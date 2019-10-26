Akıllı Tahtalar Pardus’a geçiyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milli işletim sistemi Pardus’u yaygınlaştırmak için TÜBİTAK ile önemli bir sözleşme imzaladı. Okullardaki akıllı tahtalarda Pardus işletim sistemi kullanılacak.

Hazırlanan sözleşme kapsamında Pardus’un akıllı tahtalara özel versiyonu Pardus ETA, tüm okullarda kullanılmaya başlanacak. İlk etapta 60 bin akıllı tahtada Pardus ETA işletim sistemine geçilmesi hedefleniyor.

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TÜBİTAK, akıllı tahta ve eğitim kurumlarında kullanıma uygun bir şekilde Pardus arayüzünü revize etmiş ve Pardus ETA isminde yeni bir versiyon geliştirmişti. Pardus ETA, sadece akıllı tahtalarda değil tablet gibi dokunmatik ekranlı diğer cihazlarda da kullanılabiliyor.

Pardus ETA’nın yeni alınan 4K akıllı tahtalara uyumu için güncelleştirme yayınlanacak. Buna ek olarak Raspberry Pi benzeri ARM mimarili mini bilgisayarlarda kullanılması amacıyla Pardus ARM isimli özel bir sürüm hazırlanacak. Dilerseniz siz de cihazlarınıza Pardus ETA’yı kurabilirsiniz. Mini bilgisayarlar için özel hazırlanan Pardus ARM'ı da ücretsiz olarak kullanabileceğiz.

https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-okullarda-pardus-icin-dugmeye-basti-/1625832