2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü

2020 yılının son çeyreğinin ortalarındayken, 2020 yılı Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü’nün yeni sahipleri açıklandı. Hepatit C virüsünü tanımlayan, virüsü tespit edebilecek kan testleri üzerinde çalışan ve yaptıkları çalışmalar sayesinde bugün milyonlarca insanın hayatını kurtarmış olan Harvey J. Alter, Michael Houghton ile Charles M. Rice Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü’ne layık görüldü.
Hepatit C virüsü
İlk defa 1989 yılında; Hepatit C ile enfekte şempanze kanı ile insan serumu kullanılarak genetik sekansları izole edilen Hepatit C virüsü üzerindeki çalışmalar izolasyon sonrasında hız kazandı ve güncel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük etti.
Virüsün keşfi sonrasında virüsle mücadele etmek amacıyla birçok antiviral ajan geliştirildi ve virüsü tespit edebilecek yüksek sensitiviteye sahip kan testleri geliştirildi.İlginizi Çekebilir Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi
Ayrıca Bkz. "Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi"
1901’den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü’nün güncel fiyatı 10 milyon İsveç kronu ( 950 bin Euro ).
Ödül töreninin videosuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Milyonlarca insanın hayatının kurtarılmasına öncülük etmiş 2020 yılı Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü'nün sahiplerine derin saygıyla.
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS