Samsung Galaxy Watch 6 saatler dört farklı boyutta sunulacak

Galaxy Club web sitesinin haberine göre yeni ürünler dört farklı boyutta sunulacak. Standart Galaxy Watch 6 (SM-R930/SM-R935) 40 mm ve 44 mm kasaya sahip olacak. Pil kapasitelerinin de sırasıyla 300 mAh ve 425 mAh olacağı bildiriliyor.
Ne zaman çıkacak?
Galaxy Watch 6 Pro'nun ise 42 mm ve 46 mm kasalarla satılması planlanıyor. Küçük versiyon 300 mAh bataryadan enerji alacak. Daha büyük modelin pil kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok ancak 600 mAh'in üzerine çıkabileceği belirtiliyor.
Aktarılan son bilgilere bakılırsa Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Pro, Ağustos ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Yeni akıllı saatler Galaxy Fold 5 ve Galaxy Flip 5 katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte duyurulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez