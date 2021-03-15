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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıncı İHA'nın ikinci prototipi bir testi daha geçti

    Baykar'ın geliştirdiği insansız hava aracı Akıncı, gelişmiş sistem tanımlama testini tamamladı. Akıncı İHA'nın özellikleri ve test çalışmalarının videosu haberimizde.
    15 Mart 2021, 00:45 (1 gün)
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    12
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    8

    Akıncı İHA'nın ikinci prototipi bir testi daha geçti
    Tam Boyutta Gör

    Baykar tarafından geliştirilen insansız hava aracı Akıncı bir testi daha başarıyla tamamladı. Akıncı’nın ikinci prototipi Akıncı PT-2, 13 Mart’ta başlayan gelişmiş sistem tanımlama testini geçti.

    Akıncı PT-2’nin sistemde yapılan eklemelerin ardından uçuş gerçekleştirdi. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Test uçuşu görüntülerini aşağıdaki Twitter paylaşımından seyredebilirsiniz.

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    Akıncı İHA özellikleri

    Akıncı İHA, Bayraktar TB2’ye göre daha uzun ve daha geniş yapıya sahip. Büyük boyutunun avantajıyla daha fazla mühimmat taşıyor ve daha yüksek irtifada uçabiliyor. Havada kalış süresi ise Bayraktar TB2’ye göre 3 saat daha kısa. Bayraktar TB’de bulunan otonom uçuş, otonom taksi, otonom park, rota takibi, çapraz yedekli YKİ sistemi gibi yazılımsal özelliklerin tamamına Akıncı’da da yer veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "AKINCI-C TİHA yerli motor TEI-PD222 ile uçacak"

    20 metre kanat açıklığı ve 1350 kilogram faydalı tük taşıma kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabiliyor ve 40 bin feet irtifaya ulaşabiliyor. 2 adet 750 HP veya 2 adet 450 HP turboprop motor konfigürasyonuyla uçuyor. 750 HP motorlar ile seyir hızı 130 knots, maksimum hızı 195 knots. Akıncı’nın daha hafif ve daha uzun sürede havada kalacak versiyonu olan Akıncı-C’nin TUSAŞ tarafından üretilen yerli motorla uçması planlanıyor.

    AKINCI TİHA, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. AESA sayesinde zorlu hava koşullarında bile görüntü aktarabiliyor.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Denorath 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rabbim ülkemiz için çalışan bu güzel insanları düşmanlarından, hainlerden ve her türlü kaza beladan korusun 🇹🇷
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkeye faydası olan her vidaya gereken desteği vermemiz gerekiyor
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    WB 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cehhabe bunlar icin coluk cocuk oyuncagi, teneke diye dursun ulkemizin iha alanindaki gelisimi bas dondurucu. Gun gecmiyor ki yeni bir haber duymayalim. Bu guzel haberlerin devami icin bu caliskan insanlari desteklemeye elbette devam edecegiz. Ister trol desinler isterse de baska hakaretler etsinler..
    Cehhabe bunlar icin coluk cocuk oyuncagi, teneke diye dursun ulkemizin iha alanindaki gelisimi bas dondurucu. Gun gecmiyor ki yeni bir haber duymayalim. Bu guze...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkeye faydası olan her vidaya gereken desteği vermemiz gerekiyor
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    1ses1 (hasan türk) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) tunacadirci
    Ulu önderimiz Mustafa Kemal yaşasa idi, bunları görüp gurur duyardı ama köstek olanların suratına tükürürdü. Bende tükürüyorum.
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    mokoko_TR 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    birileri ağız ishali gibi konuşur birileri yapar aradaki fark bu.. gelecek bizlerin
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    WB 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cehhabe bunlar icin coluk cocuk oyuncagi, teneke diye dursun ulkemizin iha alanindaki gelisimi bas dondurucu. Gun gecmiyor ki yeni bir haber duymayalim. Bu guzel haberlerin devami icin bu caliskan insanlari desteklemeye elbette devam edecegiz. Ister trol desinler isterse de baska hakaretler etsinler..
    Yanıtla +4
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    V V4LKyR 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Atılan tweet sanki çok çiçekli böcekli gibi... :)
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    venomboy_85 10 sa. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Çiçek böcek her ikisi de yok. Balina var. Onunda ne demek olduğunu kendin araştır kanka. Armut piş ağzıma düş yooook
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Denorath 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rabbim ülkemiz için çalışan bu güzel insanları düşmanlarından, hainlerden ve her türlü kaza beladan korusun 🇹🇷
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    uykucu66117 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Denorath
    Amin bir sorum olacak profile resim nasıl ekleniyor lutfen yardım eder misiniz?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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