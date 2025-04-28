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    Uygun fiyatlı CMF Buds 2a, Buds 2 ve Buds 2 Plus tanıtıldı

    Nothing'in alt markası, modüler arka tasarıma sahip CMF Phone 2 Pro ile birlikte CMF Buds 2a, Buds 2 ve Buds 2 Plus kulaklığı tanıttı. Üç kulaklık ta uygun fiyatlı ve renkli tasarımla geliyor.

    Nothing CMF Buds 2 uygun fiyatlı kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing'in daha uygun fiyatlı alt markası olan CMF, bütçe dostu akıllı telefonu CMF Phone 2 Pro'yu duyurdu. Şirket, telefonla birlikte üç uygun fiyatlı kulaklığı da duyurdu: CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus ve CMF Buds 2a. Üç kulak içi kulaklık ta bütçe dostu.

    CMF Buds 2 Plus özellikleri ile neler sunuyor?

    CMF Buds 2 Plus kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    CMF Buds 2 Plus kulaklık, geçen yıl piyasaya sürülen CMF Buds Pro 2'ye daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak geliyor. Hibrit ANC, LDAC desteği ve şarj kutusuyla birlikte toplam 61,5 saatlik pil ömrüne sahip.

    Mavi ve açık gri renk seçeneğiyle gelen CMF Buds 2 Plus, toz ve suya dayanıklılık açısından IP55 derecesine sahip. Ayrıca, Buds Pro 2 ve Buds 2 gibi, rüzgarlı ortamlarda bile kristal netliğinde aramalar için Clear Voice Technology 3.0 ve Wind Noise Reduction 3.0 özellikli 6 HD mikrofona sahip. Ayrıca, gürültü engelleme seviyesini ortama göre otomatik olarak ayarlayan akıllı uyarlanabilir modla 50 dB hibrit aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip.

    Kulaklık, 12 mm LCP sürücü içeriyor. LDAC desteğine ve Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses sertifikasına sahip. Ayrıca, kullanıcıların işitsel bir test gerçekleştirerek kişisel ses profili oluşturmalarına olanak tanıyan Audiodo tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş ses özelliği mevcut. Kulaklık uzamsal ses desteğine, oyun için düşük gecikmeli moda sahip.

    CMF Buds 2 Plus, ANC kapalıyken tek şarjla 14 saat, şarj kutusuyla toplam 61.5 saat pil ömrü sunuyor. 10 dakikalık hızlı şarj, 8.5 saat (şarj kutusuyla birlikte) dinleme süresi sağlıyor.

    CMF Buds 2a özellikleri ile neler sunuyor?

    CMF Buds 2a kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    CMF Buds 2a, giriş seviye model ve üç renk seçeneğiyle geliyor; koyu gri, açık gri ve turuncu. Kulaklık, çift mat ve parlak kaplamaya sahip kulak içi tasarıma ve IP54 toz ve su geçirmezlik sertifikasına sahip.

    Her kulaklıkta biyo-fiber ve yüksek elastikiyetli TPU diyaframın birleşiminden yapılmış 12.4 mm sürücü bulunuyor. CMF, kulaklığın Dirac tarafından ayarlandığını, ek bas ve ayarlanabilir ekolayzer için Ultra Bass Technology 2.0'a sahip olduğunu söylüyor.

    Kulaklıkta kristal netliğinde aramalar için 42 dB aktif gürültü engelleme (ANC), şeffaflık modu ve yapay zeka destekli çevresel gürültü engelleme (ENC) özellikli toplam 4 adet HD mikrofon bulunuyor. Buds 2a, ayrıca dokunmatik kontrollere, iki cihaza aynı anda bağlanmak için Bluetooth Multipoint özelliğine ve oyun oynarken gecikmeyi azaltan Düşük Gecikme moduna sahip.

    CMF Buds 2a, ANC kapalıyken 8 saate kadar, şarj kutusuyla toplam 35.5 saat pil ömrü sunuyor. 10 dakikalık hızlı şarjla 5.5 saate kadar kullanım sağlıyor.

    CMF Buds 2 özellikleri ile neler sunuyor?

    CMF Buds 2 kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    CMF Buds 2, Dirac Opteo ses ayarı ve derin düşük frekanslı çıkış için Nothing Ultra Bass Technology 2.0 ile 11 mm özel sürücülere sahip. Ayrıca, çift cihaz eşleştirmesi ve Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair desteği ile güncellenmiş Bluetooth 5.4 bağlantısını destekliyor.

    Nothing, çevredeki 48 dB'ye kadar gürültüyü bastırdığı duyurulan gürültü engelleme özelliğini de güncelledi. Hibrit ANC sistemi, çevreye göre gerçek zamanlı olarak gürültü azaltmayı ayarlayan geniş 5.200 Hz frekans aralığını destekliyor. Kulaklıkta Clear Voice Technology 3.0 ve uzamsal ses desteğine sahip 6 mikrofon (her kulaklıkta 3) bulunuyor.

    CMF Buds 2, suya ve toza karşı IP55 sertifikasına sahipken, şarj kutusu su sıçramalarına karşı IPX2 sertifikalı. Kulaklık tek şarjla 13,5 saate kadar dayanıyor, bu süre şarj kutusuyla birlikte 55 saate kadar çıkıyor.

    CMF Buds 2 kulaklık fiyatı ne kadar?

    • CMF Buds 2a – 25 dolar
    • CMF Buds 2 – 31 dolar
    • CMF Buds 2 Plus – 38 dolar
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