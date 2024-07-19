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    Merakla beklenen Xiaomi Mix Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Flip resmen tanıtıldı. Katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve çok daha fazlasıyla geliyor. İşte Xiaomi Mix Flip özellikleri ve fiyatı...
    Xiaomi Mix Flip resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Mix Fold serisiyle katlanabilir akıllı telefon pazarında uzun süredir bulunuyor. Bugün ise marka, ilk dikey katnalabilir telefonu Xiaomi Mix Flip modelini duyurdu ve sınıfının en güçlü telefonlarından biri olarak geliyor. İşte Xiaomi Mix Flip özellikleri ve fiyatı...

    Xiaomi Mix Flip resmen tanıtıldı

    Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Flip, ön yüzünde 6.86 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. Dragon Crystal Glass teknolojisiyle ile korunan bu panel, 1.5K çözünürlüğünde, 3.000 nit parlaklık (FHD+), 2.160Hz PWM karartma ve 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunuyor.

    Xiaomi Mix Flip resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kapak bölümünde ise, 4.01 inç boyutlarında OLED panele yer verilmiş. Ekran, 1-120Hz yenileme hızı, 1.600 nit tepe parlaklık ve 1.5K çözünürlüğe sahip. Bu ekran üzerinden telefonu açmadan arama gerçekleştirmek, görüntülü konuşmak, mesajları yanıtlamak mümkün. Ayrıca tam ekran klavye dahil olmak üzere farklı uygulamalara bölünüp kullanılabiliyor.

    192 gram ağırlığında ve 7.8mm inceliğinde olan Xiaomi Mix Flip, dayanıklılık bölümünde 500.000 katlamaya kadar dayanıklı ve IPx8 sertifikası (30 dakika ve üzerinde 1.5 metreye kadar dayanıklı) ile geliyor. 

    Xiaomi Mix Flip resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

    Bu kurulumda ise Xiaomi, 12GB/16GB LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerine yer veriyor. Ayrıca cihazda, ısı dağıtımı için 3.500mm2 3D buhar odası soğutma ünitesi ve 4.780mAh pil paketi bulunuyor. Yazılım tarafı ise MIUI yerine gelen HyperOS tarafında şekilleniyor.

    HyperOS tamamıyla yeni ve her alanda gelişmiş bir arayüz olarak düşünülebilir. Xiaomi, hem donanım yazılım boyutunu ciddi oranda düşürdüğünü hem de çok daha sezgisel bir işletim sistemi inşa ettiğini söylüyor. Elbette yapay zeka özellikleri de HyperOS’un önemli bir kısmını oluşturuyor.

    Kamera bölümünde Mix Flip, Leica optiklerinde Summilux lenslere sahip. Bu doğrultuda 50MP birincil (Light Hunter 800 f/1.7) ve 50MP (f2,0) telefoto kamera ile destekleniyor. Ayrıca Mix Flip, 4K 60FPS video kaydı ve Lecia filtreleri ile destekleniyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera mevcut. Telefon 67W hızlı şarj desteği ve HyperOS tabanlı Android 14 ile kutusundan çıkacak.

    Xiaomi Mix Flip fiyatı

    Xiaomi Mix Flip'in temel modeli (12GB+256GB) 5.999 Yuan yada yaklaşık825 dolar fiyatla satışa sunulacak. 12GB+512GB versiyon 6.499 Yuan (893 dolar), 16GB + 1TB model 7.299 Yuan (1.000 dolar) fiyata sahip. Telefon, bugün Çin'de ön siparişe çıkıyor.

    • Xiaomi Mix Flip 12GB+256GB: 5.999 Yuan (825 dolar)
    • Xiaomi Mix Flip 12GB+512GB: 6.499 Yuan (893 dolar)
    • Xiaomi Mix Flip 16GB+1TB:  7.299 Yuan (1.000 dolar)

    Xiaomi Mix Flip özellikleri

    • İkincil ekran: 4.01 inç, 1.5K, 1600 nit
    • Ana ekran: 6.86 inç, 1.5K 1-120Hz, 3.000 nit parlaklık
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Depolama: 1TB'a kadar UFS 4.0
    • Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X
    • Kamera: 50MP ana kamera (Light Hunter 800 f/1.7) OIS ve 50MP telefoto (f2,0), 32MP selfie kamera
    • Batarya: 4.780mAh 67W hızlı şarj 
    • Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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