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    Adobe 7.5 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı

    Adobe’nin abonelik servisi Creative Cloud, önemli bir güvenlik açığıyla gündemde. 7.5 milyon kullanıcıya ait hassas verilerin sızdırıldığı ortaya çıktı.
    17 sa.
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    Onur Emre Karadağ
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    Adobe 7.5 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı
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    Grafik ve video düzenleme alanında ilk akla gelen firma olan Adobe’nin başı önemli bir güvenlik açığıyla dertte. Firmanın Creative Cloud abonelik servisini kullanan 7.5 milyon kullanıcıya ait bilgilerin sızdırıldığı ortaya çıktı.

    Açık hızla kapatıldı

    Güvenlik uzmanı Bob Diachenko ve Comparitech tarafından fark edilen güvelik açığı, Adobe tarafından anında kapatıldı. Herhangi bir tarayıcı üzerinden ulaşabildiğiniz veritabanında, tüm Creative Cloud kullanıcılarına ait bilgiler bulunuyordu.

    Sızdırılan bilgiler, e-posta, hesabın oluşturulma tarihi, hangi Adobe ürünlerinin kullanıldığı, abonelik durumları, kullanıcı ID’si, ülke, en son giriş tarihi ve ödeme durumları olarak sıralanabiliyor. Herhangi bir şifre veya kredi kartı bilgisinin ise sızdırılmadığı açıklandı. Ancak bu bilgiler bile sızıntının boyutunu arttırmaya yetiyor.

    E-posta, kullanılan Adobe ürünleri ve abonelik durumları gibi bilgilerle Creative Cloud kullanıcıları, inandırıcı sahte e-postalarla karşılaşabilirler. Sızıntının 19 Ekim’de fark edildiği ve aynı gün kapatıldığını biliyoruz. Ancak veritabanının ne kadar zamandır herkese açık olduğu tam olarak bilinmiyor. Araştırmacılara göre en az bir hafta boyunca veritabanının ulaşılabilir olduğu tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4’ün ekranı bazı uygulamalarda 60 Hz’e düşüyor"

    Adobe yaptığı açıklamayla, prototip geliştirme ortamlarından biri sebebiyle güvenlik açığının yaşandığını kabul etti. Ancak herhangi bir şifrenin veya finansal bilginin sızdırılmadığının altı çiziliyor. Ayrıca hiçbir Adobe uygulamasının bu açıkla bağlantılı olmadığı ve uygulamaların çalışmasını etkilemediği belirtildi.



    https://www.comparitech.com/blog/information-security/7-million-adobe-creative-cloud-accounts-exposed-to-the-public/ Yorum Yaz
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    faniseyler 17 sa. en beğenilen
    Huawei de benzer bişi olsaydı ulusal güvenlik sorunu ama adobe de olduğu için sıkıntı yok açık zaten kısa sürede kapatılmış.
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    Start Again 5 sa. yeni yorumcu
    Yine tüm şifreleri değiştirme vakti.
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    Askaparta 5 sa.
    Sıza sıza bitmedi açık.
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    crazywinner3 13 sa.
    Adobe'nin kaçıncı sabıkası bu. Adobe'den bu saatten sonra alışveriş yapılmaz
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    faniseyler 17 sa. en beğenilen
    Huawei de benzer bişi olsaydı ulusal güvenlik sorunu ama adobe de olduğu için sıkıntı yok açık zaten kısa sürede kapatılmış.
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    Seraphim_ 17 sa. yeni yorumcu faniseyler
    böyle bir karşılaştırma pek doğru değil yalnız Huawei gibi devletle sıkı bağları bulunan şirketlerin çaldıkları veriler ile diğerlerininkilerin tehlikeli olma potansiyeli aynı değil
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    cengiz7 15 sa. faniseyler
    Huawei kahraman gözüyle görmekten vazgeçin, ciddi manada veri toplayıp Çine yani çin devletine yolluyor. O veri ile sana bir tehdit oluşturmuyor belki ama yüksek teknoloji yapay zeka ve nice şeyi geliştirmede kullanılıyor ve bunu ulusal güvenlik meselesi olarak ele alan malesef sadece ABD. Çin mallarını kullanırken dikkatli olun.
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    adobe, creative cloud ve
    6 etiket daha sızıntı güvenlik açığı 7.5 milyon kullanıcı Diğer Yazılım Yazılım Onur Emre Karadağ
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