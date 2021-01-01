Akıllı kuş yemliği Kickstarter rekoru kırdı

Bahçeli evler için güvenliği sağlamak açısından kamera donanımları sık rastlanan bir konu. Slovenyalı bir girişimci kamera ve yapay zeka sistemlerini bir araya getirerek akıllı bir kuş yemliği projesi geliştirmiş.
Bird Buddy nedir?
Bird Buddy adıyla Kickstarter üzerinde bağış toplayan proje; bildiğimiz kuş yemliği konseptini alarak akıllı bir tarama sistemine dönüştürmüş. Bunun için bir kablosuz kamera ve geri planda yapay zeka sistemleri bir araya getirilmiş.İlginizi Çekebilir Mobil termometre ile ölçümler hiç olmadığı kadar kolay
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Çatılı mini bir kuş yemliği görünümünde olan projenin orta kısmında kablosuz bir kamera yer alıyor. Kuşlar bu yemliğe konduğu zaman tam kameranın hizasına gelmiş oluyor. Yapay zeka kuşu algılayarak kullanıcıyı uyarıyor ve canlı yayına başlıyor.
Kullanıcı dilerse bunu kaydederek arşivleyebiliyor. Sistem ayrıca kuşun ötüşünü de algılayarak kullanıcısını uyarıyor ve veri tabanında karşılaştırma yapıyor. Sonrasında hangi türe ait olduğunu söyleyebiliyor.
5MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan ürün 720p video kaydı yapabiliyor. 6040mAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunarken WiFi ve Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Mikrofon yanında hareket ve ivme ölçer sensörleri mevcut.
171$ bağış karşılığı dağıtılacak olan Bird Buddy 3.2 milyon dolar bağış topladı ve tamamlanmasına halen uzun bir süre var. Son dönemin en yüksek bağış meblağlarından birisine ulaşması beklenen Bird Buddy sonbahar döneminde dağıtıma başlayacak.
https://www.kickstarter.com/projects/mybirdbuddy/bird-buddy-a-smart-bird-feeder?ref=section-design-tech-view-more-discovery-p1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.