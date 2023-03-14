Akıllı saat piyasası: Pixel Watch ile Google uçuşa geçti

Pixel Watch, Google’ın bu kategorideki ilk ürünü konumunda ve muhtemelen herkes ilk üründe böyle büyük bir etki yaratmayı hayal eder. Zira, Pixel Watch küresel çapta büyük bir “hit” haline dönüşmüş vaziyette ve son çeyrekte Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markaları geride bırakarak piyasada ikinci sıraya yükselmiş durumda. Lider ise şaşırtıcı olmayacak bir şekilde Apple.
Pixel Watch, Google'a yaradı
Ancak son çeyrekte tüm firmalar büyük düşüşlere tanıklık etti. Apple, yüzde 17 gibi ciddi bir düşüş yaşarken Google, azalan Fitbit sevkiyatları nedeniyle yüzde 25’lik düşüş yaşasa da Pixel Watch'ın piyasaya sürülmesiyle yüzde 16’lık bir akıllı saat büyümesiyle desteklendi. Yani, Pixel Watch sayesinde Google, düşüşü yumuşatarak rakiplerini geçerek ikinciliğe sıçradı. Xiaomi, Huawei ve Samsung ve diğerleri ise “radikal” düşüşlere tanıklık etti.