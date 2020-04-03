Akıllı Rugby topu geliştirildi

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Amerikan futbolu veya ''Rugby'' olarak adlandırılan spor türü oldukça zor bir spor dalı olmakla birlikte içeriği sebebiyle de hakemler tarafından zor bir şekilde takip edilip yönetiliyor. Bu durum sonucunda da oyunda yasaklı olan bazı hamleler gözden kaçabiliyor veya fark edilmeyebiliyor. Bilim insanları bu durumu önlemek ve yanlışları en aza indirmek amacıyla ''akıllı Rugby topu'' geliştirdi.

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İngiliz asıllı firma tarafından üretilen topun içerisinde ivme ölçer, jireskop, manyometre ve sıcaklık ölçerden oluşan bir tür kombine ölçüm cihazı bulunuyor ve bu araçlar sayresinde topun konumu, yönü, kat ettiği mesafe ve topun dönüş devir sayısı hesaplanıyor.

Bilgiler radyo dalgaları ile iletiliyor

Oyunda yer alan oyuncuların hepsinde radyo frekansı tanımlama etiketleri bulunuyor ve toptan alınan veriler yine radyo dalgaları ile alıcılara iletiliyor. Bu sayede oyunda meydana gelen kural ihlalleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit ediliyor.

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Yeni sistem geçen sene Londra'da oynanan RugbyX turnuvasında test edildi ve sistemin başarılı bir şekilde çalıştığı gözlendi.

https://www.gilbertrugby.com/blogs/news/the-first-smart-rugby-ball

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