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    Anlık Bildirim

    Huawei, canlı çeviri yapabilen akıllı gözlüğünü tanıttı

    Huawei Smart Glasses 2, Çin'de resmi olarak tanıtıldı. Yapay zeka özellikleriyle donatılan Huawei akıllı gözlük, yuvarlak çerçeve ve spor camla geliyor.         
    Huawei Smart Glasses 2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Huawei, çerçeveye dayanıklılık ve şıklık kazandırmak için 33 işlem uygulandığını iddia ediyor. Tabii ki Huawei Smart Glasses 2, yalnızca malzeme kalitesi ve tasarımıyla öne çıkan bir akıllı gözlük değil.

    Huawei Smart Glasses 2 özellikleri ile neler sunuyor?

    Huawei akıllı gözlük özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin yeni akıllı gözlük modeli, yapay zeka özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sesli komutla devreye giren canlı türcüme özelliği, hızlı çeviriyle kullanıcıya dil desteği sağlıyor. Huawei, desteklenen dillerin bir listesini paylaşmadı ancak gözlüğün çapraz dil çevirisini sorunsuz sunabileceğini iddia ediyor.

    Smart Glasses 2, sağlık odaklı Cervical Health 2.0 ile geliyor. Gözlük, kullanıcıya bilimsel sağlık ipuçları sunuyor. Giyilebilir cihaz ayrıca tüm gün hava durumu tahmin raporu verebiliyor, kullanıcının programlarına yardımcı olabiliyor. Bunların yanı sıra, basit bir baş sallamayla aramaları reddetme ve yanıtlamaya olanak tanıyan başla kontrol özelliğine sahip.

    Huawei, akıllı gözlüğün 9 saate kadar konuşma süresi, 11 saate kadar müzik dinleme süresi sunduğunu iddia ediyor. Gözlük, 50 dakikada %0'dan %100'e şarj olabiliyor.

    Huawei Smart Glasses 2 fiyatı ne kadar?

    Huawei Smart Glasses 2, 313 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 3 saat önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 5 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    Video çalışmıyor.

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