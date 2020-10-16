Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir

Toplumdaki prevalansı %0,85 ila 2 arasında değişen şizofreni, devamlı takip edilmesi ve tedaviye uyum gerektiren ruh sağlığı hastalıklarının başında geliyor. Hal böyle olunca da şizofreninin relaps ve remisyon periyotlarının belirlenmesi hem klinik takip hem de bireyin yaşantısı açısından oldukça büyük önem arz ediyor.

Bilim insanları ise bahsi geçen durumları daha da iyileştirmek ve relaps dönemlerini önceden tahmin etmek amacıyla bir çeşit akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Yeni geliştirilen uygulama 60 adet şizofreni hastasının verileri ile eğitildi ve şizofreni hastalarının günlük yaptığı telefon görüşmelerinini sıklığı, süresi ve telefondaki ivme ölçerin ölçtüğü mesafe verileri kaydedildi. Yapılan çalışmalarda 18 şizofreni hastanısının relaps gösterdiği belirlendi.

Şizofreni

Kaydedilen veriler yapay zeka tarafından işlendi ve relapsın görüldüğü 30 günlük süreç içerisindeki anormal davranış paternleri kaydedildi. Yapılan incelemelerde bahsi geçen anormal davranış paternlerinin, relaps dönemine doğru giden 1 aylık süreç içerisinde %108 oranında artış gösterdiği tespit edildi. Anormal davranış paternlerinin ise şizofrenik relaps dönemine doğru giden 1 aylık süreç içerisinde hastaların relaps döneminin erken tayini için kullanılabileceği fikriyle yola çıkan araştırma ekibi yeni uygulama sayesinde şizofrenik hastaların atak dönemlerinin erken tanı alabileceğini ve tedavisinin daha erken yapılabileceğini düşünüyor.

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Ayrıca yeni geliştirilen sistem hastalarda çeşitli davranış paternlerinin değiştirilmesi için kullanılabilir yani diğer bir deyişle hastalar için olumsuz sonuçları olabilecek davranış biçimlerinden hastaları uzaklaştırmak için kullanılabilir. Örnek verecek olursak uygulama, oldukça gürültülü bir ortamda bulunan bir hastaya daha az gürültülü bir ortama geçmesi bilgisini gönderebilir, böylece hastanın bilişsel yetilerinin olumsuz şekilde etkilenmesi önlenebilir.

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Araştırma ekibi yeni geliştirilen sistemin sadece şizofrenik hastalarda değil aynı zamanda çeşitli bilişsel durumlarda ve çeşitli ruh hastalıklarında kullanılabileceğini düşünüyor.

Yeni araştırma Scientific Reports ve Journal of Medical Internet Research mHealth and uHealth dergilerinde yayımlandı.

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