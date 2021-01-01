Akıllı kuş yemliği Kickstarter rekoru kırdı

Bahçeli evler için güvenliği sağlamak açısından kamera donanımları sık rastlanan bir konu. Slovenyalı bir girişimci kamera ve yapay zeka sistemlerini bir araya getirerek akıllı bir kuş yemliği projesi geliştirmiş.

Bird Buddy nedir?

Bird Buddy adıyla Kickstarter üzerinde bağış toplayan proje; bildiğimiz kuş yemliği konseptini alarak akıllı bir tarama sistemine dönüştürmüş. Bunun için bir kablosuz kamera ve geri planda yapay zeka sistemleri bir araya getirilmiş.

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Çatılı mini bir kuş yemliği görünümünde olan projenin orta kısmında kablosuz bir kamera yer alıyor. Kuşlar bu yemliğe konduğu zaman tam kameranın hizasına gelmiş oluyor. Yapay zeka kuşu algılayarak kullanıcıyı uyarıyor ve canlı yayına başlıyor.

Kullanıcı dilerse bunu kaydederek arşivleyebiliyor. Sistem ayrıca kuşun ötüşünü de algılayarak kullanıcısını uyarıyor ve veri tabanında karşılaştırma yapıyor. Sonrasında hangi türe ait olduğunu söyleyebiliyor.

5MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan ürün 720p video kaydı yapabiliyor. 6040mAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunarken WiFi ve Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Mikrofon yanında hareket ve ivme ölçer sensörleri mevcut.

171$ bağış karşılığı dağıtılacak olan Bird Buddy 3.2 milyon dolar bağış topladı ve tamamlanmasına halen uzun bir süre var. Son dönemin en yüksek bağış meblağlarından birisine ulaşması beklenen Bird Buddy sonbahar döneminde dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/mybirdbuddy/bird-buddy-a-smart-bird-feeder?ref=section-design-tech-view-more-discovery-p1

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