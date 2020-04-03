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    Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı

    Dünya üzerinde 50.000'den fazla kişinin ölmesine neden olan Covid-19 salgını sebebiyle edinilen son bilgilere göre 1 milyon vaka sayısına ulaşıldı.
    5 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı
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    Çin’in Wuhan kentinde 2019’un son günlerinde başlayan koronavirüs salgını üç ay gibi kısa bir süre içinde bütün dünyaya yayıldı.

    Salgından 3 ay sonra Çin’deki vakalarda hızla düşüş görülürken Avrupa ülkeleri ve ABD’de vaka sayıları yüz binlere kadar çıktı. Son olarak gün içinde açıklanan verilere göre koronavirüs salgını sebebilye yaşanan can kaybı 50.000'i geçti.

    50.000'den fazla can kaybının ardından ise 1 milyonuncu vaka da duyuruldu.

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    Worldometers’daki verilere göre, dünyada corona virüsü testi pozitif çıkan 1 milyondan fazla kişi bulunuyor.

    Dünya'daki koronavirüs salgını tablosu

    Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı
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    Koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde görüldü.

    İlk kez aralık ayında görülen ve hayvanlarla temas sonucu bulaştığı tespit edilen koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaştığını açıkladı.

    Koronavirüs ilk olarak Çin'de ortaya çıkmasına rağmen Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de etkili oldu. Çin'de koronavirüs vaka sayısı 81 bin 589'a, ölü sayısı ise 3 bin 318'e yükseldi.

    Ayrıca Bkz. "Ferroptosis basamaklarında görev alan 2 yeni molekül keşfedildi"

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 11 Mart’ta tarihinde koronavirüs salgınını pandemi olarak kabul etti. WHO Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının endişe verici bir salgın olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması açıklamasında bulundu.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-corona-virusu-dunya-capinda-1-milyon-kisiye-bulasti-5721490/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gkn_ymz (Gökhan YILMAZ) 5 gün en beğenilen Adolf Hitler 88
    Bu ne cahilce bir yorum ya
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    Adolf Hitler 88 5 gün yeni yorumcu gkn_ymz
    birinin cikip cahil diyecegini yazmadan once tahmin etmistim turk insani beni hic yaniltmiyor ahahhaa

    sen bildiğin gibi takıl fakat ben tehlikeye yine de dikkat çekeceğim şu günlerde kedi köpek gibi hayvanlardan uzak durun.. ben şahsen öyle yaptım

    virüs bulaşması, hasta olmanız durumunda, hayvansever ve dernekleri sizlere yardım edemez
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    nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 5 gün
    Sadece Çin'de 1 milyon değilse bir şey bilmiyorum.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Neroburn 4 gün yeni yorumcu
    Muhtemelen aşı çıkacakmış.
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    Adolf Hitler 88 5 gün yeni yorumcu
    İlk kez aralık ayında görülen ve hayvanlarla temas sonucu bulaştığı tespit edilen koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaştığını açıkladı.


    Bu kedi ve köpeklerde de virüs olabilir ama günümüzün trendi kedi köpek severliği o yüzden fazla değinmiyorlar ya da dünyada saklanıyor olabilir. Ben hayvan beslemiyorum fakat yerinizde olsaydım evde kedi köpek varsa hemen kurtulurdum sokağa bırakmayın barınağa verin
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    Bay Robot ( tunc) 4 gün Adolf Hitler 88
    Kardeşim evdeki kedi dışarı çıkmaz zaten beyin bedava.
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    otuz3 (Sezgin Sencer) 4 gün Adolf Hitler 88
    Benim kedi korona dan oldu diger 4kardesi yasiyor bu mikrop veterinerler tarafindan yillardir biliniyor ayrica insan dan insana zaten transfer (mutasyonu haric) oluyir ki bunu aciklamasina gerek yok
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    nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 5 gün
    Sadece Çin'de 1 milyon değilse bir şey bilmiyorum.
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