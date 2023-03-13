Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Pro serisiyle ilgili detaylar internete düşmeye devam ediyor. Kısa süre önce Pro modelinin fiziksel döner çerçeveyle geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise akıllı saatlerle ilgili diğer bazı detaylar netleşti.

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Galaxy Club web sitesinin haberine göre yeni ürünler dört farklı boyutta sunulacak. Standart Galaxy Watch 6 (SM-R930/SM-R935) 40 mm ve 44 mm kasaya sahip olacak. Pil kapasitelerinin de sırasıyla 300 mAh ve 425 mAh olacağı bildiriliyor.

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Ne zaman çıkacak?

Galaxy Watch 6 Pro'nun ise 42 mm ve 46 mm kasalarla satılması planlanıyor. Küçük versiyon 300 mAh bataryadan enerji alacak. Daha büyük modelin pil kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok ancak 600 mAh'in üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Aktarılan son bilgilere bakılırsa Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Pro, Ağustos ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Yeni akıllı saatler Galaxy Fold 5 ve Galaxy Flip 5 katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte duyurulacak.

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Samsung Galaxy Watch 6 saatler dört farklı boyutta sunulacak