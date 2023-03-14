Akıllı saat piyasası: Pixel Watch ile Google uçuşa geçti

Tam Boyutta Gör Endüstri analisti şirketi Canalys, giyilebilir teknolojiler pazarına dair 2022’nin dördüncü çeyreğini içeren raporunu yayınladı. Rapor önemli bilgilere ışık tutarken Google’ın Pixel Watch ile elde ettiği başarı göz kamaştırıyor.

Pixel Watch, Google’ın bu kategorideki ilk ürünü konumunda ve muhtemelen herkes ilk üründe böyle büyük bir etki yaratmayı hayal eder. Zira, Pixel Watch küresel çapta büyük bir “hit” haline dönüşmüş vaziyette ve son çeyrekte Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markaları geride bırakarak piyasada ikinci sıraya yükselmiş durumda. Lider ise şaşırtıcı olmayacak bir şekilde Apple.

Pixel Watch, Google'a yaradı

Tam Boyutta Gör Canalys’ın yayınladığı "giyilebilir bant" pazarı raporunun içerisinde akıllı saatler, temel saatler ve kayışlar yer alıyor. Google, Pixel Watch ile 2022'nin dördüncü çeyreğinde giyilebilir pazar payının yüzde 8'ini ele geçirirken Apple, yüzde 27,5 ile aslan payının sahibi oldu. Samsung ise yüzde 5,9 ile listede 5. sırada kendisine yer bulabildi.

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Ancak son çeyrekte tüm firmalar büyük düşüşlere tanıklık etti. Apple, yüzde 17 gibi ciddi bir düşüş yaşarken Google, azalan Fitbit sevkiyatları nedeniyle yüzde 25’lik düşüş yaşasa da Pixel Watch'ın piyasaya sürülmesiyle yüzde 16’lık bir akıllı saat büyümesiyle desteklendi. Yani, Pixel Watch sayesinde Google, düşüşü yumuşatarak rakiplerini geçerek ikinciliğe sıçradı. Xiaomi, Huawei ve Samsung ve diğerleri ise “radikal” düşüşlere tanıklık etti.

Pixel Watch'un başarısı muazzam

Tam Boyutta Gör Rapora göre Google, 2022'nin 4. çeyreğinde 880.000 adet Pixel Watch sattı. Bu da firmanın toplam giyilebilir cihazlarının yüzde 22’sini oluşturuyor. Üstelik Google, Pixel Watch’ı sadece 9 ülkede satıyor. Örneğin lider Apple, saatlerini 60’tan fazla ülkede, Samsung ise yaklaşık 31 ülkede satıyor. Dolayısıyla Ekim ayında çıkan Pixel Watch'un başarısı muazzam.

Apple, tartışmasız lider

Tam Boyutta Gör Perspektifimizi 4. çeyrekten alıp 2022 yılının tamamına baktığımızda Apple’ın yıllık yüzde 5 büyüdüğü ve yüzde 22,6’lık dilime ulaştığını görüyoruz. İkinci sırada ise yüzde 41’lik düşüş ve yüzde 9,3 pazar payıyla Xiaomi yer alıyor. Onu yüzde 8,3 ile Huawei, yüzde 7,7 ile Samsung ve yüzde 6.4 ile Google takip ediyor. Bu arada Samsung’un diğerlerinden farklı olarak “akıllı saat” sattığını belirtelim. Yani firmanın elinde diğerlerinde olan Mi Band, Fitbit vb. temel saat modelleri yok. Ek olarak Canalys, 2023 yılında akıllı saat pazarının yüzde 2 büyümesini bekliyor.

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Akıllı saat piyasası: Pixel Watch ile Google adeta uçuyor