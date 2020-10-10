2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü

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2020 yılının son çeyreğinin ortalarındayken, 2020 yılı Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü’nün yeni sahipleri açıklandı. Hepatit C virüsünü tanımlayan, virüsü tespit edebilecek kan testleri üzerinde çalışan ve yaptıkları çalışmalar sayesinde bugün milyonlarca insanın hayatını kurtarmış olan Harvey J. Alter, Michael Houghton ile Charles M. Rice Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü’ne layık görüldü.

Hepatit C virüsü

İlk defa 1989 yılında; Hepatit C ile enfekte şempanze kanı ile insan serumu kullanılarak genetik sekansları izole edilen Hepatit C virüsü üzerindeki çalışmalar izolasyon sonrasında hız kazandı ve güncel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük etti.

Virüsün keşfi sonrasında virüsle mücadele etmek amacıyla birçok antiviral ajan geliştirildi ve virüsü tespit edebilecek yüksek sensitiviteye sahip kan testleri geliştirildi.

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1901’den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü’nün güncel fiyatı 10 milyon İsveç kronu ( 950 bin Euro ).

Ödül töreninin videosuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Milyonlarca insanın hayatının kurtarılmasına öncülük etmiş 2020 yılı Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü'nün sahiplerine derin saygıyla.

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/

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