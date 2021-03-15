Akıncı İHA'nın ikinci prototipi bir testi daha geçti

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Baykar tarafından geliştirilen insansız hava aracı Akıncı bir testi daha başarıyla tamamladı. Akıncı’nın ikinci prototipi Akıncı PT-2, 13 Mart’ta başlayan gelişmiş sistem tanımlama testini geçti.

Akıncı PT-2’nin sistemde yapılan eklemelerin ardından uçuş gerçekleştirdi. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Test uçuşu görüntülerini aşağıdaki Twitter paylaşımından seyredebilirsiniz.

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Akıncı İHA özellikleri

Akıncı İHA, Bayraktar TB2’ye göre daha uzun ve daha geniş yapıya sahip. Büyük boyutunun avantajıyla daha fazla mühimmat taşıyor ve daha yüksek irtifada uçabiliyor. Havada kalış süresi ise Bayraktar TB2’ye göre 3 saat daha kısa. Bayraktar TB’de bulunan otonom uçuş, otonom taksi, otonom park, rota takibi, çapraz yedekli YKİ sistemi gibi yazılımsal özelliklerin tamamına Akıncı’da da yer veriliyor.

Ayrıca Bkz. "AKINCI-C TİHA yerli motor TEI-PD222 ile uçacak"

20 metre kanat açıklığı ve 1350 kilogram faydalı tük taşıma kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabiliyor ve 40 bin feet irtifaya ulaşabiliyor. 2 adet 750 HP veya 2 adet 450 HP turboprop motor konfigürasyonuyla uçuyor. 750 HP motorlar ile seyir hızı 130 knots, maksimum hızı 195 knots. Akıncı’nın daha hafif ve daha uzun sürede havada kalacak versiyonu olan Akıncı-C’nin TUSAŞ tarafından üretilen yerli motorla uçması planlanıyor.

AKINCI TİHA, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. AESA sayesinde zorlu hava koşullarında bile görüntü aktarabiliyor.

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