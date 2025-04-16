Huawei, canlı çeviri yapabilen akıllı gözlüğünü tanıttı

- Huawei Smart Glasses 2 özellikleri ile neler sunuyor?
- Huawei Smart Glasses 2 fiyatı ne kadar?
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Huawei Smart Glasses 2 özellikleri ile neler sunuyor?
Smart Glasses 2, sağlık odaklı Cervical Health 2.0 ile geliyor. Gözlük, kullanıcıya bilimsel sağlık ipuçları sunuyor. Giyilebilir cihaz ayrıca tüm gün hava durumu tahmin raporu verebiliyor, kullanıcının programlarına yardımcı olabiliyor. Bunların yanı sıra, basit bir baş sallamayla aramaları reddetme ve yanıtlamaya olanak tanıyan başla kontrol özelliğine sahip.
Huawei, akıllı gözlüğün 9 saate kadar konuşma süresi, 11 saate kadar müzik dinleme süresi sunduğunu iddia ediyor. Gözlük, 50 dakikada %0'dan %100'e şarj olabiliyor.
Huawei Smart Glasses 2 fiyatı ne kadar?
Huawei Smart Glasses 2, 313 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.