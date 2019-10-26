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    Akıllı Tahtalar Pardus’a geçiyor

    TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus işletim sisteminin yaygınlaştırılması için MEB ve TÜBİTAK arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı. Okullardaki akıllı tahtalarda Pardus ETA kullanılacak.
    9 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    2,4b
    4
    15
    İşletim Sistemleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Akıllı Tahtalar Pardus’a geçiyor
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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milli işletim sistemi Pardus’u yaygınlaştırmak için TÜBİTAK ile önemli bir sözleşme imzaladı. Okullardaki akıllı tahtalarda Pardus işletim sistemi kullanılacak.

    Hazırlanan sözleşme kapsamında Pardus’un akıllı tahtalara özel versiyonu Pardus ETA, tüm okullarda kullanılmaya başlanacak. İlk etapta 60 bin akıllı tahtada Pardus ETA işletim sistemine geçilmesi hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Adobe 7.5 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı"

    TÜBİTAK, akıllı tahta ve eğitim kurumlarında kullanıma uygun bir şekilde Pardus arayüzünü revize etmiş ve Pardus ETA isminde yeni bir versiyon geliştirmişti. Pardus ETA, sadece akıllı tahtalarda değil tablet gibi dokunmatik ekranlı diğer cihazlarda da kullanılabiliyor.

    Pardus ETA’nın yeni alınan 4K akıllı tahtalara uyumu için güncelleştirme yayınlanacak. Buna ek olarak Raspberry Pi benzeri ARM mimarili mini bilgisayarlarda kullanılması amacıyla Pardus ARM isimli özel bir sürüm hazırlanacak. Dilerseniz siz de cihazlarınıza Pardus ETA’yı kurabilirsiniz. Mini bilgisayarlar için özel hazırlanan Pardus ARM'ı da ücretsiz olarak kullanabileceğiz.

     



    https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-okullarda-pardus-icin-dugmeye-basti-/1625832 Yorum Yaz
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    zdniz 8 sa. en beğenilen
    Okula 100 lira vermezler bu maksatla firmanın birine dünyaları bayılaçaklar ögretmenler window iken kullanamıyorlar onu linuxsu nasıl kullanacaklar arkadaş milli egitim daha nete girmek için kullandığı serifika chromede falan çalışmıyor 64 bit sistemlerde sorun çıkarıyor bunu nasıl çözücekler. Komedi gibiler
    Okula 100 lira vermezler bu maksatla firmanın birine dünyaları bayılaçaklar ögretmenler window iken kullanamıyorlar onu linuxsu nasıl kullanacaklar arkadaş mill...
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    Yanıtla +13
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    abdusauk 8 sa. smart1978
    göz boyamak için her şeyi yaparlar.
    mantık türkiyeyi terkedeli çok oldu.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 8 sa.
    Kodlari temelleri yine yabanci! Yerelestirmelerin cogu da zaten munafiklar hazir etmisti . Biraz yerlestirme ozellestirme biraz da paket kurma sistemi o kadar ...

    Debian a gecilmisti ...


    Gercek PArdus ekibi sutlandilar ...


    Ismen yerli ...


    Yerli donanim ne halde peki o akilli tahtalarda ?

    Acilma sureleri bir bellekten okuma aktarma dahil ne tur rezalet seviyesinde GIDIM ilerleme saglanmis merak etmekteyim ...

    Microsoft un Surface Hub 2S in dev ebatlisi siparis verilseydi ... En ideali olacakti...

    Simdi ogrenciler Pardus ile mi alisacak ? Microsoft Windows 10 tabanlilar varken ?

    Global sisteme entegre olunmali ... Pardus sarta sa secmeli bilgisayar derslerle verilir ...
    Kodlari temelleri yine yabanci! Yerelestirmelerin cogu da zaten munafiklar hazir etmisti . Biraz yerlestirme ozellestirme biraz da paket kurma sistemi o kadar ....
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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    Start Again 4 sa. yeni yorumcu
    Akıllı tahtalar ihale ile alınıyor. Eğer satan firma Pardus kullanıp fiyatını düşerse çünkü artık Windows lisans ücreti ödemeyecek, güzel haber.
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    Sentilyon 4 sa.
    Çözerler abicim sen merak etme
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    Bloodin 4 sa.
    Bize geldi akıllı tahta, üniversiteye, içinde 5. Nesil i3 işlemci, 4 GB Ram, 500 GB Harddisk var, yavaşlıktan ders bile işlenmiyor üzerinde, tanesi 14.000 TL'ya içinde 1000 TL değerinde bilgisayarın olduğu bir cihaz vermişler, o cihazları değil Pardus, MacOS bile toparlamaz!!!
    1 Yanıt Yanıtla
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    FatihAsl 3 sa. Bloodin
    Linux 35 dolarlık Raspbery Pi de bile uçuyor. i3 de deli gibi çalışır.
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    ciftkazmali 6 sa.
    anlaşılan microsoft yetkilileri uzun zamandır gelmemiş türkiyeye daha önceki pardus seferinde microsoft yetkilileri gelince akıllı tahtalar microsoft olmuştu
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    Nike 6 sa.
    Güzel haber.
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    Cavşırı 7 sa.
    Xp de kurulsa birşey değişmez. Okullarda akıllı tahta da yapılan işlem belli. Zamanında tübitakdaki hainler yazılımı bozmasaydı şuanda tüm resmi kurumlarda Pardus kullanılacak ve f klavyeye geçilecekti. Çok önemli bir fırsatı kaybettik
    Yanıtla +1
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    Feyzuli 8 sa.
    Pardus logosuna bakınca memleketimin bezmiş usanmış ruhunun somurtan suratına benzetiyorum. Ama olumlu bir adım. Yerlilik önemli.
    Yanıtla +1
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    smart1978 8 sa.
    Kodlari temelleri yine yabanci! Yerelestirmelerin cogu da zaten munafiklar hazir etmisti . Biraz yerlestirme ozellestirme biraz da paket kurma sistemi o kadar ...

    Debian a gecilmisti ...


    Gercek PArdus ekibi sutlandilar ...


    Ismen yerli ...


    Yerli donanim ne halde peki o akilli tahtalarda ?

    Acilma sureleri bir bellekten okuma aktarma dahil ne tur rezalet seviyesinde GIDIM ilerleme saglanmis merak etmekteyim ...

    Microsoft un Surface Hub 2S in dev ebatlisi siparis verilseydi ... En ideali olacakti...

    Simdi ogrenciler Pardus ile mi alisacak ? Microsoft Windows 10 tabanlilar varken ?

    Global sisteme entegre olunmali ... Pardus sarta sa secmeli bilgisayar derslerle verilir ...
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    abdusauk 8 sa. smart1978
    göz boyamak için her şeyi yaparlar.
    mantık türkiyeyi terkedeli çok oldu.
    Yanıtla +6
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    su55 8 sa.
    Geçen sene geçti.

    İyidir kötüdür bilemem.

    Ortalama bilgisayar kullanıcısı olarak, sınıfımla ilgili her türlü işimi rahatlıkla yapabiliyorum.
    Yanıtla +1
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    usb2.0 8 sa.
    kaçıncı kez geçiyor?
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    pardus eta, pardus ve
    5 etiket daha meb işletim sistemi İşletim Sistemleri Yazılım Yusuf Akbaş
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