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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir

    Toplumdaki prevalansı %0,85 ila 2 arasında değişen şizofreni, devamlı takip edilmesi ve tedaviye uyum gerektiren ruh sağlığı hastalıklarının başında geliyor.
    6 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir
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    Toplumdaki prevalansı %0,85 ila 2 arasında değişen şizofreni, devamlı takip edilmesi ve tedaviye uyum gerektiren ruh sağlığı hastalıklarının başında geliyor. Hal böyle olunca da şizofreninin relaps ve remisyon periyotlarının belirlenmesi hem klinik takip hem de bireyin yaşantısı açısından oldukça büyük önem arz ediyor.

    Bilim insanları ise bahsi geçen durumları daha da iyileştirmek ve relaps dönemlerini önceden tahmin etmek amacıyla bir çeşit akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Yeni geliştirilen uygulama 60 adet şizofreni hastasının verileri ile eğitildi ve şizofreni hastalarının günlük yaptığı telefon görüşmelerinini sıklığı, süresi ve telefondaki ivme ölçerin ölçtüğü mesafe verileri kaydedildi. Yapılan çalışmalarda 18 şizofreni hastanısının relaps gösterdiği belirlendi.

    Şizofreni

    Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir
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    Kaydedilen veriler yapay zeka tarafından işlendi ve relapsın görüldüğü 30 günlük süreç içerisindeki anormal davranış paternleri kaydedildi. Yapılan incelemelerde bahsi geçen anormal davranış paternlerinin, relaps dönemine doğru giden 1 aylık süreç içerisinde %108 oranında artış gösterdiği tespit edildi. Anormal davranış paternlerinin ise şizofrenik relaps dönemine doğru giden 1 aylık süreç içerisinde hastaların relaps döneminin erken tayini için kullanılabileceği fikriyle yola çıkan araştırma ekibi yeni uygulama sayesinde şizofrenik hastaların atak dönemlerinin erken tanı alabileceğini ve tedavisinin daha erken yapılabileceğini düşünüyor.

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    Ayrıca yeni geliştirilen sistem hastalarda çeşitli davranış paternlerinin değiştirilmesi için kullanılabilir yani diğer bir deyişle hastalar için olumsuz sonuçları olabilecek davranış biçimlerinden hastaları uzaklaştırmak için kullanılabilir. Örnek verecek olursak uygulama, oldukça gürültülü bir ortamda bulunan bir hastaya daha az gürültülü bir ortama geçmesi bilgisini gönderebilir, böylece hastanın bilişsel yetilerinin olumsuz şekilde etkilenmesi önlenebilir.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü"

    Araştırma ekibi yeni geliştirilen sistemin sadece şizofrenik hastalarda değil aynı zamanda çeşitli bilişsel durumlarda ve çeşitli ruh hastalıklarında kullanılabileceğini düşünüyor.

    Yeni araştırma Scientific Reports ve Journal of Medical Internet Research mHealth and uHealth dergilerinde yayımlandı.



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41598-020-71689-1 https://mhealth.jmir.org/2020/8/e19962/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

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    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
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    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

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    TR_mahmutpek

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    danlabilic

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    ikibinonlar

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    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    Şizofrenik relaps kelimesi yanlış. şizofreni hastalarında relaps kullanılsa daha şık olurdu. şizofreninin prevalansı da %0.85 ile 2 arasında değildir. dil din ırk cinsiyet vs. fark etmeksizin %0,85 ile %1,2 arasındadır. bunlar haricinde güzel bir makale olmuş. teşekkürler.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün
    youtube.com/...
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    xenix 6 gün
    AçıklamaRelaps bir kişinin geçmişte yakalandığı bir rahatsızlıktan tekrar etkilenmesi durumunda kullanılan tıbbi bir terimdir. Bu rahatsızlık fiziksel ya da psikolojik bir durum olabilir. Depresyon, bipolar bozukluk, multipl skleroz, kanser ya da madde bağımlılığı bu tür durumlara örnek gösterilebilir. Vikipedi





    Remisyon, kronik hastalığı olduğu bilinen kişilerde hastalık aktivitesinin bulunmadığı durumlar için kullanılan tıbbi bir terimdir. Çoğunlukla aktif kanser ya da inflamatuvar bağırsak hastalığı belirtilerinin görülmediği zaman aralıkları için kullanılır.



    Güzel makale için teşekkürler ama hepimizin eğitimi tıp alanında değil bu gibi yazılara bahsi geçen terimlerin açıklamasını eklerseniz daha faydalı olur kanısındayım.
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