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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü

    İlk defa 1989 yılında; Hepatit C ile enfekte şempanze kanı ile insan serumu kullanılarak genetik sekansları izole edilen Hepatit C virüsü üzerindeki çalışmalar izolasyon sonrasında hız kazandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü
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    2020 yılının son çeyreğinin ortalarındayken, 2020 yılı Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü’nün yeni sahipleri açıklandı. Hepatit C virüsünü tanımlayan, virüsü tespit edebilecek kan testleri üzerinde çalışan ve yaptıkları çalışmalar sayesinde bugün milyonlarca insanın hayatını kurtarmış olan Harvey J. Alter, Michael Houghton ile Charles M. Rice Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü’ne layık görüldü.

    Hepatit C virüsü

    2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü

    İlk defa 1989 yılında; Hepatit C ile enfekte şempanze kanı ile insan serumu kullanılarak genetik sekansları izole edilen Hepatit C virüsü üzerindeki çalışmalar izolasyon sonrasında hız kazandı ve güncel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük etti.

    Virüsün keşfi sonrasında virüsle mücadele etmek amacıyla birçok antiviral ajan geliştirildi ve virüsü tespit edebilecek yüksek sensitiviteye sahip kan testleri geliştirildi.

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    Ayrıca Bkz. "Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi"

    1901’den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü’nün güncel fiyatı 10 milyon İsveç kronu ( 950 bin Euro ).

    Ödül töreninin videosuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Milyonlarca insanın hayatının kurtarılmasına öncülük etmiş 2020 yılı Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü'nün sahiplerine derin saygıyla.



    https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    37 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    AnadoluEfes 1 hf.
    Donanım haber'de ilgi görmeyecek bir konu daha bizim insanımız bunlar ile ilgilenmez onlara asfalt köprü hava limanı vs. deyin koşa koşa geleceklerdir
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