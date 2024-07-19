Merakla beklenen Xiaomi Mix Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Mix Fold serisiyle katlanabilir akıllı telefon pazarında uzun süredir bulunuyor. Bugün ise marka, ilk dikey katnalabilir telefonu Xiaomi Mix Flip modelini duyurdu ve sınıfının en güçlü telefonlarından biri olarak geliyor. İşte Xiaomi Mix Flip özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi Mix Flip resmen tanıtıldı

Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Flip, ön yüzünde 6.86 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. Dragon Crystal Glass teknolojisiyle ile korunan bu panel, 1.5K çözünürlüğünde, 3.000 nit parlaklık (FHD+), 2.160Hz PWM karartma ve 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kapak bölümünde ise, 4.01 inç boyutlarında OLED panele yer verilmiş. Ekran, 1-120Hz yenileme hızı, 1.600 nit tepe parlaklık ve 1.5K çözünürlüğe sahip. Bu ekran üzerinden telefonu açmadan arama gerçekleştirmek, görüntülü konuşmak, mesajları yanıtlamak mümkün. Ayrıca tam ekran klavye dahil olmak üzere farklı uygulamalara bölünüp kullanılabiliyor.

192 gram ağırlığında ve 7.8mm inceliğinde olan Xiaomi Mix Flip, dayanıklılık bölümünde 500.000 katlamaya kadar dayanıklı ve IPx8 sertifikası (30 dakika ve üzerinde 1.5 metreye kadar dayanıklı) ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Bu kurulumda ise Xiaomi, 12GB/16GB LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerine yer veriyor. Ayrıca cihazda, ısı dağıtımı için 3.500mm2 3D buhar odası soğutma ünitesi ve 4.780mAh pil paketi bulunuyor. Yazılım tarafı ise MIUI yerine gelen HyperOS tarafında şekilleniyor.

HyperOS tamamıyla yeni ve her alanda gelişmiş bir arayüz olarak düşünülebilir. Xiaomi, hem donanım yazılım boyutunu ciddi oranda düşürdüğünü hem de çok daha sezgisel bir işletim sistemi inşa ettiğini söylüyor. Elbette yapay zeka özellikleri de HyperOS’un önemli bir kısmını oluşturuyor.

Kamera bölümünde Mix Flip, Leica optiklerinde Summilux lenslere sahip. Bu doğrultuda 50MP birincil (Light Hunter 800 f/1.7) ve 50MP (f2,0) telefoto kamera ile destekleniyor. Ayrıca Mix Flip, 4K 60FPS video kaydı ve Lecia filtreleri ile destekleniyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera mevcut. Telefon 67W hızlı şarj desteği ve HyperOS tabanlı Android 14 ile kutusundan çıkacak.

Xiaomi Mix Flip fiyatı

Xiaomi Mix Flip'in temel modeli (12GB+256GB) 5.999 Yuan yada yaklaşık825 dolar fiyatla satışa sunulacak. 12GB+512GB versiyon 6.499 Yuan (893 dolar), 16GB + 1TB model 7.299 Yuan (1.000 dolar) fiyata sahip. Telefon, bugün Çin'de ön siparişe çıkıyor.

Xiaomi Mix Flip 12GB+256GB: 5.999 Yuan (825 dolar)

Xiaomi Mix Flip 12GB+512GB: 6.499 Yuan (893 dolar)

Xiaomi Mix Flip 16GB+1TB: 7.299 Yuan (1.000 dolar)

Xiaomi Mix Flip özellikleri

İkincil ekran : 4.01 inç, 1.5K, 1600 nit

: 4.01 inç, 1.5K, 1600 nit Ana ekran : 6.86 inç, 1.5K 1-120Hz, 3.000 nit parlaklık

: 6.86 inç, 1.5K 1-120Hz, 3.000 nit parlaklık İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Depolama : 1TB'a kadar UFS 4.0

: 1TB'a kadar UFS 4.0 Bellek : 12GB / 16GB LPDDR5X

: 12GB / 16GB LPDDR5X Kamera : 50MP ana kamera (Light Hunter 800 f/1.7) OIS ve 50MP telefoto (f2,0), 32MP selfie kamera

: 50MP ana kamera (Light Hunter 800 f/1.7) OIS ve 50MP telefoto (f2,0), 32MP selfie kamera Batarya : 4.780mAh 67W hızlı şarj

: 4.780mAh 67W hızlı şarj Diğer : NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E

: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

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Xiaomi Mix Flip resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı