Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı

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Çin’in Wuhan kentinde 2019’un son günlerinde başlayan koronavirüs salgını üç ay gibi kısa bir süre içinde bütün dünyaya yayıldı.

Salgından 3 ay sonra Çin’deki vakalarda hızla düşüş görülürken Avrupa ülkeleri ve ABD’de vaka sayıları yüz binlere kadar çıktı. Son olarak gün içinde açıklanan verilere göre koronavirüs salgını sebebilye yaşanan can kaybı 50.000'i geçti.

50.000'den fazla can kaybının ardından ise 1 milyonuncu vaka da duyuruldu.

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Worldometers’daki verilere göre, dünyada corona virüsü testi pozitif çıkan 1 milyondan fazla kişi bulunuyor.

Dünya'daki koronavirüs salgını tablosu

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Koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde görüldü.

İlk kez aralık ayında görülen ve hayvanlarla temas sonucu bulaştığı tespit edilen koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaştığını açıkladı.

Koronavirüs ilk olarak Çin'de ortaya çıkmasına rağmen Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de etkili oldu. Çin'de koronavirüs vaka sayısı 81 bin 589'a, ölü sayısı ise 3 bin 318'e yükseldi.

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 11 Mart’ta tarihinde koronavirüs salgınını pandemi olarak kabul etti. WHO Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının endişe verici bir salgın olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması açıklamasında bulundu.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-corona-virusu-dunya-capinda-1-milyon-kisiye-bulasti-5721490/

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