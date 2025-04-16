Huawei, canlı çeviri yapabilen akıllı gözlüğünü tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Huawei, çerçeveye dayanıklılık ve şıklık kazandırmak için 33 işlem uygulandığını iddia ediyor. Tabii ki Huawei Smart Glasses 2, yalnızca malzeme kalitesi ve tasarımıyla öne çıkan bir akıllı gözlük değil.

Huawei Mate XT, satış rekorları kırmaya devam ediyor 6 gün önce eklendi

Huawei Smart Glasses 2 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei’nin yeni akıllı gözlük modeli, yapay zeka özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sesli komutla devreye giren canlı türcüme özelliği, hızlı çeviriyle kullanıcıya dil desteği sağlıyor. Huawei, desteklenen dillerin bir listesini paylaşmadı ancak gözlüğün çapraz dil çevirisini sorunsuz sunabileceğini iddia ediyor.

Smart Glasses 2, sağlık odaklı Cervical Health 2.0 ile geliyor. Gözlük, kullanıcıya bilimsel sağlık ipuçları sunuyor. Giyilebilir cihaz ayrıca tüm gün hava durumu tahmin raporu verebiliyor, kullanıcının programlarına yardımcı olabiliyor. Bunların yanı sıra, basit bir baş sallamayla aramaları reddetme ve yanıtlamaya olanak tanıyan başla kontrol özelliğine sahip.

Huawei, akıllı gözlüğün 9 saate kadar konuşma süresi, 11 saate kadar müzik dinleme süresi sunduğunu iddia ediyor. Gözlük, 50 dakikada %0'dan %100'e şarj olabiliyor.

Huawei Smart Glasses 2 fiyatı ne kadar?

Huawei Smart Glasses 2, 313 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Huawei Smart Glasses 2 akıllı gözlük tanıtıldı: İşte özellikleri