindeki kişiler program sonunda ortalama olarak vücut ağırlıklarının %7,3’ünü kaybederken 60 yaş ve altındakilerde bu rakamın %6,9 olduğu belirtiliyor yani diğer bir deyişle yaşam tarzı değişiklikleri kilo kontrolü ile obezite mücadelesinde üst yaş gruplarında da oldukça etkili.

Ayrıca Bkz. "Tıbbi durumların takibinde kullanılabilecek deneysel kontakt lens geliştirildi"

Yeni araştırma Clinical Endocrinology adlı dergide yayımlandı.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cen.14354

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